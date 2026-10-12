Augsburg-Union Berlin maçına bilet nasıl alınır? Bundesliga bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika bilet satışları ve daha fazlası

Augsburg, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü Augsburg'daki WWK Arena'da Union Berlin'i konuk edecek.

İki takımın tüm kulvarlarda oynadığı 20 maçta Augsburg, 7 galibiyetle Union Berlin'in 5 galibiyetine karşı küçük bir üstünlüğe sahip. Sekiz maç ise beraberlikle sonuçlandı. Mayıs 2026'daki son lig karşılaşmalarında Union Berlin, Stadion An der Alten Försterei'de Augsburg'u 4-0 mağlup etti.

Augsburg ile Union Berlin maçı için biletlerin nereden alınabileceği ve fiyatları dahil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizler için derledi.

Augsburg-Union Berlin Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Bundesliga - Hafta 7 24 Eki 2026 - 09:30 WWK Arena

Augsburg-Union Berlin Bundesliga maçının biletleri nasıl alınır?

WWK Arena'daki Augsburg-Union Berlin maçının biletlerini satın almak için başlıca seçenekler şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

FC Augsburg resmî bilet satış sitesi: En doğrudan yöntem, biletleri FC Augsburg'un çevrim içi bilet satış sitesinden satın almak. Genel satışlar genellikle maçtan birkaç hafta önce başlar.

Union Berlin resmî kulüp mağazası: Deplasman tribününde (Gastbereich) oturmak isteyen Union Berlin taraftarları, biletlerini Union Berlin'in resmî satış kanallarından almak zorunda. Bu kontenjan, deplasman kulübünün üyeleri ve taraftar kulüplerine yapılan dağıtımla sınırlı.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Bundesliga maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Augsburg-Union Berlin Bundesliga maçının biletleri ne kadar?

FC Augsburg-1. FC Union Berlin maçının bilet fiyatları, standart Bundesliga karşılaşmalarında genellikle şu aralıklarda olur:

1. Resmî satış fiyatları (nominal değer)

Ayakta seyir alanı (ultralar / ev sahibi tribünü): 14-17 €

Köşe ve üst tribünlerdeki koltuklar: 24-35 €

Yan tribünler ve ana tribün: 37-59 €

Çocuk ve indirimli biletler: 13-32 € (tribüne göre)

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHubgibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeler:

En uygun fiyatlı / genel satış koltukları genellikle 30-50 € civarından başlar.

Orta saha hizasındaki veya avantajlı konumdaki koltukların fiyatları, anlık piyasa talebine bağlı olarak 60-120 € ve üzeri olabilir.

Augsburg-Union Berlin Bundesliga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Augsburg ve Union Berlin'in form durumu

Augsburg, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Bundesliga'da Werder Bremen'e evinde 3-2 kaybetti. Bir hafta önce ise Bayer Leverkusen ile 2-2 berabere kaldı. Baum'un ekibi, bu serinin daha önceki maçlarında Eintracht Frankfurt'u deplasmanda 4-1, Schalke'yi ise evinde 3-0 mağlup etti. Augsburg, bu beş maçta on gol atıp yedi gol yedi.

Union Berlin'in son beş maçında ise tablo oldukça farklı. Lustrinelli'nin ekibi bu süreçte bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında Bayern Münih'e deplasmanda 7-0 kaybetti; ligde Schalke'ye 3-1, Bayer Leverkusen'e de 4-0 mağlup oldu. Tek galibiyetini DFB-Pokal'da Eintracht Braunschweig'ı deplasmanda 4-2 yenerek aldı. Union, bu beş karşılaşmada dokuz gol atıp on yedi gol yedi.

Augsburg-Union Berlin: Son karşılaşmalar

İki kulüp arasındaki son maç tek taraflı geçti: Union Berlin, Mayıs 2026'da Bundesliga'da Augsburg'u evinde 4-0 yendi. Bundan önce Augsburg ile Union, Ocak 2026'da 1-1 berabere kaldı; Augsburg ise Mayıs 2025'te Union'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti. İki takım arasındaki son beş maçta taraflar ikişer galibiyet aldı, bir maç berabere bitti. Ancak Union'ın son karşılaşmadaki üstün performansı dikkat çekiyor.