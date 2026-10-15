UEFA Uluslar Ligi geri dönüyor. Avusturya, Linz'deki Raiffeisen Arena'da İrlanda Cumhuriyeti'ni ağırlamaya hazırlanıyor. İki Avrupa takımı da çekişmeli grup aşamasında üst lige yükselmek için kritik puanlar peşinde.

GOAL, maç tarihi, bilet fiyat kategorileri ve yerinizi nasıl ayırtacağınızla ilgili tüm önemli bilgileri sunuyor.

Avusturya-İrlanda UEFA Uluslar Ligi B maçı ne zaman başlayacak?

Avusturya, İrlanda ile Linz'deki Raiffeisen Arena'da karşılaşacak. Resmî başlama saatine ilişkin ayrıntılar için bulunduğunuz yerdeki yayın akışını takip edin.

UEFA Nations League B - Hafta 5 14 Kas 2026 - 14:45 Raiffeisen Arena

Avusturya-İrlanda maçının biletleri nereden alınır?

Maçın resmî biletleri, Avusturya Futbol Federasyonu'nun resmî bilet satış ortağı OETicket üzerinden dağıtılıyor. İç saha millî maçlarının genel satışa sunulan standart biletleri de bu platformda satılıyor. Taraftarların, genel satış başlar başlamaz standart kategorilerde yer bulabilmek için portala erkenden kaydolması gerekiyor.

Resmî sitedeki biletler tamamen tükenirse veya belirli tribün bölümlerinde yer kalmazsa, Ticombo gibi ikincil bilet satış platformlarına başvurabilirsiniz.

Avusturya-İrlanda maçının biletleri ne kadar?

Resmî bilet satış portalında, Raiffeisen Arena'daki standart genel satış tribün bölümleri için tek maçlık bilet fiyatları 48 avrodan başlıyor.

Standart kategorideki resmî biletler tükendiğinde, Ticombo gibi ikincil bilet satış platformlarında başlangıç fiyatları yaklaşık 269 avro oluyor.

Avusturya-İrlanda UEFA Uluslar Ligi B maçı: Bilmeniz gereken her şey

Avusturya ve İrlanda'nın form durumu

Avusturya, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet alarak bu karşılaşmaya dalgalı bir form grafiğiyle çıkıyor. Son maçında Dünya Kupası'nda İspanya'ya 3-0 yenilen Avusturya, grup aşamasında Arjantin'e de 2-0 mağlup oldu. Bu süreçteki en iyi sonucu Ürdün karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetti. Cezayir ile 3-3 berabere kaldığı, altı gole sahne olan maçta ise hem hücum gücünü hem de savunmadaki kırılganlığını ortaya koyarken direnç gösterdi.

İrlanda'nın son beş maçındaki sonuçları daha istikrarlı bir tablo çiziyor. Hallgrimsson'un ekibi bu süreçte iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında, turnuva öncesi hazırlık karşılaşmasında Kanada ile 1-1 berabere kaldı. Grenada karşısındaki 5-0'lık galibiyet en farklı sonucuydu. Kuzey Makedonya ile golsüz beraberlik ve Katar karşısındaki 1-0'lık dar galibiyet ise İrlanda'nın savunmasını aşmanın zor olabildiğini gösteriyor.

Avusturya-İrlanda: Son karşılaşmalar

İki takımın yakın dönemdeki karşılaşmalarında sonuçlar birbirine yakın. Son randevuları, Haziran 2017'de Dublin'de oynanan Dünya Kupası eleme maçında 1-1 sona erdi. Bu sonuç da karşılaşmanın çekişmeli yapısını yansıtıyordu. Son dört maçta iki taraf da üstünlük kuramadı: Avusturya ve İrlanda birer galibiyet aldı, iki maç ise berabere bitti. Bu karşılaşmalardaki goller de iki takım arasında oldukça dengeli dağıldı; taraflardan birinin rahat bir fark yakalaması nadir görülüyor.