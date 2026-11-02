Bayer Leverkusen-Paderborn maçına bilet nasıl alınır? Bundesliga bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika bilet satışları ve daha fazlası

Bayer Leverkusen, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Leverkusen'deki BayArena'da SC Paderborn'u ağırlayacak.

İki takımın son resmî karşılaşması, 29 Ekim 2025'te DFB-Pokal ikinci turunda oynandı. Heyecan dolu maçta Leverkusen, Paderborn'u uzatmaların ardından 4-2 yenerek elenmekten kıl payı kurtuldu. Bu kupa maçından önceki karşılaşmaları ise çoğunlukla Leverkusen'in Paderborn'a karşı daha önce oynadığı Bundesliga sezonlarına uzanıyor. Ocak 2020'de Leverkusen'in 4-1 kazandığı maç da bu bol gollü karşılaşmalar arasında yer alıyor.

Bayer Leverkusen-SC Paderborn maçının biletlerini nereden satın alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Bayer Leverkusen-Paderborn Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Bayer Leverkusen-SC Paderborn maçı, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Leverkusen'deki BayArena'da oynanacak.

Bundesliga - Hafta 10 21 Kas 2026 - 09:30 BayArena

Bayer Leverkusen-Paderborn Bundesliga maçının biletleri nasıl satın alınır?

BayArena'da oynanacak Bayer Leverkusen-SC Paderborn Bundesliga maçının biletlerini satın almak için genellikle şu seçenekler ve kanallar bulunur:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: Biletleri doğrudan Bayer Leverkusen'in resmî çevrim içi bilet satış portalından almak en güvenli ve başlıca yöntemdir. Kalan biletler genel satışa sunulmadan önce kulüp üyelerine ve kombine sahiplerine öncelik tanınır.

Biletleri doğrudan Bayer Leverkusen'in resmî çevrim içi bilet satış portalından almak en güvenli ve başlıca yöntemdir. Kalan biletler genel satışa sunulmadan önce kulüp üyelerine ve kombine sahiplerine öncelik tanınır. Paderborn üzerinden deplasman tribünü biletleri: Deplasman taraftarları genellikle biletlerini, BayArena'da kendilerine ayrılan kontenjanı yöneten SC Paderborn 07'nin resmî bilet satış biriminden almak zorundadır.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Bundesliga maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Bayer Leverkusen-Paderborn Bundesliga maçının biletleri ne kadar?

BayArena'da oynanacak Bayer Leverkusen-SC Paderborn Bundesliga maçının, kulüplerin resmî satış kanallarına ve ikincil bilet piyasasına göre avro cinsinden tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Ayakta seyirci alanı / taraftar biletleri (Kategori 5): Kale arkalarındaki standart ayakta seyirci alanları için resmî fiyat yaklaşık 15-20 € .

Kale arkalarındaki standart ayakta seyirci alanları için resmî fiyat yaklaşık . Standart koltuklar (Kategori 3 ve 4): Üst tribünlerdeki ve köşelerdeki standart görüş açısına sahip koltuklar genellikle 40-50 € arasında.

Üst tribünlerdeki ve köşelerdeki standart görüş açısına sahip koltuklar genellikle arasında. Premium koltuklar (Kategori 1 ve 2): Sahanın uzun kenarlarında, orta bölümlerde yer alan koltuklar genellikle 70-80 € arasında.

Sahanın uzun kenarlarında, orta bölümlerde yer alan koltuklar genellikle arasında. Ağırlama ve VIP paketleri: Kulübün doğrudan sunduğu özel maç günü deneyimlerinin fiyatı genellikle kişi başı yaklaşık 250 €'dan başlıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin resmî satışlarında biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformları, biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırır:

Genel giriş biletlerinin yeniden satışı: Standart bilet fiyatları, anlık piyasa talebine bağlı olarak üst tribünler veya görüş açısı kısıtlı yerler için genellikle yaklaşık 42-50 €'dan başlar.

Standart bilet fiyatları, anlık piyasa talebine bağlı olarak üst tribünler veya görüş açısı kısıtlı yerler için genellikle yaklaşık başlar. Orta kategorideki koltukların yeniden satışı: Yan tribünlerde daha iyi görüş açısı sunan bloklardaki biletler genellikle 90-130 € arasındadır.

Yan tribünlerde daha iyi görüş açısı sunan bloklardaki biletler genellikle arasındadır. VIP ve ağırlama paketlerinin yeniden satışı: Üst düzey ağırlama paketleri veya premium bloklardaki biletler, kategoriye ve platformdaki bulunabilirliğe bağlı olarak 220 € ile 350 €'nun üzerinde fiyatlara satılabilir.

Bayer Leverkusen-Paderborn Bundesliga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Bayer Leverkusen ve Paderborn'un form durumu

Bayer Leverkusen, son beş resmî maçının tamamını kazanarak bu karşılaşma öncesinde ligin en istikrarlı takımlarından biri oldu. Son maçında Bundesliga'da SC Freiburg'u 2-1 yenen Leverkusen, Avrupa Ligi'nde deplasmanda Lech Poznan karşısında da 4-0'lık galibiyet aldı. Bu serinin önceki maçlarında Bundesliga'da Mainz 05'i 4-3, RB Leipzig'i 2-0 mağlup ederken Avrupa'da NK Celje'yi 2-0 yendi. Leverkusen, bu beş maçta 12 gol atıp altı gol yedi.

Paderborn ise son beş resmî maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Werder Bremen deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bu dönemdeki en iyi sonucu, Bundesliga'da Hoffenheim karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetti. VfB Stuttgart'a karşı 0-2'lik ve Borussia Dortmund'a karşı 3-0'lık mağlubiyetleri de bu seride yer aldı. Paderborn, söz konusu beş maçta beş gol atıp yedi gol yedi.

Bayer Leverkusen-Paderborn: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak 29 Ekim 2025'te DFB-Pokal'da karşılaştı. Paderborn'un ev sahipliği yaptığı maçı Leverkusen 4-2 kazandı. Leverkusen, bundan önce Aralık 2023'te DFB-Pokal'da Paderborn'u 3-1 yenmiş, Ocak 2020'de Paderborn deplasmanında oynanan Bundesliga maçını da 4-1 kazanmıştı. Kayıtlara geçen son beş karşılaşmada Leverkusen dört, Paderborn ise bir kez galip geldi. Paderborn'un galibiyeti, Temmuz 2023'te oynanan hazırlık maçında aldığı 2-1'lik sonuçtu.