Augsburg, 12 Eylül 2026 Cumartesi günü Augsburg’daki WWK Arena’da Bayer Leverkusen’i konuk edecek.

Augsburg, 2025-26 sezonunda Bundesliga’daki iki karşılaşmada da galip gelerek Leverkusen karşısındaki son başarılarını tekrarlamaya çalışacak. Öte yandan Bayer Leverkusen, deplasmanda kalitesini ortaya koymayı ve ligin erken bölümünde dış sahada kritik üç puanı almayı hedefleyecek.

GOAL, Augsburg ile Bayer Leverkusen arasındaki maçın biletlerini nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden satın alınabileceği ve fiyatlarının ne kadar olduğu da dahil olmak üzere sizlere sunuyor.

Augsburg - Bayer Leverkusen Bundesliga maçının başlama saati ne zaman?

Augsburg ile Bayer Leverkusen arasındaki maç, Augsburg’daki WWK Arena’da oynanacak. Başlama saati ise maç tarihine yakın bir zamanda netlik kazanacak.

Bundesliga - Hafta 3 12 Eyl 2026 - 09:30 WWK Arena

Augsburg - Bayer Leverkusen Bundesliga biletleri nasıl alınır?

FC Augsburg ve Bayer 04 Leverkusen biletleri, doğrudan kulüplerin resmi bilet satış portalları ve yetkili iş ortakları üzerinden satın alınabilir:

FC Augsburg Resmi Bilet Mağazası: FC Augsburg’un resmi internet sitesindeki (fcaugsburg.de) bilet satış portalı üzerinden erişilebilir. Bu kanal, WWK Arena’daki maçlar için birincil ve en güvenilir satış noktasıdır.

Bayer 04 Leverkusen Deplasman Bilet Portalı: Bayer 04 Leverkusen’in resmi internet sitesi (bayer04.de) üzerinden, özellikle doğrulanmış Leverkusen kulüp üyeleri ve deplasman tribünü taraftarları için erişime açıktır.

WWK Arena Gişesi: Karşılaşma tamamen tükenmemişse, maç günü uygunluk durumuna bağlı olarak Augsburg’daki statta bulunan gişelerden bilet alınabilir.

İkincil Yeniden Satış Platformları: Resmi kontenjanın tükenmesi halinde, üçüncü taraf satıcıların biletlerini bir araya getiren StubHub gibi ikincil bilet pazar yerleri kullanılabilir.

Augsburg - Bayer Leverkusen Bundesliga biletleri ne kadar?

FC Augsburg - Bayer Leverkusen Bundesliga maçının bilet fiyatları, kategoriye ve satın alma kanalına göre değişiklik göstermektedir:

Resmi kulüp fiyatları (liste fiyatı)

Ayakta seyirci alanı (ultralar / yerel taraftarlar): Yaklaşık £12 - £15 (€15 - €17)

Güney tribünü / kale arkası: Yaklaşık £21 - £38 (€25 - €45)

Kategori 2 ve 3 (yan tribünler / kavisli bölümler): Yaklaşık £27 - £44 (€32 - €52)

Kategori 1 (Gegengerade / merkezi uzun kenar): Yaklaşık £38 - £58 (€45 - €69)

İkincil yeniden satış piyasası fiyatları

Başlangıç fiyatı: StubHub gibi ikincil yeniden satış pazar yerlerinde £30 seviyesinden başlar.

Ortalama yeniden satış fiyatı: Koltuğun yakınlığı, blok konumu ve son dönem talebe bağlı olarak £45 ile £110 arasında değişir.

Augsburg - Bayer Leverkusen Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Augsburg - Bayer Leverkusen form durumu

Augsburg bu maça son beş karşılaşmasında aldığı üç galibiyet ve iki mağlubiyetle geliyor. Takımın son maçında 22 Ağustos’ta DFB-Pokal’de Energie Cottbus deplasmanında 2-0’lık galibiyet elde edildi. Bu sonuç, sezon öncesi hazırlık maçında Leeds United’a karşı alınan ağır 4-0’lık yenilginin ardından geldi. Yaz döneminin önceki bölümünde Augsburg, Sassuolo’yu 3-2 mağlup etti ve alt lig ekibi SC Schwaz’ı 15-0 yendi, ancak Bournemouth’a 5-2 kaybettiği bir maç da oynadı. Bu beş karşılaşmada Augsburg 20 gol attı ve 11 gol yedi.

Leverkusen’in son beş maçında dört galibiyet ve bir mağlubiyet çıktı. En son maç, 22 Ağustos’ta Wehen Wiesbaden deplasmanında DFB-Pokal’de alınan etkileyici 4-0’lık galibiyetti. Takım ayrıca sezon öncesinde Newcastle United’ı 2-1, Sevilla’yı da 2-1 mağlup etti. Tek yenilgi ise 12 Ağustos’ta 2-1 kazanan Nottingham Forest’a karşı geldi. Leverkusen bu beş maçta dokuz gol attı ve dördü kalesinde gördü; bunların arasında gol yemeden tamamladığı iki maç da vardı.

Augsburg - Bayer Leverkusen: Son karşılaşmalar

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma, 18 Nisan 2026’da Bundesliga’da oynandı ve Augsburg, Leverkusen’in sahasında 2-1 kazandı. Bundan önce de Augsburg, Aralık 2025’te oynanan ilk maçı WWK Arena’da Leverkusen’i 2-0 yenerek kazanmıştı. Bundesliga’daki son beş karşılaşmanın toplamında Augsburg iki kez kazandı, Leverkusen iki kez kazandı ve bir maç Nisan 2025’te Leverkusen’in evinde 2-0’lık galibiyetle sonuçlandı. Bu beş maçlık karşılıklı rekabette denge dikkat çekiyor; iki takım da birbirinin sahasında kazanabileceğini gösterdi.