Augsburg, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Augsburg'daki WWK Arena'da FC Köln'ü ağırlayacak.

İki takımın son karşılaşmaları sık sık beraberlikle sonuçlandı. Aralarındaki son beş maçın üçü 1-1 bitti. En son Şubat 2026'da WWK Arena'da oynanan lig maçında FC Augsburg, Köln'ü gol yemeden 2-0 mağlup etti.

Augsburg-FC Köln maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Augsburg-FC Köln Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Augsburg-FC Köln maçı, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Augsburg'daki WWK Arena'da başlayacak.

Bundesliga - Hafta 12 5 Ara 2026 - 09:30 WWK Arena

Augsburg-FC Köln Bundesliga maçının biletleri nasıl alınır?

Augsburg-FC Köln Bundesliga maçına bilet almak için seçenekler şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Biletleri doğrudan FC Augsburg ve 1. FC Köln'ün resmî internet sitelerindeki bilet satış bölümlerinden alabilirsiniz. Kulüp üyeleri ve diğer taraftarlar, bilet bulunması hâlinde nominal fiyat üzerinden satın alabilir.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Bundesliga maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Augsburg-FC Köln Bundesliga maçının biletleri ne kadar?

Augsburg-FC Köln Bundesliga maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Ayakta seyir alanı (ev sahibi tribünü): Normal biletler 16 ila 18 avro.

Normal biletler 16 ila 18 avro. 3. kategori (köşeler ve üst tribünler): Standart yetişkin biletleri 27 ila 49 avro.

Standart yetişkin biletleri 27 ila 49 avro. 2. kategori (yan tribünler ve aile blokları): Normal koltuklar 37 ila 58 avro.

Normal koltuklar 37 ila 58 avro. 1. kategori (ana tribün ve en iyi konumdaki koltuklar): Blokların tam konumuna göre 43 ila 75 avro.

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin ilk satıştaki biletleri tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre şu fiyatlardan satışa sunuluyor:

En düşük fiyatlı yeniden satış koltukları: 40 ila 60 avro.

40 ila 60 avro. Saha ortasına yakın ve iyi görüş açılı yeniden satış koltukları: 80 ila 170 avro.

80 ila 170 avro. Yoğun talep gören biletler / VIP paketler: 200 ila 450 avro ve üzeri.

Augsburg-FC Köln Bundesliga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Augsburg ve FC Köln'ün form durumu

Augsburg, son beş resmî maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı; on gol atıp sekiz gol yedi. Son maçında evinde Freiburg'a 2-1 kaybetti. Bu süreçte daha önce Bayern Münih deplasmanında 2-2 berabere kaldı ve Union Berlin ile 1-1 berabere kaldı. Ancak Elversberg'e karşı alınan 4-3'lük mağlubiyetin de yer aldığı üst üste iki yenilgi, Baum'un takımının gidermesi gereken savunma zaafını ortaya koyuyor.

Köln, son beş resmî maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı; dokuz gol atıp üç gol yedi. Son maçında Union Berlin deplasmanında 1-1 berabere kaldı. Öncesinde ise aynı rakibini Almanya Kupası'nda 5-0 mağlup etti. Bu dönemdeki tek yenilgisini, Eintracht Frankfurt deplasmanında 1-0 kaybederek yaşadı. Köln, bu süreçte savunmada Augsburg'dan daha sağlam bir görüntü verdi.

Augsburg-FC Köln: Son karşılaşmalar

İki takım en son Şubat 2026'da karşılaştı. Augsburg, Bundesliga'da evinde oynadığı bu maçı 2-0 kazandı. Son beş karşılaşmada Augsburg ve Köln birer galibiyet alırken üç maç berabere bitti. Bu beş maçın üçünün 1-1 sonuçlanması, iki takım arasındaki karşılaşmaların çekişmeli geçtiğini gösteriyor.