Bayer Leverkusen, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Beşiktaş'ı Leverkusen'deki BayArena'da ağırlayacak.

İki takım arasındaki önceki tek karşılaşma, Aralık 2006'da UEFA Avrupa Ligi'nde oynanmış ve Leverkusen evinde 2-1'lik galibiyet elde etmişti. İki kulüp, 2026–27 UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında, puan tablosunun orta sıralarında önemli puanlar almak için karşı karşıya gelecek.

Bayer Leverkusen-Beşiktaş maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Bayer Leverkusen-Beşiktaş Avrupa Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Bayer Leverkusen-Beşiktaş maçı, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Leverkusen'deki BayArena'da oynanacak.

Ligi Europa - Hafta 6 10 Ara 2026 - 15:00 BayArena

Bayer Leverkusen-Beşiktaş Avrupa Ligi maçı biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan Bayer Leverkusen-Beşiktaş Avrupa Ligi maçı için bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulübün resmi satış kanalları

Kulübün resmi bilet satışı: Bayer 04 Leverkusen'in resmi internet sitesinden veya gişesinden doğrudan bilet almak, ev sahibi taraftar biletleri ve yetkili kategoriler için en güvenilir ilk satış seçeneği olmaya devam ediyor.

2. İkinci el bilet pazarları

İkinci el bilet platformları: Kulübün resmi satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikinci el bilet platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Avrupa Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanıyor.

Bayer Leverkusen-Beşiktaş Avrupa Ligi maçı biletleri ne kadar?

Bayer Leverkusen-Beşiktaş Avrupa Ligi maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmi satış kanalları

Ayakta seyirci / taraftar biletleri: Fiyatları yaklaşık 15 ila 20 € .

Fiyatları yaklaşık . Standart oturma yerleri (3. ve 4. kategori): Genellikle 40 ila 50 € arasında.

Genellikle arasında. Üst kategori oturma yerleri (1. ve 2. kategori): Genellikle 70 ila 80 € arasında.

Genellikle arasında. Ağırlama ve VIP paketleri: Yaklaşık 250 € ve üzeri.

2. İkinci el bilet pazarları

Kulübün ilk satış kanallarındaki resmi biletler tükenirse StubHub gibi ikinci el bilet platformlarında fiyatlar talebe göre belirleniyor:

Alt kategori / taraftar biletlerinin ikinci el satışı: Genellikle yaklaşık 115 ila 145 € seviyesinden başlıyor.

Genellikle yaklaşık seviyesinden başlıyor. Orta kategori oturma yerlerinin ikinci el satışı: Genellikle 150 ila 250 € arasında.

Genellikle Üst kategori ve VIP biletlerin ikinci el satışı: Fiyatlar 250 €'dan 500 €'nun üzerine kadar çıkabiliyor.

Bayer Leverkusen-Beşiktaş Avrupa Ligi maçı: Bilmeniz gerekenler

Bayer Leverkusen ve Beşiktaş'ın form durumu

Bayer Leverkusen, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında Bundesliga'da FC Köln'ü deplasmanda 2-1 yendi. Bunun öncesinde ise Avrupa Ligi'nde Marsilya'ya evinde 1-0 mağlup oldu. Leverkusen ayrıca VfB Stuttgart'a 4-2 yenildi ve ekim ayında Hoffenheim karşısında 3-0'lık mağlubiyet yaşadı. Bu beş maçta 11 gol atıp 10 gol yedi.

Beşiktaş, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 3-0 yenerken bir önceki Avrupa kupası karşılaşmasında Celtic'e 3-2 mağlup oldu. Bu süreçte Kasımpaşa ve Crystal Palace ile de 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş, söz konusu beş maçta dokuz gol atıp yedi gol yedi.

Bayer Leverkusen-Beşiktaş: Son karşılaşmalar

Mevcut verilerde iki takım arasında kayıtlı tek karşılaşma, 14 Aralık 2006'da UEFA Avrupa Ligi'nde oynandı. Bayer Leverkusen, Beşiktaş'ı evinde 2-1 yendi. İki takım arasındaki kayıtlara geçmiş tek maç bu ve galip gelen taraf Leverkusen.