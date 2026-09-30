Bayer Leverkusen, 18 Ekim 2026 Pazar günü Leverkusen'deki BayArena'da SC Freiburg'u konuk edecek.

Leverkusen, son yıllarda özellikle iç sahada oldukça baskın bir performans sergiledi. Buna, Aralık 2024'te BayArena'da Freiburg'a karşı Bundesliga'da alınan ezici 5-1'lik galibiyet de dahil. Ancak Freiburg da Die Werkself'i zorlayabildiğini gösterdi ve bunun kanıtı olarak Mayıs 2025'te kendi sahasında alınan zorlu 2-2'lik beraberlik öne çıkıyor.

Bırakın GOAL Bayer Leverkusen - SC Freiburg maçı için biletlerin nasıl alınacağı, nereden satın alınacağı ve ne kadar tuttuğu dahil bilmeniz gereken her şeyi size anlatsın.

Bayer Leverkusen - Freiburg Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Bayer Leverkusen - SC Freiburg maçı, 18 Ekim 2026 Pazar günü Leverkusen'deki BayArena'da oynanacak.

Bundesliga - Hafta 6 18 Eki 2026 - 09:30 BayArena

Bayer Leverkusen - Freiburg Bundesliga biletleri nasıl alınır?

BayArena'da oynanacak Bayer Leverkusen - SC Freiburg Bundesliga maçı için bilet almak istiyorsanız, şu temel seçenekleri takip edebilirsiniz:

1. Resmi Bayer 04 Bilet Mağazası (Birincil yöntem)

Biletler ilk olarak Bayer 04 kulüp üyeleri ve kombine sahipleri için sunulan özel erken erişim döneminde satışa çıkar. Kalan biletler ise üyelere tanınan öncelik süresi sona erdikten sonra genel satışa açılır.

2. Resmi bilet değişim platformu (Ticketbörse)

Maçın biletleri birincil mağazada tükenirse Bayer 04 Resmi Bilet Değişim Platformu'nu kontrol edin. Maça gidemeyecek kombine sahipleri, tekil koltuklarını burada adil nominal değer üzerinden yeniden listeleyebilir.

3. Resmi hospitality ve VIP paketleri

Yemek, içecek ve premium lounge erişimiyle garantili koltuk isteyenler için resmi hospitality paketleri, P1 Travel gibi yetkili iş ortakları aracılığıyla veya doğrudan Bayer 04'ün internet mağazasında sunuluyor.

4. İkincil bilet pazar yerleri

Biletler resmi kanallar üzerinden tamamen tükenirse, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında diğer taraftarlardan yeniden satışa çıkarılan biletler listelenir. Ancak fiyatlar çoğu zaman nominal değerin üzerindedir.

Bayer Leverkusen - Freiburg Bundesliga biletleri ne kadar?

BayArena'da oynanacak Bayer Leverkusen - SC Freiburg maçının bilet fiyatları, onları nereden satın aldığınıza ve oturma kategorisine göre değişiklik gösteriyor:

Resmi nominal fiyatlar (birincil pazar): Doğrudan Bayer Leverkusen'den alınan standart yetişkin biletleri, kategoriye bağlı olarak genellikle 15 € ile 55 € arasında değişiyor.

Ayakta seyir alanı (Stehplatz): Yaklaşık 15 € ile 20 € Oturmalı alan (Sitzplatz): Yaklaşık 30 € ile 55 €

İkincil / yeniden satış pazar yerleri: Biletler kulübün resmi kanalları üzerinden tükenirse, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bu maç için fiyatlar şu anda yaklaşık 55 € ile 79 € 'dan başlıyor; ortalama koltuk seçenekleri ise 80 € ile 150 €+ arasında değişiyor.

Bayer Leverkusen - Freiburg Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Bayer Leverkusen - Freiburg form durumu

Bayer Leverkusen, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta üç galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. Takımın son sonucu, 5 Eylül'de Union Berlin karşısında alınan 4-0'lık Bundesliga galibiyetiydi. Bu sonuç, Bundesliga'nın açılış haftasında Elversberg'e karşı sahasında yaşanan 2-3'lük yenilginin ardından geldi. Daha önceki sonuçlar arasında Wehen Wiesbaden deplasmanındaki 4-0'lık DFB-Pokal galibiyeti ve Newcastle United karşısında alınan 2-1'lik hazırlık maçı zaferi de yer alıyor. Leverkusen bu beş karşılaşmada dokuz gol atarken yedi gol yedi.

Freiburg, tüm kulvarlardaki son beş maçının tamamını kazandı. Takımın son karşılaşması, 5 Eylül'de Paderborn deplasmanında alınan 1-0'lık Bundesliga galibiyetiydi. Ayrıca 30 Ağustos'ta Bundesliga'da Werder Bremen'i 4-1 mağlup etti. Bu seri, Motherwell'e karşı alınan iki Konferans Ligi eleme galibiyetini ve Fortuna Düsseldorf deplasmanındaki 5-1'lik DFB-Pokal zaferini de içeriyor. Freiburg bu beş maçta 13 gol atıp sadece iki gol yedi ve Paderborn maçında kalesini gole kapattı.

Bayer Leverkusen - Freiburg: Son karşılaşmalardaki tablo

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, 7 Mart 2026'da Freiburg'un sahasında Bundesliga'da oynandı ve Freiburg ile Leverkusen 3-3 berabere kaldı. Ondan önce Leverkusen, Ekim 2025'te sahasında 2-0 kazandı. Son beş Bundesliga buluşmasına bakıldığında Leverkusen üç, Freiburg ise bir galibiyet aldı; bir maç da berabere bitti. Bu seri, Aralık 2024'te Leverkusen'in sahasında aldığı 5-1'lik galibiyeti ve Mart 2024'te Freiburg deplasmanında kazandığı 2-3'lük zaferi de kapsıyor.