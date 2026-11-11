Bayer Leverkusen, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Borussia Mönchengladbach'ı Leverkusen'deki BayArena'da ağırlayacak.

İki takım arasındaki son karşılaşmalar genellikle çekişmeli geçti. Bunlar arasında 2025-26 Bundesliga sezonunda üst üste oynanan ve 1-1 biten iki maç da bulunuyor. Bu beraberliklerden önce eşleşmede daha iyi sonuçlar alan taraf Leverkusen'di. Ocak 2025'te Borussia-Park'ta elde ettiği 3-1'lik galibiyet de bunlardan biriydi.

Bayer Leverkusen ile Borussia Mönchengladbach maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Bayer Leverkusen ile Borussia Mönchengladbach arasındaki Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Bayer Leverkusen ile Borussia Mönchengladbach arasındaki maç, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Leverkusen'deki BayArena'da başlayacak.

Bundesliga - Hafta 12 5 Ara 2026 - 09:30 BayArena

Bayer Leverkusen ile Borussia Mönchengladbach arasındaki Bundesliga maçının biletleri nasıl alınır?

Bayer Leverkusen ile Borussia Mönchengladbach arasındaki Bundesliga maçının biletlerini satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Biletleri doğrudan Bayer Leverkusen ve Borussia Mönchengladbach'ın resmî bilet satış platformlarından satın alabilirsiniz. Bu, biletleri normal satış fiyatından almanın başlıca ve en güvenilir yoludur.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış için ayrılan biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Bundesliga maçlarının biletlerini alıp satmasına olanak tanır.

Bayer Leverkusen ile Borussia Mönchengladbach arasındaki Bundesliga maçının biletleri ne kadar?

Bayer Leverkusen ile Borussia Mönchengladbach arasındaki Bundesliga maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Ayakta seyirci / taraftar biletleri: Fiyatları 15 ila 20 avro arasında.

Fiyatları Standart koltuklar (üst tribün ve köşeler): Genellikle 40 ila 50 avro arasında.

Genellikle Premium koltuklar (uzun tribünlerin orta bölümleri): Genellikle 70 ila 80 avro arasında.

Genellikle Ağırlama ve VIP paketleri: Yaklaşık 250 avro ve üzeri fiyatlardan başlıyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlardan listeliyor:

Üst tribün / genel giriş biletlerinin yeniden satışı: Fiyatlar genellikle 35 ila 55 avro civarında başlıyor .

Fiyatlar genellikle . Orta kategori koltukların yeniden satışı: Fiyatlar genellikle 90 ila 130 avro arasında .

Fiyatlar genellikle . VIP ve ağırlama paketlerinin yeniden satışı: Fiyatlar 220 avrodan 350 avronun üzerine kadar çıkıyor.

Bayer Leverkusen ile Borussia Mönchengladbach arasındaki Bundesliga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Bayer Leverkusen ve Borussia Mönchengladbach'ın form durumu

Leverkusen, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet ve üç yenilgi aldı. Son maçında Avrupa Ligi'nde Marsilya'ya 0-1 yenilen takım, bundan önce de Bundesliga'da VfB Stuttgart'a 2-4 mağlup olmuştu. Bu süreçteki en iyi sonucu, DFB-Pokal'da Nürnberg karşısında aldığı 5-2'lik galibiyetti. Leverkusen, Hoffenheim deplasmanındaki 0-3'lük yenilginin de yer aldığı bu beş maçta on gol atıp yedi gol yedi.

Gladbach, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son karşılaşmasında Hamburger SV deplasmanında 3-1 mağlup oldu. Paderborn ile 0-0 berabere kalan takım, VfB Stuttgart'ı da deplasmanda 3-2 yendi. Blessin'in ekibi bu beş maçta sekiz gol atıp yedi gol yedi. Hoffenheim ve Hamburg karşısındaki yenilgiler, bu dönemin olumsuz sonuçlarıydı.

Bayer Leverkusen ile Borussia Mönchengladbach arasındaki son maçların sonuçları

İki kulüp arasındaki son maç, Şubat 2026'da Mönchengladbach'ta oynandı ve Bundesliga mücadelesi 1-1 sona erdi. Bir önceki karşılaşma da bir Bundesliga maçıydı ve Eylül 2025'te BayArena'da 1-1 bitti. İki takım arasındaki son beş maçta Leverkusen iki, Gladbach bir galibiyet aldı; iki karşılaşma ise berabere sonuçlandı.