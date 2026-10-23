Barcelona, LaLiga ve Avrupa kupalarında elde ettiği galibiyetlerle yakaladığı formu bu maça taşırken Aston Villa da hem Premier League'de hem Avrupa'da iyi bir performans sergiliyor.

Lig aşaması ilerlerken taraftarlar bilet fiyatlarını, biletlerin satış durumunu ve maç bilgilerini araştırıyor. Karşılaşmaya yönelik beklenti yüksek.

Barcelona-Aston Villa maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Barcelona-Aston Villa Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Barcelona-Aston Villa maçı, 3 Kasım 2026 Salı günü Barcelona'daki Spotify Camp Nou'da oynanacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 4 3 Kas 2026 - 15:00 Spotify Camp Nou

Barcelona-Aston Villa Şampiyonlar Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

FC Barcelona ile Aston Villa arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçının biletlerini satın almak için tercihinize ve biletlerin satış durumuna göre birkaç temel seçeneğiniz var:

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Biletleri doğrudan FC Barcelona'nın resmî internet sitesinden satın alabilirsiniz. Kulüp üyesiyseniz veya genel satış döneminde bilet alıyorsanız bu, biletleri satış fiyatından edinmenin en güvenilir yoludur.

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında genel giriş biletleri bulunabilir.

Barcelona-Aston Villa Şampiyonlar Ligi maçının biletleri ne kadar?

FC Barcelona ile Aston Villa arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları, kulüplerin resmî kanallarından mı yoksa ikincil piyasadan mı satın aldığınıza göre değişiyor.

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Standart deplasman/genel giriş biletleri: Aston Villa'nın deplasman bileti bilgilerinde duyurulanlar gibi resmî olarak ayrılan biletlerin standart yetişkin taraftarlar için fiyatı genellikle 50 € civarındadır.

Genel satış/kulüp üyeleri: FC Barcelona'nın resmî internet sitesinde satış fiyatından sunulan biletler, üst kat veya talebin daha düşük olduğu kategorilerde genellikle 70 ila 90 € arasında başlayan fiyatlarla satılır. Fiyatlar tribündeki konuma göre yükselir.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin resmî satışlarında biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında fiyatlar piyasa talebine göre belirlenir:

Alt kat/kale arkası tribünleri: Üst katta veya kale arkasında temel görüş açısına sahip biletlerin fiyatları yaklaşık 190 ila 200 € arasında başlar.

Yan tribün koltukları: Yan tribünlerde veya köşelerdeki orta fiyat aralığındaki biletler genellikle 350 ila 500 € arasında değişir.

VIP ve ağırlama paketleri: Özel salona erişim sağlayan biletler ve VIP ağırlama biletleri yaklaşık 340 ila 400 € arasında başlayan fiyatlarla satılır. Fiyatlar koltuk kategorisine göre çok daha yükseğe çıkabilir.

Barcelona-Aston Villa Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Barcelona ve Aston Villa'nın form durumu

Barcelona, LaLiga ve Şampiyonlar Ligi'ndeki son beş maçının tamamını kazandı. Bu süreçte 21 gol atıp 10 gol yedi. Son maçında Sevilla deplasmanında 1-3 kazandı; Racing Santander'i de 7-2 mağlup ederek rakibine yedi gol attı. Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord karşısında alınan 5-1'lik galibiyet ve Valencia'ya karşı elde edilen 5-0'lık sonuç da takımın farklı kulvarlardaki istikrarlı hücum performansını gösteriyor.

Aston Villa, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında Premier League'de Tottenham Hotspur deplasmanında 2-3 kazandı; Şampiyonlar Ligi'nde de Club Brugge deplasmanından 2-3'lük galibiyetle ayrıldı. Bu serideki tek yenilgisini Nottingham Forest karşısında 1-2'lik skorla alan Villa, beş maçta 10 gol atıp dokuz gol yedi.

Barcelona-Aston Villa: Son karşılaşmalar

Bu maç için Barcelona ile Aston Villa arasındaki geçmiş karşılaşmalara ilişkin veri sunulmadı. Geçmiş maçlara dair bilgiler, erişilebilir hâle geldikçe eklenecek.