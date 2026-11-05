Auxerre, 29 Kasım 2026 Pazar günü Marsilya'yı Auxerre'deki Stade de l'Abbé-Deschamps'ta ağırlayacak.

İki takımın ligdeki son karşılaşması Mart 2026'da oynandı ve Marsilya deplasmanda 1-0'lık dar bir galibiyet aldı. Bu çekişmeli maçtan önce de Marsilya, Kasım 2025'te Stade de l'Abbé-Deschamps'ta Auxerre'i gol yemeden 1-0 yenmişti.

Auxerre-Marsilya maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları dahil bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için anlatsın.

Auxerre-Marsilya Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Auxerre-Marsilya maçı, 29 Kasım 2026 Pazar günü Auxerre'deki Stade de l'Abbé-Deschamps'ta başlayacak.

1. Lig - Hafta 12 29 Kas 2026 - 09:00 Stade de l'Abbe-Deschamps

Auxerre-Marsilya Ligue 1 maçı için bilet nasıl alınır?

Auxerre-Marsilya Ligue 1 maçı için bilet satın alabileceğiniz seçenekler ve yöntemler şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satış kanalı: Bilet almanın başlıca ve en güvenli yolu budur. Tek maçlık biletleri doğrudan satın almak için AJ Auxerre'in resmî bilet satış portalını kontrol edebilirsiniz. Özellikle Marsilya gibi büyük takımlarla oynanacak ve yoğun talep görecek maçlarda biletlere önce üyelerin erişebildiği satış dönemleri olabileceğinden, kulüp hesabı açmanız veya bir üyelik kategorisine katılmanız gerekebilir.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Ligue 1 maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Auxerre-Marsilya Ligue 1 maçı biletleri ne kadar?

Yaklaşan Auxerre-Marsilya Ligue 1 maçı için bilet fiyatı seçenekleri şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kale arkası tribünleri: Standart maçlarda fiyatlar yaklaşık 15 ila 30 avrodan başlar. Ancak Marsilya gibi büyük konuk takımlara karşı yoğun talep gören maçlarda başlangıç fiyatları 35 ila 50 avroya yaklaşabilir.

Standart maçlarda fiyatlar yaklaşık başlar. Ancak Marsilya gibi büyük konuk takımlara karşı yoğun talep gören maçlarda başlangıç fiyatları yaklaşabilir. Köşe ve ara bölümler: Fiyatlar, tribündeki bölüme ve görüş açısına bağlı olarak genellikle 40 ila 75 avro arasında değişir.

Fiyatlar, tribündeki bölüme ve görüş açısına bağlı olarak genellikle arasında değişir. Uzun kenar tribünleri: Resmî satış fiyatları 80 ila 120 avro ve üzeri arasında değişir.

Resmî satış fiyatları arasında değişir. VIP ve ağırlama paketleri: Kişi başı fiyatlar genellikle 150 ila 250 avro ve üzeri arasında değişir.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlardan listeler:

Üst tribün / genel yeniden satış: Fiyatlar, ilk satıştaki biletlerin ne kadar hızlı tükendiğine bağlı olarak yaklaşık 50 ila 110 avrodan başlar.

Fiyatlar, ilk satıştaki biletlerin ne kadar hızlı tükendiğine bağlı olarak yaklaşık başlar. Uzun kenar / köşe bölümlerindeki standart yeniden satış ilanları: Fiyatlar genellikle 110 ila 160 avro arasındadır.

Fiyatlar genellikle arasındadır. Alt tribündeki premium koltuklar / yoğun talep gören bölümler: Fiyatlar 160 ila 250 avro ve üzeri arasında değişir.

Auxerre-Marsilya Ligue 1 maçı: Bilmeniz gereken her şey

Auxerre ve Marsilya'nın form durumu

Auxerre, son beş resmî maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Le Havre deplasmanındaki 3-1'lik galibiyetin ardından oynadığı son maçta Le Mans ile 1-1 berabere kaldı. Bu serinin önceki bölümündeki Rennes karşısında alınan 4-1'lik yenilgi en kötü sonuç olsa da Clermont Foot ve Brest galibiyetleri, takımın sonuç alabileceğini gösteriyor. Auxerre, bu beş maçta 12 gol atıp 11 gol yedi.

Marsilya, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Ligue 1'de Le Havre'ı 4-3 yendi. Marsilya, 4-0 öne geçtiği bu maçın son bölümünde zor anlar yaşadı. Bu sonuç, Sturm Graz karşısında Avrupa Ligi'nde alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından geldi. Serinin daha önceki bölümünde Angers deplasmanında alınan 5-2'lik galibiyet ise kadronun hücum kalitesini ortaya koydu. Marsilya, bu beş maçta 14 gol atıp sekiz gol yedi.

Auxerre-Marsilya: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak Mart 2026'da karşılaştı ve Marsilya, Ligue 1'de evinde 1-0 kazandı. Aralarındaki son beş maçta Marsilya üç, Auxerre bir galibiyet aldı; bir maç da berabere bitti. Ancak Auxerre'in Şubat 2025'te evinde aldığı 3-0'lık galibiyet, Stade de l'Abbé-Deschamps'ta oynanan bu karşılaşmanın sonucunun hiç de kesin olmadığını hatırlatıyor.