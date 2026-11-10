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Bayer Leverkusen-RB Leipzig maçına bilet nasıl alınır? DFB-Pokal bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Bayer Leverkusen
RB Leipzig
DFB Kupası

Bayer Leverkusen, DFB-Pokal'da RB Leipzig ile karşılaşacak. İşte maçın biletlerini nasıl alabileceğiniz

Bayer Leverkusen, 1 Aralık 2026 Salı günü Leverkusen'deki BayArena'da RB Leipzig'i ağırlayacak.

İki takım son olarak 20 Eylül 2026'da Bundesliga'da karşılaştı ve Bayer Leverkusen, BayArena'daki maçtan 2-0 galip ayrıldı. Her iki kulüp de bu sezon DFB-Pokal'da önceki turları geçerek önem taşıyan bu kupa maçında karşı karşıya gelmeye hak kazandı.

Bayer Leverkusen-RB Leipzig maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve bilet fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Bayer Leverkusen-RB Leipzig DFB-Pokal maçı ne zaman başlayacak?

Bayer Leverkusen-RB Leipzig maçı, 1 Aralık 2026 Salı günü Leverkusen'deki BayArena'da oynanacak.

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DFB Kupası - 1/8
BayArena

Bayer Leverkusen-RB Leipzig DFB-Pokal maçının biletleri nasıl alınır?

Bayer Leverkusen-RB Leipzig DFB-Pokal maçının biletlerini almak için şu seçenekler mevcut:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

  • Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Bayer Leverkusen ve RB Leipzig'in resmî bilet satış sitelerini kontrol edebilirsiniz. Kulüpler genellikle sezonluk bilet sahiplerine ve üyelerine öncelik tanır, ardından kalan biletleri genel satışa çıkarır.

2. İkincil bilet satış platformları

  • İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan DFB-Pokal maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Bayer Leverkusen-RB Leipzig DFB-Pokal maçının biletleri ne kadar?

Bayer Leverkusen-RB Leipzig DFB-Pokal maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

  • Ayakta seyirci / taraftar biletleri: Resmî fiyatları yaklaşık 15-20 €.
  • Standart oturma alanları (3. ve 4. kategori): Genellikle 40-50 € arasında.
  • Premium oturma alanları (1. ve 2. kategori): Genellikle 70-80 € arasında.
  • Ağırlama ve VIP paketleri: Genellikle yaklaşık 250 € ve üzeri.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil platformlarda biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılır:

  • Alt tribün / taraftar biletleri: Fiyatlar genellikle yaklaşık 45-75 € düzeyinden başlar.
  • Orta kategori oturma alanları: Fiyatlar genellikle 90-130 € arasında değişir.
  • VIP ve ağırlama paketleri: Fiyatlar 220 €'dan 350 €'nun üzerine çıkabilir.

Bayer Leverkusen-RB Leipzig DFB-Pokal maçı hakkında bilmeniz gereken her şey

Bayer Leverkusen ve RB Leipzig'in form durumu

Bayer Leverkusen, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Bundesliga'da VfB Stuttgart'a sahasında 2-4 yenildi. Bundan önce DFB-Pokal'da Nürnberg'i 5-2 mağlup etti, ligde ise Hoffenheim'a 0-3 kaybetti. Ayrıca Avrupa Ligi'nde OFI Crete deplasmanında galip geldi ve Bundesliga'da Freiburg'u 2-1 yendi. Leverkusen bu beş maçta 12 gol atıp 10 gol yedi.

RB Leipzig de son beş maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Bundesliga'da Schalke deplasmanından 2-0 galip ayrıldı. Daha önce DFB-Pokal'da Rot-Weiss Essen'i 2-1, ligde ise Elversberg'i 4-0 yendi. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 1-4, Bundesliga'da Bayern Münih'e 1-6 mağlup oldu. Leipzig bu beş maçta sekiz gol atıp 13 gol yedi.

B04

B04 - Form

TSG
K3-0
FCN
K5-2
VFB
K2-4
OM
K0-1
KOE
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/11
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5
RBL

RBL - Form

ELV
K4-0
ESN
K1-2
S04
K0-2
MCI
K2-3
FCA
K5-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
15/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Bayer Leverkusen-RB Leipzig: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 20 Eylül 2026'da karşılaştı. Bayer Leverkusen, BayArena'da oynanan Bundesliga maçında RB Leipzig'i 2-0 yendi. Aralarındaki son beş maçta Leverkusen üç, Leipzig bir galibiyet alırken bir karşılaşma berabere bitti. Bu beş maçta Leverkusen 12, Leipzig ise yedi gol attı.

Kafa Kafaya

Bayer LeverkusenÇizimRB Leipzig
3
1
1
Bundesliga
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Bayer Leverkusen
B04
2
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RB Leipzig
RBL
0
MS
Bundesliga
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Bayer Leverkusen
B04
4
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
1
MS
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
1
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Bayer Leverkusen
B04
3
MS
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
2
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Bayer Leverkusen
B04
2
MS
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
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RB Leipzig
RBL
3
MS
13Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı4/5

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