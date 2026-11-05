Avusturya-İrlanda maçına bilet nasıl alınır? UEFA Uluslar Ligi B Ligi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

UEFA Uluslar Ligi geri dönüyor. Avusturya, Linz'deki Raiffeisen Arena'da İrlanda Cumhuriyeti'ni ağırlamaya hazırlanıyor. İki Avrupa ekibi de çekişmeli grup aşamasında üst lige yükselmek için kritik puanlar peşinde.

GOAL, maç tarihleri, bilet fiyat kategorileri ve bilet satın alma adımlarıyla ilgili tüm önemli bilgileri sunuyor.

Avusturya-İrlanda UEFA Uluslar Ligi B maçı saat kaçta başlayacak?

Avusturya, İrlanda ile Linz'deki Raiffeisen Arena'da karşılaşacak. Resmî başlama saatine ilişkin ayrıntılar, bulunduğunuz yerdeki yayın akışında duyurulacak.

UEFA Nations League B - Hafta 5 14 Kas 2026 - 14:45 Raiffeisen Arena

Avusturya-İrlanda maçının biletleri nereden alınır?

Maçın resmî biletleri, Avusturya Futbol Federasyonu'nun bilet satış ortağı OETicket üzerinden dağıtılıyor. İç sahadaki millî maçların halka açık standart bilet satışını OETicket yürütüyor. Taraftarların, genel satış başlar başlamaz standart kategorilerde yer bulabilmek için platforma erkenden kaydolması gerekiyor.

Resmî sitedeki biletler tamamen tükenirse veya belirli tribünlerde yer kalmazsa, StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarına başvurabilirsiniz.

Avusturya-İrlanda maçının biletleri ne kadar?

Resmî bilet satış platformunda tek maçlık biletlerin fiyatı, Raiffeisen Arena'daki halka açık standart oturma bölümleri için 48 €'dan başlıyor.

Resmî satıştaki standart biletler tükendiğinde, StubHub gibi ikincil platformlarda bilet fiyatları yaklaşık 269 €'dan başlıyor.

Avusturya-İrlanda UEFA Uluslar Ligi B maçı hakkında bilmeniz gereken her şey

Avusturya ve İrlanda'nın form durumu

Avusturya, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet alarak bu karşılaşmaya karışık bir form grafiğiyle çıkıyor. Son maçında Dünya Kupası'nda İspanya'ya 3-0 yenildi; grup aşamasında ise Arjantin'e 2-0 mağlup oldu. Bu süreçteki en iyi sonucu Ürdün karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetti. Altı golün atıldığı Cezayir maçında ise 3-3'lük beraberlikle direnç gösterirken hem hücum tehdidini hem de savunmadaki kırılganlığını ortaya koydu.

İrlanda'nın son beş maçındaki tablo daha istikrarlı. Hallgrimsson'un ekibi bu süreçte iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında turnuva öncesi hazırlık karşılaşmasında Kanada ile 1-1 berabere kaldı. Grenada karşısındaki 5-0'lık galibiyet en farklı sonucu olarak öne çıkarken Kuzey Makedonya ile golsüz beraberlik ve Katar karşısındaki 1-0'lık dar galibiyet, İrlanda'nın savunmasını aşmanın zor olabildiğini gösteriyor.

Avusturya-İrlanda: Son karşılaşmalar

İki takımın yakın dönemdeki karşılaşmaları oldukça çekişmeli geçti. Son olarak Haziran 2017'de Dünya Kupası elemelerinde Dublin'de karşı karşıya geldiler ve maç 1-1 sona erdi. Bu sonuç da rekabetin çekişmeli yapısını yansıtıyordu. Son dört karşılaşmada iki taraftan biri üstünlük kuramadı: Avusturya bir, İrlanda bir galibiyet aldı; iki maç ise berabere bitti. Atılan goller de bu maçlara oldukça dengeli dağıldı. Bu tablo, iki takım arasındaki karşılaşmalarda rahat bir galibiyetin nadir görüldüğünü gösteriyor.