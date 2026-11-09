Atletico Madrid, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü Viking'i Madrid'deki Riyadh Air Metropolitano'da ağırlayacak.

İspanyol ekibi, lig aşamasına Riyadh Air Metropolitano'da Avrupa kupalarındaki engin deneyiminden yararlanmayı hedefleyerek giriyor. Norveç kulübü Viking ise genişletilmiş Şampiyonlar Ligi tablosunda Avrupa'nın güçlü takımlarıyla mücadele etmenin zorlu koşullarıyla karşı karşıya.

Atletico Madrid-Viking Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Atletico Madrid-Viking maçı, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü Madrid'deki Riyadh Air Metropolitano'da başlayacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 5 25 Kas 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

Atletico Madrid-Viking Şampiyonlar Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

Atlético Madrid-Viking UEFA Şampiyonlar Ligi maçına bilet almak için mevcut seçenekler şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: Genel bilet satışları, kulüp üyelerine sunulan seçenekler ve Riyadh Air Metropolitano'nun ev sahibi tribünlerindeki biletlerin durumu için Atlético Madrid'in resmî internet sitesini kontrol edebilirsiniz.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Atletico Madrid-Viking Şampiyonlar Ligi maçının biletleri ne kadar?

Atlético Madrid ile Viking FK arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Standart / Genel giriş (Kategori 2-4): Tribün katına ve bölümüne göre 55-150 €.

Tribün katına ve bölümüne göre 55-150 €. Premium / Kategori 1 koltuklar: Sahanın uzun kenarındaki ve alt tribünlerdeki iyi görüş açısına sahip yerler için 160-300 €.

Sahanın uzun kenarındaki ve alt tribünlerdeki iyi görüş açısına sahip yerler için 160-300 €. VIP & ağırlama paketleri: Maç günü ağırlama hizmetinin düzeyine ve sunulan yiyecek-içecek hizmetine göre 320-500 € ve üzeri.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlardan listeliyor:

Üst tribün / Genel giriş: Üst tribün ve genel panoramik görüş sunan koltuklar için 45-95 €.

Üst tribün ve genel panoramik görüş sunan koltuklar için 45-95 €. Orta tribün / Sahanın yanından görüş: Sahanın yanlarında dengeli bir görüş sunan koltuklar için 100-240 €.

Sahanın yanlarında dengeli bir görüş sunan koltuklar için 100-240 €. Alt tribün & premium bloklar: Sahaya yakın ve yoğun talep gören bölümler için 250-380 € ve üzeri.

Sahaya yakın ve yoğun talep gören bölümler için 250-380 € ve üzeri. İkinci el VIP biletler & ağırlama: İkincil piyasadaki talebe göre 350-550 € ve üzeri.

Atletico Madrid-Viking Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Atletico Madrid ve Viking'in form durumu

Atletico Madrid, tüm kulvarlardaki son beş maçının dördünü kazandı, birinde berabere kaldı. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde VfB Stuttgart deplasmanında 1-1 berabere kalan ekip, geriden gelerek bir puan aldı. Öncesinde LaLiga'da Espanyol'u 1-0, Avrupa'da Manchester United'ı 2-0 mağlup etti. Atletico, bu beş maçta altı gol attı ve iki gol yedi.

Viking, son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya 3-1 yenildi. Öncesinde Avrupa'da Bayern Münih ile 3-3 berabere kaldı ve Eliteserien'de Fredrikstad'ı 3-2 mağlup etti. Viking, bu beş maçta dokuz gol attı ve sekiz gol yedi.

Atletico Madrid-Viking: İki takım arasındaki maçlar

Atletico Madrid ile Viking arasında daha önce oynanmış bir maça ilişkin veri bulunmuyor. Cuma günü Riyadh Air Metropolitano'da oynanacak karşılaşma, iki kulübün ilk resmî mücadelesi olacak.