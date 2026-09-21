Bayer Leverkusen, 5 Eylül 2026 Cumartesi günü Leverkusen'deki BayArena'da Union Berlin ile karşı karşıya gelecek.

Leverkusen, sezon öncesi hazırlık dönemindeki beş maçının dördünü kazanarak bu karşılaşmaya iyi bir form durumuyla geliyor; bu galibiyetler arasında Newcastle United ve Sevilla karşısındaki zaferler de bulunuyor. Union Berlin ise beş maçta üç yenilgi aldığı zorlu bir sezon öncesi dönemin ardından toparlanmayı hedefleyecek.

Bırakın GOAL, Borussia Bayer Leverkusen - Union Berlin maçı için biletlerin nereden alınabileceği ve ne kadar olduğu da dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi size sunsun.

Bayer Leverkusen - Union Berlin Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Bayer Leverkusen, Bundesliga karşılaşmasında Leverkusen'deki BayArena'da Union Berlin'i konuk edecek. Başlama saati ise tarihe yakın bir zamanda netleşecek.

Bundesliga - Hafta 2 5 Eyl 2026 - 09:30 BayArena

Bayer Leverkusen - Union Berlin Bundesliga biletleri nasıl alınır?

Bayer Leverkusen - Union Berlin maçının biletleri resmî ve ikincil seçenekler üzerinden satın alınabilir:

Resmî Leverkusen Bilet Portalı: Doğrudan Bayer 04'ün çevrim içi bilet mağazasından satın alın. Burada kulübün resmî üyeleri, kalan biletler genel satışa çıkmadan önce öncelikli ön satış erişimi elde eder.

Resmî Yeniden Satış Platformu (Ticketbörse): Maçın biletleri tükendiğinde, kombine sahipleri tarafından iade edilen ve resmî satış fiyatı üzerinden sunulan biletler, Leverkusen'in resmî yeniden satış platformunda bulunabilir.

Deplasman Taraftarı Kontenjanı: Union Berlin taraftarları, genellikle kulüp üyeliği veya önceki bilet sadakat puanları gerektiren Union Berlin'in resmî bilet sistemi üzerinden bilet satın alabilir.

İkincil Pazar Yerleri ve VIP: Biletler, üçüncü taraf bilet platformları veya StubHub gibi resmî hospitality ve VIP paket seçenekleri aracılığıyla da bulunabilir.

Bayer Leverkusen - Union Berlin Bundesliga biletleri ne kadar?

Bayer Leverkusen - Union Berlin Bundesliga maçının bilet fiyatları, resmî satış fiyatı üzerinden mi yoksa ikincil bilet platformları üzerinden mi alım yaptığınıza bağlı olarak değişiyor:

Resmî satış fiyatları: BayArena'da standart yetişkin tek maç biletleri genellikle 15 € ile 55 € arasında değişiyor. En uygun fiyatlı seçenekler (ayakta izleme alanları/tribünler) Nordkurve veya güney tribünlerinde yer alırken, merkezi yan tribünler olan Osttribüne ve Westtribüne en yüksek fiyatlara sahip.

İkincil yeniden satış platformları: Stubhub gibi ikincil bilet pazar yerlerinde fiyatlar şu anda yaklaşık 53 $ ile 59 $ (50 € ile 55 €) seviyesinden başlıyor; yeniden satıştaki ortalama fiyatlar ise koltuk kategorisi ve talebe bağlı olarak yaklaşık 225 $ ile 245 $ civarında seyrediyor.

Bayer Leverkusen - Union Berlin Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Bayer Leverkusen - Union Berlin form durumu

Bayer Leverkusen, yeni sezona sezon öncesi hazırlık maçlarının beşinde aldığı dört galibiyetle giriyor. Son maçında 15 Ağustos'ta Newcastle United'ı 2-1 mağlup eden ekip, yaz döneminde Sevilla'yı da 2-1 yenerken Genk'i 4-0 gibi farklı bir skorla geçti. Tek yenilgisi ise 12 Ağustos'ta 2-1 kazanan Nottingham Forest karşısında geldi. Bu beş maçta Leverkusen 12 gol atarken dört gol yedi.

Union Berlin'in sezon öncesi formu ise farklı bir tablo ortaya koyuyor. Lustrinelli'nin ekibi, beş hazırlık maçının üçünü kaybetti; bunlar arasında 15 Ağustos'ta Ipswich Town'a karşı alınan 4-2'lik yenilgi ile temmuz sonu ve ağustos başında Dynamo Dresden ve Aarau'ya karşı arka arkaya gelen mağlubiyetler de yer alıyor. Takımın tek galibiyeti, 9 Ağustos'ta Aris Limassol karşısında aldığı 3-2'lik sonuç oldu. Union, bu beş maçta dokuz gol attı ancak kalesinde 10 gol gördü; bu savunma performansı, zorlu açılış fikstürü öncesinde teknik ekibi endişelendirecektir.

Bayer Leverkusen - Union Berlin: Son karşılaşmalar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, 21 Şubat 2026'da Bundesliga'da Union Berlin'in sahasında aldığı 1-0'lık galibiyetle sonuçlandı. Ondan önce Leverkusen, Ekim 2025'te BayArena'da 2-0 kazandı. Bundesliga'daki son beş karşılaşmaya bakıldığında, Leverkusen üç galibiyetle Union'ın bir galibiyetine karşı daha iyi bir performans sergiliyor; bir maç ise golsüz sona erdi. Leverkusen bu beş maçta yedi gol atarken Union üç gol bulabildi.

Bayer Leverkusen - Union Berlin puan durumu

Bundesliga puan tablosunda Bayer Leverkusen ikinci sırada yer alırken Union Berlin 16. basamakta bulunuyor.