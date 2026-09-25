Barcelona - Getafe maçının biletleri nasıl alınır: LaLiga fiyatları, fikstür bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Barcelona, 11 Ekim 2026 Pazar günü Barselona'daki Spotify Camp Nou'da Getafe ile karşı karşıya gelecek.

Barcelona, sahasında özellikle çok net bir üstünlüğe sahip; Camp Nou'da Getafe'ye karşı ligde hiç mağlubiyet yaşamadı. Son dönemde Getafe, derin savunma kurgularıyla Katalan devini sık sık zorlamaya çalıştı ve bu da son sezonlarda düşük skorlu birkaç beraberliğe yol açtı.

Bırakın GOAL, Barcelona - Getafe maçına bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletleri nereden satın alabileceğinizi ve fiyatlarının ne kadar olduğunu sizlere aktarsın.

Barcelona - Getafe LaLiga maçı ne zaman?

Barcelona - Getafe maçı, 11 Ekim 2026 Pazar günü Barselona'daki Spotify Camp Nou'da oynanacak.

La Liga - Hafta 8 10 Eki 2026 - 12:30 Spotify Camp Nou

Barcelona - Getafe LaLiga biletleri nasıl alınır?

FC Barcelona - Getafe biletlerini iç saha ana satışları, deplasman tribünü kontenjanları ve ikincil piyasa platformları üzerinden şu şekilde satın alabilirsiniz:

1. Birincil piyasa (ev sahibi takım taraftarları)

Resmi FC Barcelona internet sitesi : Standart iç saha tribün biletleri doğrudan kulübün resmi online mağazası üzerinden satılır. Kulüp üyeleri ( socios ), kalan koltuklar genel satışa açılmadan önce erken erişim hakkı elde eder.

Resmi ağırlama hizmetleri ve yetkili acenteler : Acenteler; VIP loca koltukları, lounge erişimi ve yan yana garantili koltuklar dahil olmak üzere resmi maç günü ağırlama paketleri sunar.

2. Deplasman taraftarı bölümü

Resmi Getafe CF kontenjanı : Deplasman taraftarı bölümünde ( Zona Visitante ) oturmak istiyorsanız, biletler FC Barcelona yerine doğrudan Getafe CF tarafından yönetilir.

Getafe kulüp üyeleri ve taraftar grupları : Deplasman biletleri genellikle Getafe'nin resmi kombine sahiplerine ( abonados ) veya kayıtlı taraftar gruplarına ( peñas ) ayrılır. Resmi deplasman kontenjanı duyuruları için maç gününe yaklaştıkça Getafe CF'nin resmi internet sitesini veya sosyal medya kanallarını takip edin.

Barcelona - Getafe LaLiga biletleri ne kadar?

LaLiga'da FC Barcelona - Getafe CF maçının bilet fiyatları, biletleri doğrudan liste fiyatı üzerinden mi yoksa ikincil piyasa satıcıları aracılığıyla mı satın aldığınıza ve stadyumdaki oturma alanına göre değişiklik gösterir:

Resmi liste fiyatlı biletler (birincil piyasa) : Doğrudan FC Barcelona üzerinden satın alınan standart yetişkin maç günü biletleri, üst kat kale arkası koltuklar ( Gol ) için genellikle 40 € ile 70 € civarından, yan tribün koltukları ( Lateral ) için yaklaşık 70 € ile 110 € arasından başlar ve ana tribün koltukları ( Tribuna ) için 120 € ile 180 €+ seviyesine kadar çıkar. Resmi kulüp üyeleri ( socios ) bu liste fiyatları üzerinden indirim alır.

Ağırlama ve VIP paketleri : VIP loca koltukları, ikram ve lounge erişimi içeren premium maç günü deneyimleri, kişi başı genellikle 350 € ile 850 €+ arasında değişir.

Barcelona - Getafe LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Barcelona - Getafe form durumu

Barcelona, tüm kulvarlardaki son beş maçının tamamını kazandı ve bu da onu sezonun bu aşamasında Avrupa'nın en formda takımlarından biri haline getirdi. Son maçında LaLiga'da Valencia'yı 5-0 mağlup eden ekip, bu seride ayrıca Rayo Vallecano'yu 5-2 ve Elche'yi 5-0 yendi. Barcelona bu beş maçta 19 gol atarken dört gol yedi. Hücum performansı olağanüstü seviyede ve Flick'in takımı bu sezon şu ana kadar hiçbir kulvarda maç kaybetmedi.

Getafe'nin son beş maçlık karnesinde tüm kulvarlarda bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi bulunuyor. Takımın son karşılaşması LaLiga'da Celta Vigo ile 1-1 berabere kaldığı maç olurken, bir önceki lig mücadelesinde de Osasuna'ya 1-0 kaybetti. Getafe bu süreçte Racing Santander'i 1-0 ve Partizan Beograd'ı 3-1 mağlup etti, ancak Konferans Ligi eleme turunda Osasuna ve Partizan'a art arda gelen yenilgiler, istikrar yakalamakta zorlanan bir takıma işaret ediyor.

Barcelona - Getafe: Son maçlardaki karşılıklı rekabet

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, Nisan 2026'da oynandı ve Barcelona, LaLiga'da Getafe'nin sahasında 2-0 kazandı. Ondan önce Barcelona, Eylül 2025'te Spotify Camp Nou'da Getafe'yi 3-0 mağlup etmişti. İki takım arasındaki son beş maçta Barcelona üç galibiyet alırken bir kez berabere kaldı ve hiç kaybetmedi; Getafe'nin aldığı tek puan ise Ocak 2025'te sahasında oynadığı 1-1'lik beraberlikten geldi.