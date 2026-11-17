AZ Alkmaar, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Sturm Graz'ı Alkmaar'daki AFAS Stadion'da ağırlayacak.

Her iki takımın da Avrupa kulüp turnuvalarında köklü bir geçmişi var. Bu ilk eşleşme, iki takım için de daha önce yaşanmamış bir karşılaşma olacak. AZ Alkmaar ile Sturm Graz daha önce resmi bir maçta karşılaşmadı; yaklaşan UEFA Avrupa Ligi mücadelesi, iki kulübün ilk randevusu olacak.

AZ Alkmaar-Sturm Graz maçına biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları dahil bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

AZ Alkmaar-Sturm Graz Avrupa Ligi maçı ne zaman başlayacak?

AZ Alkmaar-Sturm Graz maçı, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Alkmaar'daki AFAS Stadion'da oynanacak.

Ligi Europa - Hafta 6 10 Ara 2026 - 12:45 AFAS Stadion

AZ Alkmaar-Sturm Graz Avrupa Ligi maçına bilet nasıl alınır?

Yaklaşan AZ Alkmaar-Sturm Graz Avrupa Ligi maçı için bilet alma seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmi satış kanalları

Resmi kulüp bilet satışları: Standart fiyatlı koltuklara bilet almak için başlıca ve en güvenilir yöntem, AZ Alkmaar veya Sturm Graz'ın resmi internet siteleri ve gişeleri üzerinden doğrudan satın almaktır.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmi satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Avrupa Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

AZ Alkmaar-Sturm Graz Avrupa Ligi maçının biletleri ne kadar?

AZ Alkmaar-Sturm Graz Avrupa Ligi maçının bilet fiyatlarına ilişkin ayrıntılar şöyle:

1. Kulüplerin resmi satış kanalları

Standart koltuklar: Genellikle yaklaşık 25 € ile 60 € arasında.

Genellikle yaklaşık arasında. Deplasman tribünü: Genellikle yaklaşık 35 €.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin resmi satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre belirlenen fiyatlarla listeler:

Üst tribün veya genel giriş koltukları: Yaklaşık 90 € ile 115 € arasında başlayan fiyatlarla.

Yaklaşık arasında başlayan fiyatlarla. Premium koltuklar: Fiyatlar 680 € veya üzerine çıkıyor.

AZ Alkmaar-Sturm Graz Avrupa Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

AZ Alkmaar ve Sturm Graz'ın form durumu

AZ Alkmaar, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Eredivisie'de FC Groningen'i 4-3 yendi ancak öncesinde ligde Ajax ve FC Twente'ye üst üste kaybetti. Avrupa'da deplasmanda Ararat Armenia'yı 4-0 mağlup ederken evinde Juventus'a 2-1 yenildi. AZ, bu beş maçta on gol atıp on gol yedi.

Sturm Graz, son beş maçında galibiyet alamadı; iki beraberlik ve üç mağlubiyet yaşadı. Son maçında Bundesliga'da Salzburg'a 3-4 kaybetti. Avrupa Ligi'nde de NK Celje'ye 3-2 yenildi. Wolfsberger AC ile aldığı 1-1'lik beraberlik ve Ried ile aldığı 2-2'lik beraberlik, on bir gol atıp on üç gol yediği bu dönemin başında ve sonunda yer alıyor.

AZ Alkmaar-Sturm Graz: Son karşılaşmalar

AZ Alkmaar ile Sturm Graz arasında daha önce oynanmış maçlara ilişkin veri bulunmuyor. Görünüşe göre bu, iki kulübün Avrupa'daki ilk karşılaşması olacak.