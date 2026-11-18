Auxerre, 11 Aralık 2026 Cuma günü Toulouse'u Auxerre'deki Stade de l'Abbé-Deschamps'ta ağırlayacak.

Auxerre, 2025-26 Ligue 1 sezonunda Eylül 2025'te Danny Namaso'nun golüyle Toulouse'u evinde 1-0 mağlup etmiş, Şubat 2026'daki rövanş maçında ise rakibiyle golsüz berabere kalmıştı. İki takım 14. haftaya puan tablosunun alt yarısında birbirine yakın durumda girerken Auxerre, sahasındaki son yenilmezlik serisini sürdürmeyi; Toulouse ise Burgonya'da 2023'ten bu yana ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Auxerre-Toulouse maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Auxerre-Toulouse Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Auxerre-Toulouse maçı, 11 Aralık 2026 Cuma günü Auxerre'deki Stade de l'Abbé-Deschamps'ta oynanacak.

Auxerre-Toulouse Ligue 1 maçına bilet nasıl alınır?

Auxerre-Toulouse Ligue 1 maçına bilet almak için mevcut seçenekler ve yöntemler şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Auxerre'nin resmî bilet satış sitesi (Billetterie AJ Auxerre): Özellikle Stade de l'Abbé-Deschamps'taki ev sahibi tribünlerinden yer almak istiyorsanız en doğrudan ve güvenli yol, Auxerre'nin resmî çevrim içi bilet satış sitesidir.

Özellikle Stade de l'Abbé-Deschamps'taki ev sahibi tribünlerinden yer almak istiyorsanız en doğrudan ve güvenli yol, Auxerre'nin resmî çevrim içi bilet satış sitesidir. Toulouse FC'nin resmî bilet satış sitesi: Deplasman takımını destekliyorsanız veya misafir tribünü için ayrılan biletleri arıyorsanız Toulouse FC'nin resmî bilet satış portalını kontrol etmek en iyi yoldur.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Ligue 1 maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Auxerre-Toulouse Ligue 1 maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Auxerre-Toulouse Ligue 1 maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Standart alt tribün: 15-25 €.

15-25 €. Merkez tribünler ve saha kenarı: 35-60 € ve üzeri.

35-60 € ve üzeri. Ağırlama ve VIP paketleri: 150-250 € ve üzeri.

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin ilk satıştaki resmî biletleri tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasadaki talebe göre şu fiyatlarla listeliyor:

Standart / kale arkası görüşü: Yaklaşık 50-55 €'dan başlayan fiyatlarla.

Yaklaşık Uzun kenar ve premium: Ortalama yaklaşık 100-130 € ve üzeri.

Auxerre-Toulouse Ligue 1 maçı hakkında bilmeniz gerekenler

Auxerre ve Toulouse'un form durumu

Auxerre, son beş Ligue 1 maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında Paris FC'ye 1-0 yenilen ekip, bir önceki karşılaşmada da Strasbourg'a 5-1 mağlup olmuştu. Bu süreçteki tek galibiyetini deplasmanda Le Havre'ı 3-1 yenerek elde etti. Beş maçta yedi gol atıp on gol yiyen Auxerre'nin bu bilançosu, savunmada istikrar sağlamakta zorlandığını gösteriyor.

Toulouse, son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Strasbourg'u 3-1 yenen ekip, Troyes ile 0-0 berabere kaldı ve deplasmanda Le Mans'ı 3-0 mağlup etti. Bu dönemdeki tek yenilgisini Marsilya karşısında 2-0'lık skorla aldı. Toulouse, söz konusu beş maçta yedi gol atıp dört gol yedi.

Auxerre-Toulouse: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 1 Şubat 2026'da karşılaştı ve Toulouse ile Auxerre, Ligue 1'de 0-0 berabere kaldı. Auxerre, bundan önce Eylül 2025'te Toulouse'u evinde 1-0 yenmiş; iki takım Şubat 2025'te Auxerre'de 2-2 berabere kalmıştı. Kayda geçen son beş karşılaşmada iki takımın da birer galibiyeti bulunurken üç maç beraberlikle sonuçlandı. Bu eşleşmede birden fazla kez iki takım da gol buldu.