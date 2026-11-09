Avusturya-İrlanda maçı biletleri nasıl alınır? UEFA Uluslar Ligi B Ligi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

UEFA Uluslar Ligi geri dönüyor. Avusturya, İrlanda Cumhuriyeti'ni Linz'deki Raiffeisen Arena'da ağırlamaya hazırlanıyor. İki Avrupa temsilcisi de çekişmeli grup aşamasında üst lige yükselmek için kritik puanlar peşinde.

GOAL, maçın tarihi, bilet fiyat kategorileri ve yerinizi nasıl ayırtabileceğinize ilişkin tüm önemli bilgileri sunuyor.

Avusturya-İrlanda UEFA Uluslar Ligi B maçı saat kaçta başlayacak?

Avusturya, İrlanda ile Linz'deki Raiffeisen Arena'da karşılaşacak. Resmî başlama saatiyle ilgili bilgiler için bulunduğunuz yerdeki yayın akışını takip edin.

UEFA Nations League B - Hafta 5 14 Kas 2026 - 14:45 Raiffeisen Arena

Avusturya-İrlanda maçının biletleri nereden alınır?

Maçın resmî biletleri, Avusturya Futbol Federasyonu'nun bilet satış ortağı OETicket üzerinden dağıtılıyor. Avusturya'nın iç saha millî maçları için genel satış da bu platformdan yapılıyor. Taraftarların, genel satış başlar başlamaz standart kategorilerde yer bulabilmek için portala erkenden kaydolması gerekiyor.

Resmî sitedeki biletler tamamen tükenirse veya belirli tribün bölümlerinde yer kalmazsa, StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarına başvurabilirsiniz.

Avusturya-İrlanda maçının biletleri ne kadar?

Resmî bilet satış portalında Raiffeisen Arena'nın standart seyirci bölümleri için tek maçlık biletler 48 €'dan başlıyor.

Resmî satıştaki standart biletler tükendiğinde, StubHub gibi ikincil platformlarda başlangıç fiyatları yaklaşık 269 € oluyor.

Avusturya-İrlanda UEFA Uluslar Ligi B maçı: Bilmeniz gereken her şey

Avusturya ve İrlanda'nın form durumu

Avusturya, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi alarak bu karşılaşmaya istikrarsız bir form grafiğiyle çıkıyor. Son maçında Dünya Kupası'nda İspanya'ya 3-0 yenilen Avusturya, grup aşamasında Arjantin'e de 2-0 mağlup oldu. Bu dönemin en iyi sonucu Ürdün karşısındaki 3-1'lik galibiyetti. Altı gole sahne olan Cezayir maçındaki 3-3'lük beraberlik ise takımın mücadele gücünün yanı sıra hücumdaki tehdidini ve savunmadaki kırılganlığını ortaya koydu.

İrlanda'nın son beş maçında daha istikrarlı bir tablo var. Hallgrimsson'un ekibi bu süreçte iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında turnuva öncesi hazırlık karşılaşmasında Kanada ile 1-1 berabere kaldı. Grenada karşısındaki 5-0'lık galibiyet, takımın en farklı sonucu olarak öne çıkıyor. Kuzey Makedonya ile golsüz beraberlik ve Katar karşısındaki 1-0'lık dar galibiyet ise İrlanda'nın savunmasını aşmanın zor olabildiğini gösteriyor.

Avusturya-İrlanda: Son karşılaşmalar

İki takım arasındaki son maçların sonuçları birbirine yakın. Haziran 2017'de Dünya Kupası elemelerinde Dublin'de oynanan son karşılaşma 1-1 sona erdi; bu sonuç da eşleşmenin çekişmeli yapısını yansıtıyordu. Son dört maçta taraflardan hiçbiri üstünlük kuramadı: Avusturya bir, İrlanda bir kez kazandı; iki maç berabere bitti. Bu karşılaşmalarda atılan goller de iki takıma oldukça dengeli dağıldı. Bu tablo, eşleşmede rahat bir farkın nadiren ortaya çıktığını gösteriyor.