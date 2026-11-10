Bayer Leverkusen-RB Leipzig maçına bilet nasıl alınır? DFB-Pokal bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Bayer Leverkusen, 1 Aralık 2026 Salı günü Leverkusen'deki BayArena'da RB Leipzig'i ağırlayacak.

İki takım son olarak 20 Eylül 2026'da Bundesliga'da karşılaştı ve Bayer Leverkusen, BayArena'daki maçtan 2-0 galip ayrıldı. Her iki kulüp de bu sezon DFB-Pokal'da önceki turları geçerek önem taşıyan bu kupa maçında karşı karşıya gelmeye hak kazandı.

Bayer Leverkusen-RB Leipzig maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve bilet fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Bayer Leverkusen-RB Leipzig DFB-Pokal maçı ne zaman başlayacak?

Bayer Leverkusen-RB Leipzig maçı, 1 Aralık 2026 Salı günü Leverkusen'deki BayArena'da oynanacak.

DFB Kupası - 1/8 2 Ara 2026 - 12:00 BayArena

Bayer Leverkusen-RB Leipzig DFB-Pokal maçının biletleri nasıl alınır?

Bayer Leverkusen-RB Leipzig DFB-Pokal maçının biletlerini almak için şu seçenekler mevcut:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Bayer Leverkusen ve RB Leipzig'in resmî bilet satış sitelerini kontrol edebilirsiniz. Kulüpler genellikle sezonluk bilet sahiplerine ve üyelerine öncelik tanır, ardından kalan biletleri genel satışa çıkarır.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan DFB-Pokal maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Bayer Leverkusen-RB Leipzig DFB-Pokal maçının biletleri ne kadar?

Bayer Leverkusen-RB Leipzig DFB-Pokal maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Ayakta seyirci / taraftar biletleri: Resmî fiyatları yaklaşık 15-20 € .

Resmî fiyatları yaklaşık . Standart oturma alanları (3. ve 4. kategori): Genellikle 40-50 € arasında.

Genellikle arasında. Premium oturma alanları (1. ve 2. kategori): Genellikle 70-80 € arasında.

Genellikle arasında. Ağırlama ve VIP paketleri: Genellikle yaklaşık 250 € ve üzeri.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil platformlarda biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılır:

Alt tribün / taraftar biletleri: Fiyatlar genellikle yaklaşık 45-75 € düzeyinden başlar.

Fiyatlar genellikle yaklaşık düzeyinden başlar. Orta kategori oturma alanları: Fiyatlar genellikle 90-130 € arasında değişir.

Fiyatlar genellikle arasında değişir. VIP ve ağırlama paketleri: Fiyatlar 220 €'dan 350 €'nun üzerine çıkabilir.

Bayer Leverkusen-RB Leipzig DFB-Pokal maçı hakkında bilmeniz gereken her şey

Bayer Leverkusen ve RB Leipzig'in form durumu

Bayer Leverkusen, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Bundesliga'da VfB Stuttgart'a sahasında 2-4 yenildi. Bundan önce DFB-Pokal'da Nürnberg'i 5-2 mağlup etti, ligde ise Hoffenheim'a 0-3 kaybetti. Ayrıca Avrupa Ligi'nde OFI Crete deplasmanında galip geldi ve Bundesliga'da Freiburg'u 2-1 yendi. Leverkusen bu beş maçta 12 gol atıp 10 gol yedi.

RB Leipzig de son beş maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Bundesliga'da Schalke deplasmanından 2-0 galip ayrıldı. Daha önce DFB-Pokal'da Rot-Weiss Essen'i 2-1, ligde ise Elversberg'i 4-0 yendi. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 1-4, Bundesliga'da Bayern Münih'e 1-6 mağlup oldu. Leipzig bu beş maçta sekiz gol atıp 13 gol yedi.

Bayer Leverkusen-RB Leipzig: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 20 Eylül 2026'da karşılaştı. Bayer Leverkusen, BayArena'da oynanan Bundesliga maçında RB Leipzig'i 2-0 yendi. Aralarındaki son beş maçta Leverkusen üç, Leipzig bir galibiyet alırken bir karşılaşma berabere bitti. Bu beş maçta Leverkusen 12, Leipzig ise yedi gol attı.