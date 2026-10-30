UEFA Uluslar Ligi geri dönüyor. Avusturya, Linz'deki Raiffeisen Arena'da İrlanda Cumhuriyeti'ni ağırlamaya hazırlanıyor. İki Avrupa takımı da çekişmeli grup aşamasında üst lige yükselmek için kritik puanların peşinde.

GOAL, maç tarihi, bilet fiyat kategorileri ve biletlerin nasıl alınacağına ilişkin tüm önemli bilgileri sunuyor.

Avusturya-İrlanda UEFA Uluslar Ligi B kategorisi maçı ne zaman başlayacak?

Avusturya, İrlanda ile Linz'deki Raiffeisen Arena'da karşılaşacak. Resmî başlama saati bilgisi için bulunduğunuz yerdeki yayın akışını takip edin.

UEFA Nations League B - Hafta 5 14 Kas 2026 - 14:45 Raiffeisen Arena

Avusturya-İrlanda maçının biletleri nereden alınır?

Maçın resmî biletleri, Avusturya Futbol Federasyonu'nun resmî bilet satış ortağı OETicket üzerinden dağıtılıyor. İç saha millî maçlarının genel satışa sunulan standart biletleri de bu platformdan temin ediliyor. Taraftarların, genel satış başlar başlamaz standart kategorilerde yer bulabilmek için portala erkenden kaydolması gerekiyor.

Resmî satıştaki biletlerin tamamı tükenirse veya belirli tribünlerde yer kalmazsa, Ticombo gibi ikincil bilet satış platformlarına başvurabilirsiniz.

Avusturya-İrlanda maçının biletleri ne kadar?

Resmî bilet satış portalında Raiffeisen Arena'nın genel satışa açık standart oturma bölümleri için tek maçlık bilet fiyatları 48 avrodan başlıyor.

Resmî satıştaki standart biletler tükendiğinde, Ticombo gibi ikincil satış platformlarında bilet fiyatları yaklaşık 269 avrodan başlıyor.

Avusturya-İrlanda UEFA Uluslar Ligi B kategorisi maçı hakkında bilmeniz gerekenler

Avusturya ve İrlanda'nın form durumu

Avusturya, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet alarak bu karşılaşmaya inişli çıkışlı bir form grafiğiyle geliyor. Son maçında Dünya Kupası'nda İspanya'ya 3-0 yenildi; grup aşamasında Arjantin'e de 2-0 mağlup oldu. Bu süreçteki en iyi sonucu Ürdün karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetti. Altı gole sahne olan Cezayir maçında ise 3-3 berabere kalarak direnç gösterdi, ancak hem hücumdaki tehdidini hem de savunmadaki zaaflarını ortaya koydu.

İrlanda'nın son beş maçındaki tablo daha istikrarlı. Hallgrimsson'un takımı bu süreçte iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında, turnuva öncesi hazırlık karşılaşmasında Kanada ile 1-1 berabere kaldı. Grenada karşısındaki 5-0'lık galibiyet en farklı sonucu olurken Kuzey Makedonya ile golsüz beraberliği ve Katar karşısındaki 1-0'lık galibiyeti, savunmasını aşmanın zor olabildiğini gösterdi.

Avusturya-İrlanda: Son karşılaşmalar

İki takımın son karşılaşmalarındaki sonuçlar birbirine yakın. Haziran 2017'de Dublin'de oynanan Dünya Kupası eleme maçındaki son buluşmaları 1-1 sona erdi. Bu sonuç, eşleşmenin ne kadar çekişmeli olduğunu da gösterdi. Son dört karşılaşmada iki taraf da üstünlük kuramadı: Avusturya bir, İrlanda bir galibiyet aldı; iki maç ise berabere bitti. Goller de bu maçlarda iki takım arasında oldukça dengeli dağıldı. Bu eşleşmede rahat bir farkın nadiren ortaya çıkması da bunu gösteriyor.