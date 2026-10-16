Barcelona, 1 Kasım 2026 Pazar günü Deportivo Alavés'i Barcelona'daki Spotify Camp Nou'da ağırlayacak.

FC Barcelona, LaLiga'da Deportivo Alavés'e karşı tarihsel olarak büyük üstünlük kurdu ve iki takımın onlarca yıla yayılan lig karşılaşmalarının çoğunu kazandı. Mayıs 2026'daki son lig maçlarında ise Deportivo Alavés, Mendizorrotza Stadyumu'nda Barcelona'yı 1-0 mağlup etti.

Barcelona-Deportivo Alavés maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL size anlatsın.

Barcelona-Deportivo Alavés LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Barcelona-Deportivo Alavés maçı, 1 Kasım 2026 Pazar günü Barcelona'daki Spotify Camp Nou'da oynanacak.

La Liga - Hafta 11 31 Eki 2026 - 16:00 Spotify Camp Nou

Barcelona-Deportivo Alavés LaLiga maçı için bilet nasıl alınır?

FC Barcelona ile Deportivo Alavés arasında oynanacak LaLiga maçı için bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî internet sitesi: Resmî bilet satın almanın en doğrudan ve güvenli yolu, FC Barcelona'nın resmî satış kanalını kullanmak. Spotify Camp Nou'daki iç saha maçlarının biletleri genellikle önce kulüp üyelerine sunuluyor, ardından sitede genel satışa açılıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçları için bilet alıp satmasına olanak tanıyor.

Barcelona-Deportivo Alavés LaLiga maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan FC Barcelona-Deportivo Alavés LaLiga maçının bilet fiyatları, kulübün resmî satış kanalları ve ikincil piyasa için şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kategori 3 (kale arkaları): Biletlerin nominal fiyatı yaklaşık 69,00 € ile 90,00 € arasında değişirken yetkili acentelerin paket fiyatları genellikle 150,00 € ile 186,00 € civarından başlıyor.

Kategori 2 (yan tribünler ve köşeler): Biletlerin nominal fiyatı yaklaşık 74,00 € ile 95,00 € arasında değişiyor. Acentelerin paketli biletleri ise genellikle 155,00 € ile 180,00 € civarında fiyatlandırılıyor.

Kategori 1 (orta bölümler ve ana tribün): Biletlerin nominal fiyatı 139,00 € ile 199,00 € arasında değişirken resmî iş ortaklarının paketleri 195,00 € ile 215,00 € arasında sunuluyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHubgibi ikincil bilet satış platformlarında biletler piyasa talebine göre listeleniyor:

Üst tribün ve kale arkaları: Bilet fiyatları, talebe ve tribündeki tam konuma bağlı olarak yaklaşık 95,00 € ile 140,00 € civarından başlıyor.

Köşe ve yan tribün koltukları: Orta tribün bölümlerindeki ve sahanın yanından görüş sunan standart koltukların fiyatları genellikle 160,00 € ile 350,00 € arasında değişiyor.

VIP ve ağırlama paketleri: Ayrıcalıklı VIP koltuk seçenekleri genellikle 630,00 € civarından başlıyor.

Barcelona-Deportivo Alavés LaLiga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Barcelona ve Deportivo Alavés'in form durumu

Barcelona, LaLiga ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son beş maçın tamamını kazanarak bu karşılaşmaya müthiş bir formda geliyor. Son lig maçında Sevilla deplasmanından 1-3'lük galibiyetle ayrılan Barcelona, bu süreçte Racing Santander'e yedi, Valencia'ya da beş gol attı. Beş maçta 20 gol atıp yalnızca sekiz gol yiyen Barcelona'nın Avrupa kupalarında Feyenoord'u 5-1 yenmesi de takımın her alandaki etkili performansını ortaya koyuyor.

Alavés'in son dönemdeki sonuçları ise daha değişken: Son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son maçında Athletic Bilbao ile 0-0 berabere kalan Alavés, Valencia'ya da 0-1 mağlup oldu. Ancak bu beş maçlık serinin önceki bölümünde Osasuna'yı 5-2, Villarreal'i de 1-0 yenerek sonuç alabileceğini gösterdi.

Barcelona-Deportivo Alavés: Son karşılaşmalar

İki takımın Mayıs 2026'daki son karşılaşması, Alavés'in evinde 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Bu sonuç, eşleşmenin genel eğilimine ters düştü. Son beş karşılaşmada Barcelona üç, Alavés bir galibiyet aldı; bir maç da Barcelona'nın lehine sonuçlandı. Barcelona, Kasım 2025'te evinde aldığı 3-1'lik galibiyet ve Ekim 2024'te Alavés deplasmanında elde ettiği 3-0'lık galibiyet de dâhil olmak üzere bu eşleşmede genel olarak üstün taraftı.