Augsburg, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü Freiburg'u Augsburg'daki WWK Arena'da ağırlayacak.

İki takım arasındaki geçmiş karşılaşmalar genel olarak çekişmeli geçse de tüm kulvarlarda daha fazla galibiyeti bulunan Freiburg'un tarihsel olarak hafif bir üstünlüğü var. Ocak 2026'daki son lig karşılaşmalarında Augsburg, ikinci yarının başlarında yakaladığı üstünlüğü koruyamamış ve WWK Arena'daki heyecan dolu maç 2-2 bitmişti.

Gelin, GOAL size Augsburg-Freiburg maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi anlatsın.

Augsburg-Freiburg Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Augsburg-Freiburg maçı, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü Augsburg'daki WWK Arena'da başlayacak.

Bundesliga - Hafta 8 31 Eki 2026 - 10:30 WWK Arena

Augsburg-Freiburg Bundesliga maçı için bilet nasıl alınır?

FC Augsburg ile SC Freiburg arasında WWK Arena'da oynanacak Bundesliga maçına bilet almak için kulüplerin resmî satış kanallarından ikinci el bilet platformlarına kadar çeşitli seçenekler bulunuyor.

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

FC Augsburg'un resmî bilet satış noktası: Biletleri ev sahibi kulübün resmî internet sitesi veya hizmet merkezinden doğrudan satın almak, gişe fiyatından bilet edinmenin en güvenilir yolu. Tek maçlık biletlerin gişe fiyatları genellikle ayakta seyir alanları için yaklaşık 16 € ile 18 € arasında başlıyor ve maçın fiyat kategorisine göre farklı oturma kategorilerinde (Kategori 1'den Kategori 3'e) yükseliyor.

SC Freiburg'un resmî satış kanalları: Deplasman takımını destekliyorsanız Freiburg'un resmî bilet portalında deplasman tribünü için ayrılan kontenjanı kontrol etmek en iyi seçenek.

2. İkinci el bilet platformları

İkinci el bilet platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikinci el bilet platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Bundesliga maçları için bilet alıp satmasına olanak tanıyor.

Augsburg-Freiburg Bundesliga maçının biletleri ne kadar?

Augsburg-Freiburg Bundesliga maçının bilet fiyatları, biletin kulüplerin resmî satış kanallarından gişe fiyatına mı yoksa ikinci el piyasasından mı alındığına göre değişiyor.

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Ayakta seyir alanları: Standart biletler 16 € ile 18 € arasında; indirimli biletler ise 14 € ile 16 € arasında satışa sunuluyor.

Kategori 3 (A, Y, Z tribünleri): Standart biletler maçın fiyat kategorisine göre 20 € ile 49 € arasında değişirken çocuk ve indirimli bilet seçenekleri yaklaşık 10 € ile 46 € arasında başlıyor.

Kategori 2 (B, C, P, Q tribünleri): Standart biletler 25 € ile 58 € , çocuk ve indirimli bilet seçenekleri ise 10 € ile 54 € arasında değişiyor.

Kategori 1b (D, H, R, V tribünleri): Standart bilet fiyatları 31 € ile 66 € , indirimli bilet fiyatları ise 20 € ile 62 € arasında değişiyor.

Kategori 1a (S, T, U tribünleri, uzun kenarın orta bölümü): Orta bölümdeki ayrıcalıklı koltukların fiyatları 39 € ile 75 € arasında değişirken indirimli veya kısıtlı görüş açısına sahip koltukların fiyatları 23 € ile 71 € arasında.

2. İkinci el bilet platformları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHubgibi ikinci el bilet platformlarında bilet fiyatları piyasa talebine göre belirleniyor:

İkinci el biletlerde başlangıç fiyatları: Mevcut en ucuz giriş biletleri, üst tribün veya kısa kenar/kale arkası görüş açısı için genellikle yaklaşık 30 € ile 35 € arasında başlıyor.

İkinci el biletlerde ortalama fiyatlar: Uzun kenardaki genel oturma alanları ve standart koltuk seçeneklerinin ortalama fiyatları genellikle 45 € ile 110 € arasında değişiyor.

Yoğun talep gören / ayrıcalıklı koltuklar: Ayrıcalıklı ağırlama bölümlerinin, alt tribünlerin orta kısmındaki koltukların veya son dakika yoğun talebine konu olan biletlerin fiyatları, maç gününe ne kadar yaklaşıldığına bağlı olarak çok daha yükselebiliyor.

Augsburg-Freiburg Bundesliga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Augsburg ve Freiburg'un form durumu

Augsburg, son dört Bundesliga maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Energie Cottbus karşısındaki DFB-Pokal galibiyeti de takımın son beş maçlık serisinde yer alıyor. Son maçında evinde Werder Bremen'e 3-2 yenilen Augsburg, daha önce Bayer Leverkusen ile 2-2 berabere kalmış ve deplasmanda Eintracht Frankfurt'u 4-1 mağlup etmişti. Augsburg bu beş maçta 10 gol atıp sekiz gol yedi.

Freiburg'un son dönemdeki performansı ise oldukça güçlü. Son dört Bundesliga maçının üçünü kazanıp birinde berabere kalan takımın bu serideki tek puan kaybı, Eintracht Frankfurt deplasmanındaki 2-2'lik beraberlik oldu. Ligdeki son galibiyetini Borussia Moenchengladbach'ı 5-0 yenerek alan Freiburg, bu serinin daha önceki bölümünde Werder Bremen'i de 4-1 mağlup etmişti. Freiburg, tüm kulvarlardaki son beş maçında 16 gol atıp dört gol yedi.

Augsburg-Freiburg: Son karşılaşmalar

İki takımın Ocak 2026'da WWK Arena'da oynadığı son maç 2-2 sona erdi. Aralarındaki son beş karşılaşmada Augsburg iki, Freiburg bir galibiyet aldı; iki maç ise berabere bitti. Ağustos 2025'te Freiburg'un sahasında oynanan maçı Augsburg 3-1 kazanırken Freiburg'un bu serideki tek galibiyeti, Ekim 2024'te evinde aldığı 3-1'lik sonuçtu.