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UEFA Nations League B
team-logoAvusturya
Raiffeisen Arena
team-logoİrlanda
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Avusturya-İrlanda maçına bilet nasıl alınır? UEFA Uluslar B Ligi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
UEFA Nations League B
Avusturya
İrlanda

Avusturya, UEFA Uluslar Ligi B Ligi’nde İrlanda ile karşılaşıyor. İşte maç biletlerini nasıl alabileceğiniz.

UEFA Uluslar Ligi geri dönüyor. Avusturya, Linz'deki Raiffeisen Arena'da İrlanda Cumhuriyeti'ni ağırlamaya hazırlanıyor. İki Avrupa takımı da çekişmeli grup aşamasında üst lige yükselmek için kritik puanların peşinde.

GOAL, maç tarihi, bilet fiyat kategorileri ve biletlerin nasıl alınacağına ilişkin tüm önemli bilgileri sunuyor.

Avusturya-İrlanda UEFA Uluslar Ligi B kategorisi maçı ne zaman başlayacak?

Avusturya, İrlanda ile Linz'deki Raiffeisen Arena'da karşılaşacak. Resmî başlama saati bilgisi için bulunduğunuz yerdeki yayın akışını takip edin.

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UEFA Nations League B - Hafta 5
Raiffeisen Arena

Avusturya-İrlanda maçının biletleri nereden alınır?

Maçın resmî biletleri, Avusturya Futbol Federasyonu'nun resmî bilet satış ortağı OETicket üzerinden dağıtılıyor. İç saha millî maçlarının genel satışa sunulan standart biletleri de bu platformdan temin ediliyor. Taraftarların, genel satış başlar başlamaz standart kategorilerde yer bulabilmek için portala erkenden kaydolması gerekiyor.

Resmî satıştaki biletlerin tamamı tükenirse veya belirli tribünlerde yer kalmazsa, Ticombo gibi ikincil bilet satış platformlarına başvurabilirsiniz.

Avusturya-İrlanda maçının biletleri ne kadar?

Resmî bilet satış portalında Raiffeisen Arena'nın genel satışa açık standart oturma bölümleri için tek maçlık bilet fiyatları 48 avrodan başlıyor.

Resmî satıştaki standart biletler tükendiğinde, Ticombo gibi ikincil satış platformlarında bilet fiyatları yaklaşık 269 avrodan başlıyor.

Avusturya-İrlanda UEFA Uluslar Ligi B kategorisi maçı hakkında bilmeniz gerekenler

Avusturya ve İrlanda'nın form durumu

Avusturya, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet alarak bu karşılaşmaya inişli çıkışlı bir form grafiğiyle geliyor. Son maçında Dünya Kupası'nda İspanya'ya 3-0 yenildi; grup aşamasında Arjantin'e de 2-0 mağlup oldu. Bu süreçteki en iyi sonucu Ürdün karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetti. Altı gole sahne olan Cezayir maçında ise 3-3 berabere kalarak direnç gösterdi, ancak hem hücumdaki tehdidini hem de savunmadaki zaaflarını ortaya koydu.

İrlanda'nın son beş maçındaki tablo daha istikrarlı. Hallgrimsson'un takımı bu süreçte iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında, turnuva öncesi hazırlık karşılaşmasında Kanada ile 1-1 berabere kaldı. Grenada karşısındaki 5-0'lık galibiyet en farklı sonucu olurken Kuzey Makedonya ile golsüz beraberliği ve Katar karşısındaki 1-0'lık galibiyeti, savunmasını aşmanın zor olabildiğini gösterdi.

AUT

AUT - Form

ESP
K3-0
ISR
K3-1
KOS
K3-1
IRL
B2-2
KOS
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
IRL

IRL - Form

CAN
B1-1
KOS
K1-0
ISR
K0-3
AUT
B2-2
ISR
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Avusturya-İrlanda: Son karşılaşmalar

İki takımın son karşılaşmalarındaki sonuçlar birbirine yakın. Haziran 2017'de Dublin'de oynanan Dünya Kupası eleme maçındaki son buluşmaları 1-1 sona erdi. Bu sonuç, eşleşmenin ne kadar çekişmeli olduğunu da gösterdi. Son dört karşılaşmada iki taraf da üstünlük kuramadı: Avusturya bir, İrlanda bir galibiyet aldı; iki maç ise berabere bitti. Goller de bu maçlarda iki takım arasında oldukça dengeli dağıldı. Bu eşleşmede rahat bir farkın nadiren ortaya çıkması da bunu gösteriyor.

Kafa Kafaya

AvusturyaÇizimİrlanda
1
3
1
UEFA Nations League B
İrlanda badge
İrlanda
IRL
2
Avusturya badge
Avusturya
AUT
2
MS
World Cup Qualification UEFA
İrlanda badge
İrlanda
IRL
1
Avusturya badge
Avusturya
AUT
1
MS
World Cup Qualification UEFA
Avusturya badge
Avusturya
AUT
0
İrlanda badge
İrlanda
IRL
1
MS
World Cup Qualification UEFA
Avusturya badge
Avusturya
AUT
1
İrlanda badge
İrlanda
IRL
0
MS
World Cup Qualification UEFA
İrlanda badge
İrlanda
IRL
2
Avusturya badge
Avusturya
AUT
2
MS
6Attığı Gol6
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı3/5

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