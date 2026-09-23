UEFA Uluslar Ligi geri dönüyor; Avusturya, Linz'deki Raiffeisen Arena'da İrlanda Cumhuriyeti'ni ağırlamaya hazırlanıyor. Her iki Avrupa ekibi de rekabetçi grup aşaması düzeninde kritik yükselme puanları için mücadele ediyor.

GOAL, maç tarihleri, bilet fiyat kategorileri ve koltuklarınızı nasıl ayırtacağınıza dair doğrudan adımlar hakkında tüm kritik detayları sunuyor.

Avusturya - İrlanda UEFA Uluslar Ligi B maçı ne zaman başlayacak?

Avusturya ile İrlanda, Linz'deki Raiffeisen Arena'da karşı karşıya gelecek. Resmi başlama saati detayları yerel yayın akışlarınızda teyit edilecek.

UEFA Nations League B - Hafta 5 14 Kas 2026 - 14:45 Raiffeisen Arena

Avusturya - İrlanda biletleri nereden alınır?

Resmi birincil maç biletleri, Avusturya Futbol Federasyonu'nun resmi biletleme ortağı OETicket üzerinden dağıtılıyor. Bu platform, iç sahadaki milli maçlar için standart genel satışları yürütüyor. Taraftarların, halka açık satışlar başlar başlamaz standart koltuk kontenjanlarını güvence altına almak için portala erken kayıt olması gerekiyor.

Eğer birincil kontenjanlar tamamen tükenirse ya da resmi sitede belirli tribün blokları kullanılamaz hale gelirse, Ticombo gibi ikincil pazar platformları, resmi sitedeki ilanlar tükendiğinde başvurulacak seçenek oluyor.

Avusturya - İrlanda biletleri ne kadar?

Resmi bilet satış portalında standart tek maç biletleri, Raiffeisen Arena'daki standart genel giriş oturma bölümleri için 48 €'dan başlıyor.

Ticombo gibi ikincil platformlardaki giriş fiyatları, standart birincil kontenjanlar tükendiğinde yaklaşık 269 €'dan başlıyor.

Avusturya - İrlanda UEFA Uluslar Ligi B: Bilmeniz gereken her şey

Avusturya - İrlanda form durumu

Avusturya bu maça son dönemde karışık bir performans tablosuyla çıkıyor; son beş maçının ikisini kazandı, birinde berabere kaldı ve ikisini kaybetti. Son karşılaşması Dünya Kupası'nda İspanya'ya 3-0 yenilgiyle sonuçlandı ve grup aşamasında Arjantin'e de 2-0 mağlup oldu. Bu serinin en dikkat çekici sonucu Ürdün karşısında alınan 3-1'lik galibiyetti. Ayrıca Cezayir ile 3-3 berabere kalarak direnç gösterdi; altı gole sahne olan bu maç hem hücum tehdidini hem de savunmadaki kırılganlığını ortaya koydu.

İrlanda'nın son beş maçı ise daha istikrarlı bir tablo ortaya koyuyor. Hallgrimsson'un ekibi bu süreçte iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı; son sonucu da turnuva öncesi hazırlık maçında Kanada ile 1-1 berabere kalması oldu. Grenada karşısında alınan 5-0'lık galibiyet en farklı performans olarak öne çıkarken, Kuzey Makedonya ile golsüz beraberlik ve Katar karşısındaki 1-0'lık kıl payı galibiyet, çözülmesi zor bir takımı yansıtıyor.

Avusturya - İrlanda: Son karşılaşmalardaki tablo

Bu iki takım arasındaki son karşılaşmalardaki tablo oldukça dengeli. İkili arasındaki son maç, Haziran 2017'de Dünya Kupası elemelerinde Dublin'de 1-1 sona erdi ve bu sonuç eşleşmenin rekabetçi doğasını yansıttı. Son dört karşılaşmada iki taraf da üstünlük kuramadı; Avusturya bir galibiyet alırken, İrlanda da bir galibiyet elde etti ve iki maç berabere bitti. Seride goller de oldukça dengeli dağıldı; bu da bunun rahat bir skor farkının nadiren çıktığı bir eşleşme olduğunu pekiştiriyor.