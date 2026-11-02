Auxerre, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Paris FC'yi Auxerre'deki Stade de l'Abbé-Deschamps'da ağırlayacak.

İki takım arasında 8 Şubat 2026'da Stade de l'Abbé-Deschamps'da oynanan son lig maçı, çekişmeli bir mücadelenin ardından 0-0 sona erdi. Takımların geçmiş karşılaşmalarındaki sonuçlar birbirine oldukça yakın olsa da Paris FC'nin yıllar içinde az farkla üstünlüğü bulunuyor.

Auxerre ile Paris FC maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu da dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Auxerre - Paris FC Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Auxerre ile Paris FC arasındaki maç, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Auxerre'deki Stade de l'Abbé-Deschamps'da başlayacak.

1. Lig - Hafta 10 7 Kas 2026 - 11:15 Stade de l'Abbe-Deschamps

Auxerre - Paris FC Ligue 1 maçı için bilet nasıl alınır?

AJ Auxerre ile Paris FC arasında Stade de l'Abbé-Deschamps'da oynanacak Ligue 1 maçına bilet almak için şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satış kanalı: En doğrudan ve güvenilir seçenek, maç biletlerinin genel satışını, kulüp üyelerine yönelik satışları ve gişedeki teyit edilmiş bilet durumunu AJ Auxerre'in resmî bilet portalından kontrol etmektir.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenmişse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Ligue 1 maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Auxerre - Paris FC Ligue 1 maçının biletleri ne kadar?

AJ Auxerre ile Paris FC arasında oynanacak Ligue 1 maçının bilet fiyatları, kulübün resmî kanallarından mı yoksa ikincil satış platformlarından mı satın aldığınıza göre değişiyor.

1. Kulübün resmî satış kanalları

Genel giriş / Kale arkası tribünleri: Biletlerin satış fiyatı genellikle 10 € ile 25 € arasında başlıyor.

Biletlerin satış fiyatı genellikle arasında başlıyor. Ana tribünün orta bölümündeki koltuklar: İyi görüş açısı sunan standart biletler 35 € ile 60 € arasında değişiyor.

İyi görüş açısı sunan standart biletler arasında değişiyor. VIP ve ağırlama paketleri: Yiyecek-içecek hizmeti ve özel salonlara erişim sunan ayrıcalıklı maç deneyimlerinin fiyatı, sezonluk paketlerde 2.508 € ve üzerindeyken tek maçlık yükseltmelerde değişkenlik gösteriyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulübün ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre satışa sunuyor:

Standart giriş / Üst tribünler: Fiyatlar, biletlerin bulunabilirliğine bağlı olarak genellikle 50 € ile 66 € civarından başlıyor.

Fiyatlar, biletlerin bulunabilirliğine bağlı olarak genellikle civarından başlıyor. Ortalama piyasa fiyatı: Satışa sunulan biletlerin ortalama fiyatı genellikle 65 € ile 75 € civarında.

Satışa sunulan biletlerin ortalama fiyatı genellikle civarında. İyi konumlu / Orta bölümdeki koltuklar: Yoğun talep gören orta bloklardaki veya orta saha çizgisine yakın alt tribünlerdeki koltuklar 100 € ile 150 € ve üzeri fiyatlara çıkabiliyor.

Auxerre - Paris FC Ligue 1 maçı: Bilmeniz gereken her şey

Auxerre ve Paris FC'nin form durumu

Auxerre, son beş maçının üçünü kazanırken ikisinden mağlubiyetle ayrıldı. Son karşılaşmasında 12 Eylül'de Nice'i 1-0 yendi; ardından 20 Eylül'de Brest'i 2-1 mağlup etti. Bu süreçte daha önce Lyon'a 3-1, Angers'ye ise 1-3 kaybetti ancak 2 Ekim'de Clermont Foot karşısında hazırlık maçında alınan 4-3'lük galibiyet takıma moral vermiş olmalı. Auxerre, bu beş maçta 11 gol atıp sekiz gol yedi.

Paris FC, son dört Ligue 1 maçında üç galibiyet ve bir beraberlik alarak yenilgisiz bir seri yakaladı. Son maçında 19 Eylül'de Strasbourg'u 2-1 yendi; ayrıca 6 Eylül'de Marseille deplasmanından 2-3'lük dikkat çekici bir galibiyetle döndü. Son beş maçının ikisinde gol yemeyen Paris FC, bu süreçte sekiz gol atıp yalnızca iki gol yedi.

Auxerre - Paris FC: Son karşılaşmalar

İki takımın Ligue 1'deki son karşılaşması 8 Şubat 2026'da oynandı ve Stade de l'Abbé-Deschamps'daki maç 0-0 bitti. Ondan önce, Kasım 2025'te oynanan diğer maç da 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Tüm kulvarlardaki son beş karşılaşmalarında Paris FC ve Auxerre ikişer galibiyet aldı, bir maç ise berabere bitti. İki takım arasındaki mücadele hem Ligue 1'de hem de Ligue 2'de çekişmeli geçti.