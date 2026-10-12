Auxerre, 25 Ekim 2026 Pazar günü Le Mans'ı Auxerre'deki Stade de l'Abbé-Deschamps'ta ağırlayacak.

Le Mans, Lorient karşısında aldığı zorlu 2-1'lik galibiyetin yanı sıra Lens ve Brest ile 2-2 berabere kaldığı maçların ardından iyi bir form grafiğiyle bu karşılaşmaya çıkacak. İki takım arasındaki geçmiş maçlarda ise üstünlük Auxerre'de: Le Mans'a karşı kayıtlara geçen önceki beş karşılaşmanın üçünü kazandı.

Auxerre-Le Mans maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Auxerre-Le Mans Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Auxerre-Le Mans maçı, 25 Ekim 2026 Pazar günü Auxerre'deki Stade de l'Abbé-Deschamps'ta başlayacak.

1. Lig - Hafta 8 25 Eki 2026 - 12:15 Stade de l'Abbe-Deschamps

Auxerre-Le Mans Ligue 1 maçının biletleri nasıl alınır?

Stade de l'Abbé-Deschamps'taki Auxerre-Le Mans Ligue 1 maçına bilet almanın birkaç yolu var:

1. AJ Auxerre'nin resmî bilet satış platformu

En doğrudan yöntem, biletleri AJ Auxerre'nin resmî çevrim içi bilet satış ofisinden almak. Doğrudan satın almak, satış fiyatından geçerli bir bilet almanızı garanti eder.

2. Maç günü bilet gişeleri

Maçtan önce biletlerin tamamı tükenmezse kalan biletler maç günü doğrudan Stade de l'Abbé-Deschamps'ın gişelerinden alınabilir. Yine de biletleri önceden çevrim içi satın almanız önemle tavsiye edilir.

3. İkincil bilet satış platformları

İlk satıştaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında satıcıların listelediği biletler bulunabilir. Yeniden satış platformlarındaki fiyatlar, koltuğun konumuna ve talebe göre değişebilir.

Auxerre-Le Mans Ligue 1 maçının biletleri ne kadar?

Stade de l'Abbé-Deschamps'taki Auxerre-Le Mans Ligue 1 maçının bilet fiyatları, satın aldığınız yere ve koltuğun konumuna göre değişiyor:

1. Resmî gişe ve ilk bilet satışı

Doğrudan kulübün resmî kanallarından alınan biletlerin satış fiyatı, tribüne ve kategoriye göre genellikle 15 ila 60 avro arasında değişiyor. Örneğin, kale arkasındaki üst tribünlerde fiyatlar daha düşükken yan tribünlerin orta bölümlerinde daha yüksek.

2.Stadyumdaki maç günü bilet gişeleri

Maç günü satılmamış koltuk kalırsa stadyum gişesindeki bilet fiyatları genellikle 15 ila 45 avro civarından başlıyor.

3. İkincil bilet satış platformları

Şu tür ikincil bilet platformlarında: StubHub , en düşük fiyatlı ilanlar genellikle 50 ila 55 avro arasında başlarken ilanlardaki ortalama fiyatlar, koltuğun konumuna ve piyasa talebine göre 70 ila 80 avro civarında seyrediyor.

Auxerre-Le Mans Ligue 1 maçı: Bilmeniz gereken her şey

Auxerre ve Le Mans'ın form durumu

Auxerre, son beş Ligue 1 maçında iki galibiyet ve üç mağlubiyet aldı; hiç berabere kalmadı. Son maçında, Nice karşısındaki 1-0'lık galibiyetinin ardından 20 Eylül'de Brest'i 2-1 yendi. Daha önceki mağlubiyetleri arasında Lens karşısında aldığı 5-2'lik ve Angers karşısında aldığı 3-1'lik yenilgiler vardı. Auxerre bu üç maçta 11 gol yedi. Son iki galibiyet, takımın istikrar kazanmaya başladığını düşündürse de beş maçlık dönemin genelindeki savunma performansı endişe yaratmaya devam ediyor.

Le Mans, son beş maçında bir galibiyet, üç beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son sonucu, 19 Eylül'de Lorient karşısında aldığı 2-1'lik galibiyet. Ağustos ayında ise hem Lens hem de Brest ile 2-2 berabere kaldı. Bu dönemdeki tek mağlubiyetini, 3-2 kazanan Rennes karşısında yaşadı. Le Mans, beş maçta sekiz gol atarken yedi gol yedi.

Auxerre-Le Mans: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Ocak 2020'de Ligue 2'de karşılaştı ve Auxerre, Le Mans deplasmanında 1-0 kazandı. Kayıtlara geçen beş karşılaşmada Auxerre üç, Le Mans bir galibiyet aldı; bir maç da berabere bitti. Geçmişteki maçlar büyük ölçüde çekişmeli geçti. Bunlar arasında Le Mans'ın Ağustos 2012'de aldığı 3-1'lik galibiyet ve Auxerre'nin Mart 2010'da evinde kazandığı 2-1'lik maç da yer alıyor.