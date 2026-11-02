24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Bundesliga
team-logoAugsburg
WWK Arena
team-logoMainz 05
Book Augsburg vs Mainz 05 Tickets
GOAL-e
Yardımcı:

Augsburg-Mainz 05 maçına nasıl bilet alınır? Bundesliga bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Augsburg
Mainz 05
Bundesliga

Augsburg, Bundesliga'da Mainz 05 ile karşı karşıya geliyor. Biletlerinizi nasıl alabileceğinizi öğrenin.

Augsburg, 22 Kasım 2026 Pazar günü Mainz 05'i Augsburg'daki WWK Arena'da ağırlayacak.

İki takım arasındaki son resmî maç 7 Şubat 2026'da oynandı. Mainz, Mewa Arena'da Augsburg'u 2-0 mağlup etti. Bundan önce, Eylül 2025'teki karşılaşmada da Mainz deplasmanda Augsburg'a üstünlük kurarak 4-1 kazandı.

Augsburg-Mainz 05 maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Augsburg-Mainz 05 Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Augsburg-Mainz 05 maçı, 22 Kasım 2026 Pazar günü Augsburg'daki WWK Arena'da başlayacak.

crest
Bundesliga - Hafta 10
WWK Arena

Augsburg-Mainz 05 Bundesliga maçı için bilet nasıl alınır?

Augsburg ile Mainz 05 arasındaki yaklaşan Bundesliga maçı için bilet satın almak istiyorsanız, bilet durumuna ve tercihinize göre birkaç farklı seçeneği değerlendirebilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî kanalları

  • Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Standart kategorideki biletleri doğrudan FC Augsburg'un resmî internet sitesinden, deplasman taraftarı olarak maça gidecekseniz 1. FSV Mainz 05 üzerinden satın alabilirsiniz.

2. İkincil bilet satış platformları

  • İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Bundesliga maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Augsburg-Mainz 05 Bundesliga maçı biletleri ne kadar?

FC Augsburg ile Mainz 05 arasındaki yaklaşan Bundesliga maçının bilet fiyatları, kulüplerin resmî satış kanalları ve ikincil bilet platformlarına göre şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

  • Ayakta seyir alanı (ev sahibi tribünü / ultra taraftar blokları): 14-18 €
  • Kategori 3 (köşe bölümleri ve üst tribünler): 49-55 €
  • Kategori 2 (yan tribünler ve aile blokları): 58 €
  • Kategori 1 (ana tribün ve en iyi konumlu koltuklar): 66-75 €
  • İndirimli biletler (çocuklar, öğrenciler ve yaşlılar): Koltuk kategorisine göre 13-46 €

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satıştaki resmî biletleri tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler, piyasa talebine göre şu fiyatlardan satışa sunulur:

  • Başlangıç fiyatlı ve genel giriş kategorisindeki yeniden satış biletleri: 40-60 €
  • Orta saha hizasındaki ve iyi görüş açısına sahip yeniden satış biletleri: 80-150 € ve üzeri
  • Yüksek talep gören / VIP yeniden satış paketleri: Piyasadaki bilet durumuna ve koltuğun tam konumuna göre 200-500 € ve üzeri

Augsburg-Mainz 05 Bundesliga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Augsburg ve Mainz 05'in form durumu

Augsburg, son beş resmî maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Bundesliga'da Elversberg'e 4-3 kaybeden ekip, bu süreçte Werder Bremen'e de evinde 3-2 mağlup oldu. Olumlu sonuçlar arasında Bayern Münih deplasmanındaki 2-2'lik beraberlik ve Bayer Leverkusen karşısındaki 2-2'lik beraberlik yer alıyor. Augsburg bu beş maçta on gol atıp sekiz gol yedi. Gol bulabilse de savunmada henüz güven vermiyor.

Mainz 05, son beş resmî maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Bayer Leverkusen'e 3-4 kaybetti. Ancak öncesinde Schalke 04 deplasmanında 0-1 kazanmış, Borussia Moenchengladbach deplasmanından da 4-3'lük galibiyetle dönmüştü. Bu süreçte 13 gol atıp sekiz gol yiyen Mainz, söz konusu dönemde ligin en çok gol atan takımlarından biri oldu.

FCA

FCA - Form

FCB
B2-2
ELV
K4-3
FCU
B1-1
SHG
K2-4
SCF
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/11
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
5/5
M05

M05 - Form

B04
K3-4
S04
K0-1
SVW
K2-3
BOC
K2-0
ELV
K4-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/13
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Augsburg-Mainz 05: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Şubat 2026'da karşılaştı ve Mainz 05, Bundesliga'daki bu iç saha maçını 2-0 kazandı. Son beş karşılaşmada üç galibiyetle üstün olan Mainz, Eylül 2025'te Augsburg deplasmanında 4-1, Eylül 2024'te ise yine Augsburg deplasmanında 3-2 kazandı. Augsburg'un bu süreçteki tek galibiyeti 1-0'lık sonuçla gelirken bir maç golsüz sona erdi.

Kafa Kafaya

AugsburgÇizimMainz 05
0
1
4
Bundesliga
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
2
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
MS
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
1
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
4
MS
Bundesliga
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
0
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
MS
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
2
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
3
MS
Bundesliga
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
1
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
MS
3Attığı Gol10
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı2/5

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin