Auxerre - Nice biletleri nasıl alınır: Ligue 1 fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Auxerre ile Nice, 12 Eylül 2026 Cumartesi günü Auxerre'deki Stade de l'Abbé-Deschamps'ta karşı karşıya gelecek.

İki takım en son Mayıs 2026'da, bir önceki lig sezonunun sonlarına doğru karşılaşmış ve Auxerre sahasında 2-1'lik dar bir galibiyet almıştı. Bu mücadele öncesinde iki ekip de, son sezonlardaki rekabetçi ikili rekabet geçmişinin ardından puan tablosunun üst yarısında yer alma iddiasını ortaya koymak isteyecek.

GOAL, Auxerre ile Nice maçı için biletlerin nereden alınabileceği ve ne kadar tuttukları dahil olmak üzere, bilet satın alma konusunda bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Auxerre - Nice Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Auxerre - Nice maçı, Auxerre'deki Stade de l'Abbé-Deschamps'ta başlayacak. Bu karşılaşmaya ilişkin resmi yayın bilgisi şu anda mevcut değil.

1. Lig - Hafta 4 12 Eyl 2026 - 14:45 Stade de l'Abbe-Deschamps

Auxerre - Nice Ligue 1 bileti nasıl alınır?

12 Eylül 2026'da oynanacak AJ Auxerre ile OGC Nice arasındaki Ligue 1 maçı için bilet satın almak adına şu temel seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

Resmi kulüp bilet satış ofisi: Gişe fiyatı üzerinden bilet almanın en doğrudan ve güvenilir yolu, AJ Auxerre'in resmi internet sitesi üzerinden işlem yapmaktır. Stade de l'Abbé-Deschamps'ın kapasitesi nispeten sınırlı olduğu için, iç saha biletleri kamuya ayrılan kontenjana ve satış aşamasına bağlı olarak genellikle hızlı şekilde tükenir.

Yeniden satış ve bilet karşılaştırma platformları: Resmi biletler tükenmişse ya da belirli tribün kategorilerini arıyorsanız, StubHub gibi bilet karşılaştırma ve ikincil pazar sitelerine göz atabilirsiniz. Bu siteler farklı satıcılardaki kalan biletleri bir araya getirerek fiyat, görüş açısı ve oturma bölümlerine göre filtreleme yapmanıza olanak tanır.

Auxerre - Nice Ligue 1 biletleri ne kadar?

12 Eylül 2026'da oynanacak Auxerre - Nice Ligue 1 maçı için bilet fiyatları genel olarak satın alma noktasına, koltuk kategorisine ve bileti doğrudan kulüpten mi yoksa ikincil pazarlardan mı aldığınıza göre değişiklik gösterir.

Gişe fiyatı / resmi bilet ofisi: Doğrudan kulüpten alınan biletler, standart koltuklar için genellikle 45 £ ile 55 £ (€55 ile €65) civarından başlar, ancak erişilebilirlik üyelere yönelik satış aşamalarına göre hızlı şekilde değişebilir.

Yeniden satış ve bilet karşılaştırma platformları: StubHub gibi ikincil bilet karşılaştırma sitelerinde mevcut fiyatlar, kısa kenar veya üst katman biletleri için yaklaşık 47 £ ile 63 £ seviyesinden başlıyor. Uzun kenar ya da premium görüş açısına sahip koltuklarda ise teslimat veya platform ücretleri hariç bilet başına ortalama 80 £ ile 95 £+ seviyelerine yaklaşılıyor.

Auxerre - Nice Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Auxerre - Nice form durumu

Auxerre son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi aldı. Takımın son karşılaşması, 22 Ağustos'ta Ligue 1'de Lens'e karşı alınan 5-2'lik mağlubiyetti; bu sonucun öncesinde Werder Bremen karşısında hazırlık maçında gelen 1-0'lık galibiyet vardı. Ondan önceki iki sonuç Troyes ve Sochaux karşısında alınan 1-1'lik beraberliklerdi ve seriyi Orleans'a karşı yaşanan 2-1'lik yenilgi tamamladı. Auxerre bu beş maçta beş gol atıp 10 gol yedi ve bu savunma zaafının büyük kısmı Lens maçındaki sonuçtan kaynaklandı.

Nice üst üste üç maçtır gol yemedi; Ligue 1 açılışında Lorient ile 0-0 berabere kalan ekip, sezon öncesinde de Hull City ve Cagliari ile art arda golsüz beraberlikler yaşadı. Son beş maçtaki tek yenilgi, 2-0 kazanan Juventus'a karşı geldi. Nice ilk hazırlık maçında Marsilya'yı 3-0 yenerek bu dönemde bir galibiyet, üç beraberlik ve bir mağlubiyet elde etti. Takım toplamda üç gol atarken iki gol yedi.

Auxerre - Nice: Son karşılaşmalar

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma Mayıs 2026'da oynandı ve Auxerre, Ligue 1'de Stade de l'Abbé-Deschamps'ta Nice'i 2-1 mağlup etti. Ondan önce Nice, Ağustos 2025'te sahasında Auxerre'i 3-1 yenmişti. Tüm kulvarlardaki son beş karşılaşmada tablo, Auxerre adına iki galibiyet, Nice adına iki galibiyet ve bir beraberlik gösteriyor. Taraflar Ocak 2024'te Coupe de France'ta 0-0 berabere kalmıştı.

Auxerre - Nice puan durumu

Güncel Ligue 1 puan tablosunda Auxerre, açılış haftasının ardından 17. sırada yer alırken Nice 11. sırada bulunuyor.