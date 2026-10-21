FC Barcelona, Deportivo Alavés karşısında LaLiga tarihinde açık ara üstün bir geçmişe sahip. Barcelona, iki takımın onlarca yıla yayılan lig karşılaşmalarının büyük çoğunluğunu kazandı.

Mayıs 2026'daki son lig karşılaşmalarında ise Deportivo Alavés, Mendizorrotza Stadyumu'nda Barcelona'yı 1-0 mağlup etti.

Barcelona-Deportivo Alavés LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Barcelona-Deportivo Alavés maçı, 1 Kasım 2026 Pazar günü Barcelona'daki Spotify Camp Nou'da başlayacak.

La Liga - Hafta 11 31 Eki 2026 - 16:00 Spotify Camp Nou

Barcelona-Deportivo Alavés LaLiga maçı biletleri nasıl alınır?

FC Barcelona ile Deportivo Alavés arasında oynanacak LaLiga maçı için bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî internet sitesi: Resmî bilet satın almanın en doğrudan ve güvenli yolu, FC Barcelona'nın resmî satış kanalıdır. Spotify Camp Nou'daki iç saha maçlarının biletleri genellikle önce kulüp üyelerine sunulur, ardından sitede genel satışa çıkar.

Barcelona-Deportivo Alavés LaLiga maçı biletleri ne kadar?

FC Barcelona ile Deportivo Alavés arasında oynanacak LaLiga maçının bilet fiyatları, kulübün resmî satış kanalları ve ikincil piyasa için şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kategori 3 (kale arkası bölümleri): Biletlerin nominal fiyatı yaklaşık 69,00 € ile 90,00 € arasında değişirken yetkili acentelerin paket fiyatları genellikle 150,00 € ile 186,00 € civarından başlıyor.

Kategori 2 (yan tribün / köşe bölümleri): Biletlerin nominal fiyatı yaklaşık 74,00 € ile 95,00 € arasında değişirken acentelerin paketli satış fiyatları genellikle 155,00 € ile 180,00 € civarında.

Kategori 1 (orta bölümler / ana tribün): Biletlerin nominal fiyatı 139,00 € ile 199,00 € arasında değişirken resmî iş ortaklarının paketleri 195,00 € ile 215,00 € arasında.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHubgibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeleniyor:

Üst tribün / kale arkası: Bilet fiyatları, talebe ve tribündeki konuma bağlı olarak yaklaşık 95,00 € ile 140,00 € arasında başlıyor.

Köşe ve yan tribün koltukları: Orta tribün ve saha kenarı görüşüne sahip standart koltukların fiyatları genellikle 160,00 € ile 350,00 € arasında değişiyor.

VIP ve ağırlama paketleri: Ayrıcalıklı VIP koltuk seçeneklerinin fiyatları genellikle yaklaşık 630,00 € seviyesinden başlıyor.

Barcelona-Deportivo Alavés LaLiga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Barcelona ve Deportivo Alavés'in form durumu

Barcelona, LaLiga ve Şampiyonlar Ligi'ndeki son beş maçının tamamını kazanarak maça müthiş bir form grafiğiyle çıkıyor. Son lig maçında deplasmanda Sevilla'yı 3-1 yenen Barcelona, bu süreçte Racing Santander'e yedi, Valencia'ya da beş gol attı. Bu beş maçta 20 gol atıp yalnızca sekiz gol yiyen Barcelona'nın Avrupa kupasında Feyenoord'u 5-1 mağlup etmesi de her kulvarda etkili bir performans sergilediğini gösteriyor.

Alavés'in son dönemdeki performansı ise daha dalgalı: Son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Athletic Bilbao ile 0-0 berabere kalan Alavés, Valencia'ya da 1-0 yenildi. Bununla birlikte, bu serinin önceki maçlarında Osasuna'yı 5-2 ve Villarreal'i 1-0 mağlup ederek sonuç alabilecek güce sahip olduğunu gösterdi.

Barcelona-Deportivo Alavés: Son karşılaşmalar

İki takımın Mayıs 2026'daki son karşılaşması, genel eğilimin aksine Alavés'in sahasında aldığı 1-0'lık galibiyetle sonuçlandı. Son beş karşılaşmada Barcelona üç kez, Alavés bir kez kazandı; bir maç da Barcelona'nın galibiyetiyle sonuçlandı. Kasım 2025'te evinde aldığı 3-1'lik ve Ekim 2024'te Alavés deplasmanında elde ettiği 3-0'lık galibiyetler de dâhil olmak üzere, genel tabloda üstün olan taraf Barcelona.