Auxerre, 19 Eylül 2026 Cumartesi günü Auxerre'deki Stade de l'Abbé-Deschamps'ta Brest'i konuk edecek.

Auxerre, bu eşleşmede sahasındaki son karşılaşmada Mart 2026'da aynı statta Brest'i 3-0 mağlup ettiği için iç sahada olumlu bir ivmeye sahip. Brest ise Stade de l'Abbé-Deschamps'a yaptığı son iki deplasman ziyaretinde üst üste 3-0 yenilgiler aldığı için Auxerre'deki son deplasman performansını tersine çevirmeyi hedefleyecek.

GOAL, Auxerre ile Brest arasındaki maç için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil olmak üzere sizin için sunuyor.

Auxerre - Brest Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Auxerre ile Brest arasındaki maç, Auxerre'deki Stade de l'Abbé-Deschamps'ta oynanacak ve başlangıç saati aşağıda listelenen teyit edilmiş saat olacak.

1. Lig - Hafta 5 20 Eyl 2026 - 09:00 Stade de l'Abbe-Deschamps

Auxerre - Brest Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

19 Eylül'de Stade de l'Abbé-Deschamps'ta oynanacak Auxerre ile Brest arasındaki Ligue 1 maçı için bilet satın almak istiyorsanız, birkaç standart seçeneğiniz bulunuyor:

Resmi AJ Auxerre Çevrim İçi Bilet Platformu: Ev sahibi takım biletlerini satın almanın en güvenli ve en doğrudan yolu, AJ Auxerre'in resmi internet sitesindeki bilet portalı üzerinden işlem yapmak. Biletler genel olarak maç tarihinden birkaç hafta önce genel satışa açılırken, kombine bilet sahipleri erken öncelik elde ediyor.

Stadyum gişesi: Eğer biletler önceden internette tükenmezse, Auxerre'deki Stade de l'Abbé-Deschamps'ın bilet gişelerinden maç günü öncesinde ya da maç gününde kalan biletleri doğrudan satın alabilirsiniz.

Resmi VIP ve Hospitality hizmetleri: Premium koltuklar veya hospitality paketleri için AJ Auxerre, resmi kurumsal bilet kanalı üzerinden doğrudan resmi hospitality biletleri sunuyor. Buna Club Europe veya Club Yonne erişimi gibi seçenekler de dahil.

İkincil bilet satıcıları: StubHub gibi ikincil platformlarda yeniden satış biletleri listeleniyor, ancak fiyatlar çoğu zaman nominal değerin üzerinde oluyor ve bulunabilirlik üçüncü taraf satıcılara bağlı kalıyor.

Auxerre - Brest Ligue 1 biletleri ne kadar?

19 Eylül'de Stade de l'Abbé-Deschamps'ta oynanacak Auxerre ile Brestarasındaki Ligue 1 maçı için bilet fiyatları, onları nereden ve ne zaman satın aldığınıza bağlı olarak değişiyor:

Resmi doğrudan satışlar (gişe / resmi internet sitesi): Stade de l'Abbé-Deschamps'taki iç saha maçları için standart nominal bilet fiyatları, genel giriş veya kale arkası tribünler için genellikle 10 € ile 25 € civarından başlıyor ve ana tribünün orta bölümlerindeki koltuklar için 35 € ile 60 € arasında değişiyor.

İkincil yeniden satış platformları: İkincil bilet pazar yerlerinde ve StubHub gibi üçüncü taraf yeniden satıcılarda, bu karşılaşma için bilet fiyatları şu anda standart giriş için 66 € ile 102 € arasında başlıyor; premium veya merkezi koltuk seçenekleri ise talep ve satıcı ücretlerine bağlı olarak 120 € ile 150 €+ seviyesine kadar çıkabiliyor.

Auxerre - Brest Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Auxerre - Brest form durumu

Auxerre, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Takımın son maçı, 22 Ağustos'ta Ligue 1'de Lens'e karşı aldığı ağır 5-2'lik yenilgiydi. Bu sonuç, Werder Bremen'e karşı hazırlık maçında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından geldi. Ondan önceki iki sonuç Troyes ve Sochaux'ya karşı alınan 1-1'lik beraberliklerdi; seriyi tamamlayan diğer sonuç ise Orleans karşısındaki 2-1'lik yenilgiydi. Auxerre, bu beş maçta beş gol attı ve 10 gol yedi; Lens maçı da bu savunma hasarının büyük kısmını oluşturdu.

Brest, son beş maçının birini kazandı, ikisinde berabere kaldı ve ikisini kaybetti. Takımın son sonucu, 22 Ağustos'ta Ligue 1'de Le Mans ile oynadığı ve yeni sezonun ilk resmi maçı olan 2-2'lik beraberlikti. Ondan önce Nottingham Forest'a hazırlık maçında 2-0 kaybetti ve bir başka hazırlık karşılaşmasında Venezia ile 2-2 berabere kaldı. Brest bu beş maçta sekiz gol attı ve dokuz gol yedi; Guingamp karşısındaki 3-3'lük beraberlik ise sezon öncesi boyunca yüksek skorlu ve açık geçen maçlar düzenini yansıttı.

Auxerre - Brest: Son karşılaşmalardaki tablo

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma 21 Mart 2026'da oynandı ve Auxerre, Brest'i Ligue 1'de Stade de l'Abbé-Deschamps'ta 3-0 mağlup etti. Son beş karşılaşmada Auxerre, Brest'in bir galibiyetine karşılık üç galibiyet ve bir beraberlikle açık bir üstünlüğe sahip. Auxerre bu beş maçta 10 gol attı; buna üst üste alınan iki 3-0'lık iç saha galibiyeti de dahil. Brest'in bu süreçteki tek galibiyeti ise Ocak 2026'da aldığı 2-0'lık galibiyet oldu.