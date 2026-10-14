Bayer Leverkusen, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü VfB Stuttgart'ı Leverkusen'deki BayArena'da ağırlayacak.

İki takımın Mayıs 2026'daki önceki lig karşılaşmasında Stuttgart, MHP Arena'da deplasmanda 3-1'lik net bir galibiyet elde etmişti. Bu sonuç, konuk ekibin son dönemdeki karşılaşmalarda yakaladığı üstünlüğü ortaya koyuyor. Her iki takımın da yüksek tempolu hücum gücüne ve taktiksel esnekliğe sahip olması, bu maçı 2026/27 yerel sezonunun erken ve orta dönemleri arasında önemli bir karşılaşma hâline getiriyor.

Bayer Leverkusen ile VfB Stuttgart maçının biletlerini nereden satın alabileceğiniz ve fiyatları da dâhil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL size anlatsın.

Bayer Leverkusen-VfB Stuttgart Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Bayer Leverkusen ile VfB Stuttgart arasındaki maç, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü Leverkusen'deki BayArena'da başlayacak.

Bundesliga - Hafta 8 31 Eki 2026 - 10:30 BayArena

Bayer Leverkusen-VfB Stuttgart Bundesliga maçının biletleri nasıl satın alınır?

Bayer Leverkusen ile VfB Stuttgart arasında BayArena'da oynanacak Bundesliga maçının biletlerini satın almak için, kulüplerin resmî kanallarını veya ikincil bilet pazarlarını tercih etmenize bağlı olarak birkaç seçeneğiniz var:

1. Kulüplerin resmî kanalları

İlk satışlar, üyelere yönelik ön satışlar ve resmî bilet değişim platformları için Bayer Leverkusen veya VfB Stuttgart'ın resmî internet sitelerini kontrol edebilirsiniz.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Bundesliga maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Bayer Leverkusen-VfB Stuttgart Bundesliga maçının biletleri ne kadar?

Bayer Leverkusen ile VfB Stuttgart arasında BayArena'da oynanacak Bundesliga maçının bilet fiyatları, kulüplerin resmî kanallarından mı yoksa ikincil satış pazarlarından mı satın aldığınıza göre değişiyor.

1. Kulüplerin resmî kanalları

Ayakta izleme/taraftar biletleri: Standart ayakta izleme alanları için fiyatlar genellikle €20 ile €30 arasında değişiyor.

Standart oturma yerleri (Kategori 2 ve 3): Fiyatlar, tribün katına ve blok konumuna bağlı olarak genellikle €35 ile €60 arasında değişiyor.

Premium oturma yerleri (Kategori 1): Sahanın uzun kenarlarındaki merkezî görüş açısına sahip yerlerin fiyatları genellikle €70 ile €95 arasında değişiyor.

Ağırlama ve VIP paketleri: Standart VIP veya yönetici kulübü seçenekleri kişi başı yaklaşık €250 ile €300 ve üzeri fiyatlardan başlıyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin ilk satışlarında resmî biletler tükenirse StubHubgibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre belirlenen fiyatlarla listeliyor:

En ucuz / üst tribün seçenekleri: Yeniden satış platformlarındaki en düşük fiyatlı biletler genellikle €40 ile €45 civarından başlıyor.

Orta fiyat aralığı / uzun kenar oturma yerleri: Görüşü açık bloklardaki standart koltukların fiyatları genellikle €90 ile €150 arasında değişiyor.

Premium / Kategori 1 Silver: Yoğun talep gören alt tribün veya merkezî bloklardaki biletlerin fiyatları €150 ile €310 civarında değişiyor.

VIP ve ağırlama paketlerinin yeniden satışı: İkincil pazardaki üst düzey ağırlama paketlerinin fiyatları, platforma ve paketin kapsamına bağlı olarak €260 ile €500'ün üzeri arasında değişebiliyor.

Bayer Leverkusen-VfB Stuttgart Bundesliga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Bayer Leverkusen ve VfB Stuttgart'ın form durumu

Leverkusen, son beş maçında aldığı üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle bu karşılaşmaya çıkıyor. Bu süreçte on gol atıp beş gol yedi. Son maçında Bundesliga'da RB Leipzig'i 2-0 yenen Leverkusen, bu dönemde Union Berlin karşısında da 4-0'lık bir galibiyet elde etti. Tek olumsuz sonuç Elversberg'e karşı alınan 3-2'lik yenilgiydi. Buna karşın Leverkusen, söz konusu dönemde hücumda istikrarlı bir performans sergiledi.

Stuttgart'ın son beş maçındaki tablo ise daha karışık: İki galibiyet, sıfır beraberlik ve iki mağlubiyet; atılan on gole karşılık yenilen dokuz gol. Son maçında Bundesliga'da Hoffenheim'a 2-1 kaybeden Stuttgart, bir önceki hafta da Borussia Dortmund'a 1-0 yenilmişti. FC Köln karşısındaki 4-1'lik galibiyet ve Viking FK karşısındaki 3-1'lik Şampiyonlar Ligi zaferi olumlu sonuçlar arasında yer alıyor. Ancak bu süreçte daha önce Bayern Münih'e karşı alınan 5-1'lik ağır yenilgi, Stuttgart'ın aşmakta zorlandığı istikrarsızlığı gösteriyor.

Bayer Leverkusen-VfB Stuttgart: Son karşılaşmalar

İki kulübün son karşılaşması, 9 Mayıs 2026'da Bundesliga'da oynandı ve Stuttgart sahasında 3-1 kazandı. Son beş karşılaşmada Stuttgart üç, Leverkusen bir galibiyet alırken Ağustos 2024'teki Süper Kupa maçında 2-2'lik sonuç da dâhil olmak üzere bir maç berabere bitti. Leverkusen'in bu süreçteki tek galibiyeti, Ocak 2026'da sahasında aldığı 1-0'lık sonuçtu. Stuttgart ise aynı ay BayArena'da 4-1 kazanarak karşılık verdi. İki takımın maçlarında bol gol atılırken son dönemdeki karşılaşmaların bilançosu belirgin biçimde konuk ekibin lehine.