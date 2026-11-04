Atletico Madrid, Viking'i 25 Kasım 2026 Çarşamba günü Madrid'deki Riyadh Air Metropolitano'da ağırlayacak.

İspanyol ekibi, lig aşamasında Riyadh Air Metropolitano'da Avrupa kupalarındaki engin deneyiminden yararlanmayı hedefliyor. Norveç kulübü Viking ise genişletilen Şampiyonlar Ligi tablosunda kıtanın güçlü takımları karşısında zorlu bir mücadele veriyor.

Atletico Madrid ile Viking arasındaki maçın biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Atletico Madrid-Viking Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Atletico Madrid ile Viking arasındaki maç, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü Madrid'deki Riyadh Air Metropolitano'da başlayacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 5 25 Kas 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

Atletico Madrid-Viking Şampiyonlar Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

Atlético Madrid ile Viking arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçının biletlerini satın almak için seçenekler şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: Genel bilet satışları, kulüp üyelerine sunulan biletler ve Riyadh Air Metropolitano'nun ev sahibi takım tribünlerindeki müsaitlik durumu için Atlético Madrid'in resmî internet sitesini kontrol edebilirsiniz.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Atletico Madrid-Viking Şampiyonlar Ligi maçının biletleri ne kadar?

Atlético Madrid ile Viking FK arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçının tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Standart / genel giriş (2-4. kategoriler): Tribün katına ve bölümüne göre €55 ile €150 arasında.

Tribün katına ve bölümüne göre €55 ile €150 arasında. Premium / 1. kategori koltuklar: Saha kenarındaki tribünlerde ve alt katlarda iyi görüş açısına sahip yerler için €160 ile €300 arasında.

Saha kenarındaki tribünlerde ve alt katlarda iyi görüş açısına sahip yerler için €160 ile €300 arasında. VIP ve ağırlama paketleri: Maç günü sunulan ağırlama ve ikramların kapsamına göre €320 ile €500 ve üzeri.

2. İkincil bilet pazarları

Kulübün ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlardan listeliyor:

Üst kat / genel giriş: Üst tribünlerdeki ve genel panoramik görüş sunan koltuklar için €45 ile €95 arasında.

Üst tribünlerdeki ve genel panoramik görüş sunan koltuklar için €45 ile €95 arasında. Orta kat / sahanın yanından görüş: Sahanın yan taraflarında dengeli görüş açısı sunan yerler için €100 ile €240 arasında.

Sahanın yan taraflarında dengeli görüş açısı sunan yerler için €100 ile €240 arasında. Alt kat ve premium bloklar: Sahaya yakın ve yüksek talep gören bölümler için €250 ile €380 ve üzeri.

Sahaya yakın ve yüksek talep gören bölümler için €250 ile €380 ve üzeri. İkinci el VIP biletleri ve ağırlama: İkincil piyasadaki talebe göre €350 ile €550 ve üzeri.

Atletico Madrid-Viking Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Atletico Madrid ve Viking'in form durumu

Atletico Madrid, tüm kulvarlardaki son beş maçının dördünü kazandı, birinden beraberlikle ayrıldı. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde VfB Stuttgart deplasmanında 1-1 berabere kaldı ve geriye düştüğü karşılaşmadan bir puan çıkardı. Bundan önce LaLiga'da Espanyol'u 1-0, Avrupa'da ise Manchester United'ı 2-0 mağlup etti. Atletico, bu beş maçta altı gol atıp iki gol yedi.

Viking, son beş maçının üçünü kazandı, birinde berabere kaldı ve birini kaybetti. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya 3-1 yenildi. Bundan önce Avrupa'da Bayern Münih ile 3-3 berabere kaldı ve Eliteserien'de Fredrikstad'ı 3-2 yendi. Viking, bu beş karşılaşmada dokuz gol atıp sekiz gol yedi.

Atletico Madrid-Viking: Son karşılaşmalar

Atletico Madrid ile Viking arasında daha önce oynanmış bir maça ilişkin veri bulunmuyor. Riyadh Air Metropolitano'da cuma günü oynanacak maç, iki kulübün ilk resmî karşılaşması olacak.