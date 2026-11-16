Barcelona, 8 Aralık 2026 Salı günü Manchester City'yi Barselona'daki Spotify Camp Nou'da ağırlayacak.

İki kulüp resmi maçlarda birkaç kez karşılaştı. Bunların en dikkat çekeni, Manchester City'nin sahasında 3-1 kazandığı, Barcelona'nın ise Camp Nou'da 4-0'lık net bir galibiyetle karşılık verdiği 2016-17 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasıydı. Takımlar, Avrupa kupalarındaki resmi karşılaşmalarının yanı sıra son dönemde ses getiren hazırlık maçlarında da karşı karşıya geldi. Temmuz 2024'teki 2-2'lik ve Ağustos 2022'deki 3-3'lük beraberlikler de bu keyifli maçlar arasındaydı.

Barcelona-Manchester City maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Barcelona-Manchester City Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Barcelona-Manchester City maçı, 8 Aralık 2026 Salı günü Barselona'daki Spotify Camp Nou'da oynanacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 6 8 Ara 2026 - 15:00 Spotify Camp Nou

Barcelona-Manchester City Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan Barcelona-Manchester City Şampiyonlar Ligi maçı için bilet alma seçenekleri şöyle:

1. Kulübün resmi kanalları

Kulübün resmi bilet satış kanalı: Spotify Camp Nou'da resmi olarak satışa sunulan koltuklardan bilet almanın en güvenli ve doğrudan yolu, kulübün resmi bilet satış portalını kullanmak.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmi kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satışa ayrılan biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanıyor.

Barcelona-Manchester City Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Barcelona-Manchester City Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmi kanalları

Standart maç biletleri: Genellikle 120 € ile 250 € ve üzeri arasında değişiyor.

Genellikle arasında değişiyor. VIP ve ağırlama paketleri: Genellikle 450 € ve üzeri fiyatlardan başlıyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulübün ilk satışında resmi biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeliyor:

Standart yeniden satış ilanları: Yaklaşık 200 € ile 470 € arasında başlıyor.

Yaklaşık arasında başlıyor. Yeniden satış ve premium pazar fiyat aralığı: Ortalama 750 € ile 1.050 € arasında.

Barcelona-Manchester City Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Barcelona ve Manchester City'nin form durumu

Barcelona, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında La Liga'da Atletico Madrid deplasmanında 2-1 kazandı; iki golü de Fermin Lopez attı. Önceki maçlarında Deportivo Alaves'i 6-1, Şampiyonlar Ligi'nde ise Aston Villa'yı 3-0 yendi. Bu süreçteki tek yenilgisi, La Liga'da Real Madrid karşısında aldığı 2-1'lik sonuçtu. Barcelona, bu beş maçta 14 gol atıp dört gol yedi.

Manchester City, son beş maçında bir galibiyet, üç mağlubiyet ve Carabao Kupası'nda bir beraberlik aldı. Son maçında Premier League'de Nottingham Forest'a 3-1 yenildi. Ondan önce Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig'i deplasmanda 3-2 mağlup etti. City, son beş maçının dördünde gol yedi. İlk yedi lig maçını kazanmasının ardından Aston Villa, Brighton ve son olarak Forest karşısında üst üste Premier League yenilgileri alması, formunda belirgin bir düşüşe işaret ediyor.

Barcelona-Manchester City: Son karşılaşmalar

İki kulüp arasındaki son maç, Temmuz 2024'te oynanan ve 2-2 biten bir hazırlık karşılaşmasıydı. Ondan önce Ağustos 2022'deki hazırlık maçında 3-3 berabere kaldılar. Son resmi karşılaşmaları ise 2016-17 Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaydı. Manchester City sahasında 3-1 kazanırken Barcelona, Camp Nou'daki rövanş maçını 4-0 kazandı. Kayıtlardaki son beş karşılaşmada iki taraftan hiçbiri diğerine karşı belirgin bir üstünlük kuramadı.