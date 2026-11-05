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UEFA Nations League B
team-logoAvusturya
Raiffeisen Arena
team-logoİrlanda
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Avusturya-İrlanda maçına bilet nasıl alınır? UEFA Uluslar Ligi B Ligi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
UEFA Nations League B
Avusturya
İrlanda

Avusturya, UEFA Uluslar Ligi B klasmanında İrlanda ile karşılaşıyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz.

UEFA Uluslar Ligi geri dönüyor. Avusturya, Linz'deki Raiffeisen Arena'da İrlanda Cumhuriyeti'ni ağırlamaya hazırlanıyor. İki Avrupa ekibi de çekişmeli grup aşamasında üst lige yükselmek için kritik puanlar peşinde.

GOAL, maç tarihleri, bilet fiyat kategorileri ve bilet satın alma adımlarıyla ilgili tüm önemli bilgileri sunuyor.

Avusturya-İrlanda UEFA Uluslar Ligi B maçı saat kaçta başlayacak?

Avusturya, İrlanda ile Linz'deki Raiffeisen Arena'da karşılaşacak. Resmî başlama saatine ilişkin ayrıntılar, bulunduğunuz yerdeki yayın akışında duyurulacak.

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UEFA Nations League B - Hafta 5
Raiffeisen Arena

Avusturya-İrlanda maçının biletleri nereden alınır?

Maçın resmî biletleri, Avusturya Futbol Federasyonu'nun bilet satış ortağı OETicket üzerinden dağıtılıyor. İç sahadaki millî maçların halka açık standart bilet satışını OETicket yürütüyor. Taraftarların, genel satış başlar başlamaz standart kategorilerde yer bulabilmek için platforma erkenden kaydolması gerekiyor.

Resmî sitedeki biletler tamamen tükenirse veya belirli tribünlerde yer kalmazsa, StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarına başvurabilirsiniz.

Avusturya-İrlanda maçının biletleri ne kadar?

Resmî bilet satış platformunda tek maçlık biletlerin fiyatı, Raiffeisen Arena'daki halka açık standart oturma bölümleri için 48 €'dan başlıyor.

Resmî satıştaki standart biletler tükendiğinde, StubHub gibi ikincil platformlarda bilet fiyatları yaklaşık 269 €'dan başlıyor.

Avusturya-İrlanda UEFA Uluslar Ligi B maçı hakkında bilmeniz gereken her şey

Avusturya ve İrlanda'nın form durumu

Avusturya, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet alarak bu karşılaşmaya karışık bir form grafiğiyle çıkıyor. Son maçında Dünya Kupası'nda İspanya'ya 3-0 yenildi; grup aşamasında ise Arjantin'e 2-0 mağlup oldu. Bu süreçteki en iyi sonucu Ürdün karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetti. Altı golün atıldığı Cezayir maçında ise 3-3'lük beraberlikle direnç gösterirken hem hücum tehdidini hem de savunmadaki kırılganlığını ortaya koydu.

İrlanda'nın son beş maçındaki tablo daha istikrarlı. Hallgrimsson'un ekibi bu süreçte iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında turnuva öncesi hazırlık karşılaşmasında Kanada ile 1-1 berabere kaldı. Grenada karşısındaki 5-0'lık galibiyet en farklı sonucu olarak öne çıkarken Kuzey Makedonya ile golsüz beraberlik ve Katar karşısındaki 1-0'lık dar galibiyet, İrlanda'nın savunmasını aşmanın zor olabildiğini gösteriyor.

AUT

AUT - Form

ESP
K3-0
ISR
K3-1
KOS
K3-1
IRL
B2-2
KOS
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
IRL

IRL - Form

CAN
B1-1
KOS
K1-0
ISR
K0-3
AUT
B2-2
ISR
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Avusturya-İrlanda: Son karşılaşmalar

İki takımın yakın dönemdeki karşılaşmaları oldukça çekişmeli geçti. Son olarak Haziran 2017'de Dünya Kupası elemelerinde Dublin'de karşı karşıya geldiler ve maç 1-1 sona erdi. Bu sonuç da rekabetin çekişmeli yapısını yansıtıyordu. Son dört karşılaşmada iki taraftan biri üstünlük kuramadı: Avusturya bir, İrlanda bir galibiyet aldı; iki maç ise berabere bitti. Atılan goller de bu maçlara oldukça dengeli dağıldı. Bu tablo, iki takım arasındaki karşılaşmalarda rahat bir galibiyetin nadir görüldüğünü gösteriyor.

Kafa Kafaya

AvusturyaÇizimİrlanda
1
3
1
UEFA Nations League B
İrlanda badge
İrlanda
IRL
2
Avusturya badge
Avusturya
AUT
2
MS
World Cup Qualification UEFA
İrlanda badge
İrlanda
IRL
1
Avusturya badge
Avusturya
AUT
1
MS
World Cup Qualification UEFA
Avusturya badge
Avusturya
AUT
0
İrlanda badge
İrlanda
IRL
1
MS
World Cup Qualification UEFA
Avusturya badge
Avusturya
AUT
1
İrlanda badge
İrlanda
IRL
0
MS
World Cup Qualification UEFA
İrlanda badge
İrlanda
IRL
2
Avusturya badge
Avusturya
AUT
2
MS
6Attığı Gol6
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı3/5

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