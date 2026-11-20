Atletico Madrid, 13 Aralık 2026 Pazar günü Valencia'yı Madrid'deki Riyadh Air Metropolitano'da ağırlayacak.

İki takımın LaLiga'daki son karşılaşmaları, çoğu zaman tek gollük farklarla sonuçlanan çekişmeli taktik mücadelelere sahne oldu. Bu maçlarda Diego Simeone'nin takımlarına özgü savunma organizasyonu öne çıktı. İki takım da Avrupa kupalarına katılma hedefini sürdürürken ligdeki her karşılaşmaları, LaLiga tablosunun üst sıralarına yönelik hedefleri açısından büyük önem taşıyor.

Atletico Madrid-Valencia maçı için nereden bilet alabileceğiniz ve biletlerin ne kadar olduğu dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Atletico Madrid-Valencia LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Atletico Madrid-Valencia maçı, 13 Aralık 2026 Pazar günü Madrid'deki Riyadh Air Metropolitano'da başlayacak.

La Liga - Hafta 16 13 Ara 2026 - 09:00 Riyadh Air Metropolitano

Atletico Madrid-Valencia LaLiga maçına nasıl bilet alınır?

Yaklaşan Atletico Madrid-Valencia LaLiga maçı için bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüplerin resmî satış kanalları (Atlético Madrid resmî sitesi): Riyadh Air Metropolitano'da oynanan iç saha maçları için en güvenli ve güvenilir yöntem, biletleri doğrudan Atlético Madrid'in resmî bilet satış portalından satın almak.

Riyadh Air Metropolitano'da oynanan iç saha maçları için en güvenli ve güvenilir yöntem, biletleri doğrudan Atlético Madrid'in resmî bilet satış portalından satın almak. Kulüplerin resmî satış kanalları (Valencia CF resmî sitesi): Maç Mestalla Stadı'nda deplasmanda oynanırsa biletler doğrudan Valencia CF'nin resmî sitesinden alınabilir. Deplasman taraftarlarına genellikle belirli bir tribün bölümü ayrılır; bilet işlemleri iki kulüpten birinin bilet ofisi aracılığıyla koordine edilebilir.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub. gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Atletico Madrid-Valencia LaLiga maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Atletico Madrid-Valencia LaLiga maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Genel giriş (üst katlar ve yan tribünler): Fiyatlar genellikle 40 ila 55 avro civarından başlıyor.

Fiyatlar genellikle civarından başlıyor. Standart kategori koltuklar (kale arkası tribünleri): Fiyatlar genellikle 50 ila 85 avro arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle arasında değişiyor. Uzun kenar ve resmî premium koltuklar: Fiyatlar genellikle 90 ila 150 avro arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle arasında değişiyor. VIP ve ağırlama paketleri: Fiyatlar 120 ila 250 avro ve üzeri seviyelerden başlıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin resmî satışlarında biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformları kullanılabilir: StubHub. Bu platformlar biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeliyor:

Yeniden satışta başlangıç fiyatları: Genellikle 45 ila 60 avro civarından başlıyor.

Genellikle civarından başlıyor. Yeniden satışta ortalama piyasa fiyatı: Ortalama 80 ila 130 avro .

Ortalama . Yeniden satışta VIP ve uzun kenar koltukları: Fiyatlar 120 avrodan 300 avronun üzerine çıkabiliyor.

Atletico Madrid-Valencia LaLiga maçı: Bilmeniz gerekenler

Atletico Madrid ve Valencia'nın form durumu

Atletico Madrid, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında LaLiga'da Barcelona'ya evinde 2-1 yenildi. Bu karşılaşmadan önce de Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 2-0 mağlup olmuştu. Bu beş maçlık serideki olumlu sonuçları arasında Levante deplasmanındaki 2-0'lık ve Deportivo de A Coruna karşısında evinde aldığı 1-0'lık galibiyetler yer alıyor. Atletico bu beş maçta dört gol atıp altı gol yedi.

Valencia son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Kral Kupası'nda Tavernes de la Valldigna'yı 6-0 yendi ancak ligdeki formu farklı bir tablo çiziyor. Bu maçtan önce Mestalla'da Real Madrid'e 3-0 yenildi, Elche'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti, Villarreal'e 2-1 kaybetti ve Athletic Bilbao ile 0-0 berabere kaldı. Valencia bu beş maçta sekiz gol atıp altı gol yedi; ancak aynı dönemdeki lig performansı belirgin biçimde daha zayıftı.

Atletico Madrid-Valencia: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak 2 Mayıs 2026'da LaLiga'da karşılaştı. Valencia'nın ev sahipliği yaptığı maçı Atletico Madrid 2-0 kazandı. Son beş karşılaşmada dört galibiyet alan Atletico Madrid'in Valencia'ya karşı belirgin bir üstünlüğü var. Valencia bu dönemde hiç kazanamazken bir maç berabere bitti. Riyadh Air Metropolitano'da Aralık 2025'te oynanan son karşılaşma ise Atletico'nun 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.