Barcelona, 22 Kasım 2026 Pazar günü Villarreal'i Barcelona'daki Spotify Camp Nou'da ağırlayacak.

İki takımın Şubat 2026'daki son La Liga karşılaşmasında Barcelona, Spotify Camp Nou'da Villarreal'i 4-1 mağlup etmişti. Barcelona, bu maçtan önce de Aralık 2025'te Villarreal'i deplasmanda 2-0 yenerek gol yememişti.

Barcelona-Villarreal maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Barcelona-Villarreal La Liga maçı ne zaman başlayacak?

Barcelona-Villarreal maçı, 22 Kasım 2026 Pazar günü Barcelona'daki Spotify Camp Nou'da oynanacak.

La Liga - Hafta 13 22 Kas 2026 - 08:00 Spotify Camp Nou

Barcelona-Villarreal La Liga maçı için bilet nasıl alınır?

Barcelona ile Villarreal arasında oynanacak La Liga maçının biletlerini almak için şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî kanalları

FC Barcelona'nın resmî internet sitesi: Orijinal bilet almanın en doğrudan ve güvenilir yolu, Barcelona'nın resmî bilet satış portalıdır. Kulüp üyeleri ve diğer taraftarlar, Spotify Camp Nou'daki maçlar için buradan bilet satın alabilir.

Orijinal bilet almanın en doğrudan ve güvenilir yolu, Barcelona'nın resmî bilet satış portalıdır. Kulüp üyeleri ve diğer taraftarlar, Spotify Camp Nou'daki maçlar için buradan bilet satın alabilir. Villarreal CF'nin resmî bilet satışı: Deplasman tribünü bileti arıyorsanız Villarreal'in resmî kanallarından konuk taraftarlara ayrılan biletleri kontrol edebilirsiniz.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan La Liga maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Barcelona-Villarreal La Liga maçı biletleri ne kadar?

Barcelona-Villarreal La Liga maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Kategori 3 (Üst tribünler / Kale arkaları): Yaklaşık 180 € 'dan başlayan fiyatlarla

Yaklaşık 'dan başlayan fiyatlarla Kategori 2 (Köşeler / Orta düzey görüş açısı): Yaklaşık 190 €

Yaklaşık Kategori 1 (Yan tribünler / Alt tribündeki iyi görüş açılı yerler): Yaklaşık 225 €

Yaklaşık VIP ve ağırlama seçenekleri: Seçilen salon ve paketin sunduğu ayrıcalıklara bağlı olarak genellikle 400 €'dan başlayan fiyatlarla.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılır:

Kale arkası ve üst köşe tribünleri: Hangi sıralarda yer bulunduğuna bağlı olarak yaklaşık 185 € ile 290 € arasında.

Hangi sıralarda yer bulunduğuna bağlı olarak yaklaşık arasında. Yan tribünler: Yaklaşık 300 € ile 380 € arasında.

Yaklaşık arasında. Tribuna (Ana tribün): Yaklaşık 360 € ile 450 € arasında.

Yaklaşık arasında. İkinci el VIP paketleri: Yoğun talep gören orta bölümdeki yerler için sık sık 800 €'yu aşıyor.

Barcelona-Villarreal La Liga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Barcelona ve Villarreal'in form durumu

Barcelona, tüm kulvarlardaki son beş maçının dördünü kazandı. Tek yenilgisini Şampiyonlar Ligi'nde 4-2 kaybettiği PSG karşısında aldı. Bu maçtan önce Real Betis deplasmanında 2-5, Avrupa'da ise Galatasaray karşısında 1-4 kazandı. Bu serideki diğer iki sonuç, Getafe'yi evinde 3-0 ve Sevilla'yı deplasmanda 1-3 yenmesi, ligdeki istikrarını gösteriyor. Barcelona bu beş maçta 15 gol atıp dokuz gol yedi. Ancak PSG yenilgisi, yenilen gol sayısını yükseltiyor.

Villarreal, son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a 4-3 kaybetti; bundan önce La Liga'da Elche ile 0-0 berabere kaldı. Bu serideki tek galibiyetini Avrupa'da SSC Napoli karşısında 3-1'lik sonuçla elde etti. Ligde ise Real Madrid'e 1-0 yenildi. Villarreal, beş maçta sekiz gol atıp dokuz gol yedi.

Barcelona-Villarreal: Son karşılaşmalar

İki takımın son karşılaşması, Şubat 2026'da Barcelona'nın evinde aldığı 4-1'lik galibiyetle sonuçlandı. Aralarındaki son beş maçta Barcelona üç, Villarreal ise iki kez kazandı. Bu maçların ikisinde galibiyeti deplasman takımı aldı. Beş karşılaşmada Barcelona'nın 15, Villarreal'in 11 gol atması, iki kulüp arasındaki son maçların bol gollü geçtiğini gösteriyor.