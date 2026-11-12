Barcelona, 6 Aralık 2026 Pazar günü Barcelona'daki Spotify Camp Nou'da Celta Vigo'yu konuk edecek.

İki takımın Nisan 2026'daki son lig karşılaşmasında Barcelona, Spotify Camp Nou'da 1-0'lık dar bir galibiyet elde etti. Tüm kulvarlardaki son beş karşılaşmalarında Barcelona üç galibiyet ve bir beraberlikle üstün durumda. Celta Vigo ise bir kez kazandı.

Barcelona-Celta Vigo maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL aktarıyor.

Barcelona-Celta Vigo LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Barcelona-Celta Vigo maçı, 6 Aralık 2026 Pazar günü Barcelona'daki Spotify Camp Nou'da oynanacak.

La Liga - Hafta 15 6 Ara 2026 - 09:00 Spotify Camp Nou

Barcelona-Celta Vigo LaLiga maçının biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan Barcelona-Celta Vigo LaLiga maçının biletlerini satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Resmî bilet satışı: Ev sahibi tribünlerinin biletlerini doğrudan Barcelona'nın resmî internet sitesi ve bilet gişesinden satın alabilirsiniz. Deplasman tribünü için ayrılan biletleri arıyorsanız Celta Vigo'nun resmî kanallarını kullanabilirsiniz.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satışa sunulan biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçlarının biletlerini alıp satmasına olanak tanır.

Barcelona-Celta Vigo LaLiga maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Barcelona-Celta Vigo LaLiga maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kategori 3 (Kale arkası bölgeleri): Standart tribün katlarında yaklaşık 195 € .

Standart tribün katlarında yaklaşık . Kategori 2 (Köşeler ve köşelere yakın yan bölgeler): Birinci ve ikinci katlarda yaklaşık 200 € .

Birinci ve ikinci katlarda yaklaşık . Kategori 1 (Merkezî konumdaki ve yüksek kaliteli standart koltuklar): Stadyumu en iyi gören yerler için yaklaşık 240 € .

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre şu fiyatlardan listeleniyor:

En uygun fiyatlı biletler / Kale arkası katları: Yaklaşık 130 € ile 150 € arasında başlayan fiyatlarla.

Yaklaşık arasında başlayan fiyatlarla. Köşe ve orta fiyat aralığındaki koltuklar: Genellikle 170 € ile 250 € arasında.

Genellikle arasında. Tipik piyasa ortalaması: Genellikle 290 € ile 400 € ve üzeri seviyelerinde.

Barcelona-Celta Vigo LaLiga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Barcelona ve Celta Vigo'nun form durumu

Barcelona, tüm kulvarlardaki son beş maçının üçünü kazanıp ikisini kaybetti. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'yı 3-0 mağlup etti. Bu dönemdeki en farklı yurt içi galibiyetini ise Deportivo Alaves'i 6-1 yenerek aldı. Bu beş maçta 17 gol atıp sekiz gol yemesi, zaman zaman savunmada açıklar vermesine yol açan hücum odaklı yaklaşımını yansıtıyor. LaLiga'da Real Madrid'e 2-1 ve Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e 4-2 yenilmesi, bunun dışında verimli geçen son dönemin iki olumsuz sonucu oldu.

Celta Vigo, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında LaLiga'da Rayo Vallecano'ya 3-0 yenildi. Ondan önceki maçında ise Avrupa Ligi'nde Union St. Gilloise'e 1-2 kaybetti. Avrupa Ligi'nde Celtic karşısındaki 1-2'lik galibiyeti ve LaLiga'da Deportivo Alaves'i 2-1 yenmesi umut verse de ligdeki formu son haftalarda kötüleşti. Bu maçların arasında Real Betis'le 0-0 berabere kalarak beş maçlık süreçte gol yemediği tek maçı oynadı.

Barcelona-Celta Vigo: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Nisan 2026'da karşılaştı. Barcelona, Spotify Camp Nou'daki LaLiga maçını 1-0 kazandı. Son beş karşılaşmada Barcelona üç galibiyet ve bir beraberlik alırken Celta Vigo bir kez kazandı. Bu beş maçta Barcelona 13, Celta Vigo ise sekiz gol attı. Bu verilerde Celta Vigo'nun Camp Nou'da galibiyeti bulunmuyor.