Augsburg, 22 Kasım 2026 Pazar günü Mainz 05'i Augsburg'daki WWK Arena'da ağırlayacak.

İki takım arasındaki son resmî maç 7 Şubat 2026'da oynandı. Mainz, Mewa Arena'da Augsburg'u 2-0 mağlup etti. Bundan önce, Eylül 2025'teki karşılaşmada da Mainz deplasmanda Augsburg'a üstünlük kurarak 4-1 kazandı.

Augsburg-Mainz 05 maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Augsburg-Mainz 05 Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Augsburg-Mainz 05 maçı, 22 Kasım 2026 Pazar günü Augsburg'daki WWK Arena'da başlayacak.

Bundesliga - Hafta 10 22 Kas 2026 - 09:30 WWK Arena

Augsburg-Mainz 05 Bundesliga maçı için bilet nasıl alınır?

Augsburg ile Mainz 05 arasındaki yaklaşan Bundesliga maçı için bilet satın almak istiyorsanız, bilet durumuna ve tercihinize göre birkaç farklı seçeneği değerlendirebilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Standart kategorideki biletleri doğrudan FC Augsburg'un resmî internet sitesinden, deplasman taraftarı olarak maça gidecekseniz 1. FSV Mainz 05 üzerinden satın alabilirsiniz.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Bundesliga maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Augsburg-Mainz 05 Bundesliga maçı biletleri ne kadar?

FC Augsburg ile Mainz 05 arasındaki yaklaşan Bundesliga maçının bilet fiyatları, kulüplerin resmî satış kanalları ve ikincil bilet platformlarına göre şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Ayakta seyir alanı (ev sahibi tribünü / ultra taraftar blokları): 14-18 €

14-18 € Kategori 3 (köşe bölümleri ve üst tribünler): 49-55 €

49-55 € Kategori 2 (yan tribünler ve aile blokları): 58 €

58 € Kategori 1 (ana tribün ve en iyi konumlu koltuklar): 66-75 €

66-75 € İndirimli biletler (çocuklar, öğrenciler ve yaşlılar): Koltuk kategorisine göre 13-46 €

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satıştaki resmî biletleri tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler, piyasa talebine göre şu fiyatlardan satışa sunulur:

Başlangıç fiyatlı ve genel giriş kategorisindeki yeniden satış biletleri: 40-60 €

40-60 € Orta saha hizasındaki ve iyi görüş açısına sahip yeniden satış biletleri: 80-150 € ve üzeri

80-150 € ve üzeri Yüksek talep gören / VIP yeniden satış paketleri: Piyasadaki bilet durumuna ve koltuğun tam konumuna göre 200-500 € ve üzeri

Augsburg-Mainz 05 Bundesliga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Augsburg ve Mainz 05'in form durumu

Augsburg, son beş resmî maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Bundesliga'da Elversberg'e 4-3 kaybeden ekip, bu süreçte Werder Bremen'e de evinde 3-2 mağlup oldu. Olumlu sonuçlar arasında Bayern Münih deplasmanındaki 2-2'lik beraberlik ve Bayer Leverkusen karşısındaki 2-2'lik beraberlik yer alıyor. Augsburg bu beş maçta on gol atıp sekiz gol yedi. Gol bulabilse de savunmada henüz güven vermiyor.

Mainz 05, son beş resmî maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Bayer Leverkusen'e 3-4 kaybetti. Ancak öncesinde Schalke 04 deplasmanında 0-1 kazanmış, Borussia Moenchengladbach deplasmanından da 4-3'lük galibiyetle dönmüştü. Bu süreçte 13 gol atıp sekiz gol yiyen Mainz, söz konusu dönemde ligin en çok gol atan takımlarından biri oldu.

Augsburg-Mainz 05: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Şubat 2026'da karşılaştı ve Mainz 05, Bundesliga'daki bu iç saha maçını 2-0 kazandı. Son beş karşılaşmada üç galibiyetle üstün olan Mainz, Eylül 2025'te Augsburg deplasmanında 4-1, Eylül 2024'te ise yine Augsburg deplasmanında 3-2 kazandı. Augsburg'un bu süreçteki tek galibiyeti 1-0'lık sonuçla gelirken bir maç golsüz sona erdi.