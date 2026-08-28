Augsburg, 12 Eylül 2026 Cumartesi günü Augsburg'daki WWK Arena'da Bayer Leverkusen'i konuk edecek.

Augsburg, 2025-26 sezonunda Bundesliga'da oynanan iki karşılaşmada da galibiyet alarak Leverkusen'e karşı elde ettiği son başarıları tekrarlamayı hedefleyecek. Öte yandan Bayer Leverkusen, deplasmanda kalitesini ortaya koymayı ve ligin standart başlangıç döneminde dış sahada kritik üç puanı almayı amaçlayacak.

Bırakın GOAL, Augsburg - Bayer Leverkusen maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tutacağı dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi size sunsun.

Augsburg - Bayer Leverkusen Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Augsburg - Bayer Leverkusen maçı, Augsburg'daki WWK Arena'da oynanacak. Başlama saati, maç tarihine yakın bir dönemde netlik kazanacak.

Bundesliga - Hafta 3 12 Eyl 2026 - 09:30 WWK Arena

Augsburg - Bayer Leverkusen Bundesliga biletleri nasıl alınır?

FC Augsburg ve Bayer 04 Leverkusen biletleri, doğrudan kulüplerin resmi bilet satış portalları ve yetkili partnerler üzerinden satın alınabilir:

FC Augsburg Resmi Bilet Mağazası: FC Augsburg'un resmi internet sitesindeki (fcaugsburg.de) bilet satış portalı üzerinden erişilebilir ve WWK Arena'da oynanan maçlar için birincil ve en güvenilir satış noktasıdır.

Bayer 04 Leverkusen Deplasman Bilet Portalı: Bayer 04 Leverkusen'in resmi internet sitesi (bayer04.de) üzerinden, özellikle doğrulanmış Leverkusen kulüp üyeleri ve deplasman tribünü taraftarları için erişilebilir.

WWK Arena Gişesi: Augsburg'daki stadyumda bulunan yerindeki bilet gişeleri, karşılaşmanın tamamen tükenmemiş olması halinde maç günü müsaitlik durumuna bağlı olarak hizmet verir.

İkincil Yeniden Satış Platformları: StubHub gibi, resmi kontenjanın tükenmesi halinde üçüncü taraf satıcılardan biletleri bir araya getiren ikincil bilet pazar yerleri.

Augsburg - Bayer Leverkusen Bundesliga biletleri ne kadar?

FC Augsburg - Bayer Leverkusen Bundesliga maçı için bilet fiyatları, kategoriye ve satın alma kanalına göre değişiklik gösteriyor:

Resmi kulüp fiyatları (liste fiyatı)

Ayakta izleme alanı (Ultralar / Yerel Taraftarlar): Yaklaşık £12 - £15 (€15 - €17)

Güney tribünü / Kale arkası: Yaklaşık £21 - £38 (€25 - €45)

Kategori 2 & 3 (Yan tribünler / Kavisli bölümler): Yaklaşık £27 - £44 (€32 - €52)

Kategori 1 (Gegengerade / Orta uzun kenar): Yaklaşık £38 - £58 (€45 - €69)

İkincil yeniden satış piyasası fiyatları

Başlangıç fiyatı: StubHub gibi ikincil yeniden satış pazar yerlerinde £30 'dan başlayan fiyatlarla bulunabilir.

Ortalama yeniden satış fiyatı: Koltuğun yakınlığı, blok konumu ve son dakika talebine bağlı olarak £45 ile £110 arasında değişir.

Augsburg - Bayer Leverkusen Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Augsburg - Bayer Leverkusen form durumu

Augsburg bu maça son beş karşılaşmasında aldığı üç galibiyet ve iki yenilgiyle geliyor. Takımın son maçı, 22 Ağustos'ta Energie Cottbus deplasmanında DFB-Pokal'da aldığı 2-0'lık galibiyetti. Bu sonuç, sezon öncesi hazırlık maçında Leeds United'a karşı alınan ağır 4-0'lık yenilginin ardından geldi. Yazın daha erken bölümünde Augsburg, Sassuolo'yu 3-2 mağlup etti ve alt lig ekibi SC Schwaz'ı 15-0 yendi, ancak Bournemouth'a 5-2 kaybettiği bir maç da oynadı. Augsburg bu beş maçta 20 gol atıp 11 gol yedi.

Leverkusen'in son beş maçında dört galibiyet ve bir yenilgi çıktı. Son karşılaşma, 22 Ağustos'ta Wehen Wiesbaden deplasmanında DFB-Pokal'da alınan net 4-0'lık galibiyetti. Ayrıca sezon öncesinde Newcastle United'ı 2-1 ve Sevilla'yı 2-1 mağlup ettiler, tek yenilgileri ise 12 Ağustos'ta 2-1 kazanan Nottingham Forest'a karşı geldi. Leverkusen bu beş maçta dokuz gol attı ve dördü iki gol yemeden tamamlanan maçlar olmak üzere toplam dört gol yedi.

Augsburg - Bayer Leverkusen: Son karşılaşmaların karnesi

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma 18 Nisan 2026'da oynandı ve Augsburg, Bundesliga maçında Leverkusen'in sahasında 2-1 kazandı. Ondan önce de Augsburg, Aralık 2025'te oynanan ilk maçı WWK Arena'da Leverkusen'i 2-0 yenerek kazanmıştı. Son beş Bundesliga buluşmasında Augsburg iki, Leverkusen iki galibiyet aldı ve bir maç Nisan 2025'te Leverkusen'in sahasında 2-0'lık galibiyetle sonuçlandı. Bu beş maçlık karşılıklı rekabette denge dikkat çekiyor; iki taraf da rakibinin sahasında kazanabileceğini gösterdi.