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Riyadh Air Metropolitano
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Atletico Madrid - Real Madrid biletleri nasıl alınır: LaLiga fiyatları, Madrid derbisi maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
La Liga
Real Madrid
Atletico Madrid

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Madrid derbisi nedir?

Atletico Madrid, 2026/27 La Liga sezonunun ilk Madrid derbisinde Riyadh Air Metropolitano'da Real Madrid'i ağırlıyor. Bu karşılaşma, dünya futbolunun her yerindeki en çetin rekabetlerden biri olarak öne çıkıyor.

Atletico, Diego Simeone yönetiminde gerçekten güçlü geçen bir sezonun ardından bu maça çıkıyor; geçen sezon hem Şampiyonlar Ligi yarı finaline hem de Kral Kupası finaline ulaştı. Real Madrid ise yeni teknik direktörü Jose Mourinho yönetiminde geliyor; kulüp kupasız geçen bir yılın ardından toparlanmayı hedeflerken Mourinho da ikinci dönemi için yeniden İspanya'nın başkentine döndü.

Atletico Madrid - Real Madrid LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

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La Liga - Hafta 7
Riyadh Air Metropolitano

Atletico Madrid - Real Madrid LaLiga biletleri nasıl alınır?

Resmi biletler genellikle Atletico Madrid'in kulüp bilet portalı üzerinden satışa sunulur. Ancak bu büyüklükte bir karşılaşma için Madrid derbisi, El Clasico ile birlikte resmi kanallar üzerinden bilet bulması sezonun en zor iki maçından biri olmayı sürekli sürdürür. Her iki takımın taraftarlarından gelen talep ve Mbappe ile takım arkadaşlarını yakından görmek isteyen tarafsız futbolseverler nedeniyle, kontenjanlar satışa çıkar çıkmaz son derece hızlı tükenme eğilimindedir.

Sahadaki kalite göz önüne alındığında, Mourinho'nun yeniden yapılanan Real Madrid'inden geçen sezon Avrupa'da ileri turlara giden Atletico takımına kadar, yerini garanti altına almak ve biletsiz kalma riskini yaşamamak isteyen taraftarlar için ikincil piyasa üzerinden erken rezervasyon şiddetle tavsiye edilir.

Atletico Madrid - Real Madrid LaLiga biletleri ne kadar?

Atletico Madrid biletleri genel olarak büyük bir Avrupa kulübü için daha uygun fiyatlı seçenekler arasında yer alır, ancak Madrid derbisinin fiyatları, oluşan talep nedeniyle standart aralığın oldukça üzerine çıkar.

Tipik bir La Liga karşılaşmasında, Riyadh Air Metropolitano'da genel giriş biletleri yaklaşık 30 eurodan başlayabilir; premium ve yan tribün koltuklarının fiyatı ise kategoriye bağlı olarak bunun çok üzerine çıkabilir. Ancak bu ölçekte bir karşılaşmada fiyatların çok daha yüksek seviyeden başlamasını bekleyin; en ucuz mevcut biletler, sadece başlama düdüğüyle birlikte stadyumda olmak isteyen taraftarlar için en iyi giriş noktasıdır.

İkincil piyasada, Madrid derbisi bilet fiyatları genellikle maçın başlamasına kalan günlerde erişilebilirlik azaldıkça keskin şekilde yükselir. Bu nedenle, StubHub üzerinden erken rezervasyon yapmak, mevcut en düşük fiyatı ve en geniş koltuk seçeneğini güvence altına almanın en iyi yoludur. Atletico Madrid'de sezonluk bilet fiyatları, en düşük seviyede yaklaşık 290 eurodan başlayıp en ayrıcalıklı konumlarda 2.000 euronun oldukça üzerine kadar çıkar; bu da kulübün en büyük iç saha maçlarına yönelik talebin boyutuna dair bir fikir verir.

Atletico Madrid - Real Madrid LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Atletico Madrid - Real Madrid form durumu

ATM

ATM - Form

SEV
K1-3
ATH
K3-0
LIV
K2-1
RSO
K0-3
OSA
K4-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
2/5
RMA

RMA - Form

MAL
K4-0
BET
K1-0
INT
K2-1
RAY
K4-1
ELC
K2-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
13/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Atletico Madrid - Real Madrid: Son karşılıklı maçlar

Kafa Kafaya

Atletico MadridÇizimReal Madrid
1
0
4
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
2
MS
Süper Kupa
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
MS
La Liga
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
5
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
MS
Şampiyonlar Ligi
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
MS
Şampiyonlar Ligi
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
MS
9Attığı Gol9
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı4/5

Atletico Madrid - Real Madrid puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
K
K
K
K
K
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
K
K
K
K
K
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
B
K
K
K
K
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
K
K
K
K
K
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
K
K
K
B
K
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
B
K
K
K
K
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
B
K
B
K
K
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
K
K
K
B
K
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
K
K
K
K
K
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
B
B
K
K
K
11
GetafeGetafeGET
722347-38
K
K
B
B
K
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
B
K
K
K
K
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
B
K
K
K
K
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
K
B
B
B
K
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
K
K
K
B
K
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
K
K
K
K
K
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
K
K
B
K
B
18
ElcheElcheELC
71241117-65
K
K
B
K
K
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
K
K
K
K
K
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
K
K
B
B
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme


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