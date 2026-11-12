Atletico Madrid, 6 Aralık 2026 Pazar günü Madrid'deki Riyadh Air Metropolitano'da Real Betis'i ağırlayacak.

Atlético'nun bu eşleşmedeki son dönem üstünlüğü, Mayıs 2025'te evinde aldığı 4-1'lik La Liga galibiyetini ve Şubat 2026'daki 5-0'lık Kral Kupası zaferini içeriyor. Real Betis'in bu eşleşmedeki önceki başarıları arasında ise Ekim 2024'te deplasmanda aldığı zorlu 1-0'lık galibiyet bulunuyor.

Atletico Madrid ile Real Betis maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL size anlatsın.

Atletico Madrid - Real Betis La Liga maçı ne zaman başlayacak?

Atletico Madrid ile Real Betis arasındaki maç, 6 Aralık 2026 Pazar günü Madrid'deki Riyadh Air Metropolitano'da oynanacak.

La Liga - Hafta 15 6 Ara 2026 - 09:00 Riyadh Air Metropolitano

Atletico Madrid - Real Betis La Liga maçı için bilet nasıl alınır?

Yaklaşan Atletico Madrid - Real Betis La Liga maçı için bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Biletleri, başlıca ve en güvenli satış kaynakları olan Atlético Madrid'in resmî internet sitesinden (Club Atlético de Madrid) veya Real Betis'in resmî internet sitesinden doğrudan satın alabilirsiniz.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satışa sunulan biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan La Liga maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Atletico Madrid - Real Betis La Liga maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Atletico Madrid - Real Betis La Liga maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Fondo Sur (kale arkası tribünü): Başlangıç fiyatı 40 € .

Başlangıç fiyatı . Fondo Norte (kale arkası tribünü): Başlangıç fiyatı 60 € .

Başlangıç fiyatı . Lateral Oeste (batı yan tribünü): Başlangıç fiyatı 60 €.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışa sunduğu resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeliyor:

Üst kat / genel giriş bölümleri: Yaklaşık 52 € ile 75 € arasında.

Yaklaşık arasında. Yan tribün orta kat koltukları: Genellikle 200 € ile 310 € arasında.

Atletico Madrid - Real Betis La Liga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Atletico Madrid ve Real Betis'in form durumu

Atletico Madrid, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet ve bir beraberlik aldı. Bu süreçteki tek yenilgisini Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı 2-0'lık skorla yaşadı. La Liga'da istikrarlı bir performans sergileyerek Levante'yi deplasmanda 2-0, Deportivo de A Coruna'yı ise evinde 1-0 yendi. Atletico, bu beş maçta beş gol atıp dört gol yedi. Ligdeki son galibiyetini Espanyol'a karşı aldı.

Real Betis, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son maçında 4 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a 2-1 kaybetti. Bu dönemdeki en farklı yenilgisini ise La Liga'da Barcelona deplasmanında 5-2'lik skorla yaşadı. Betis, Avrupa'da Feyenoord'u 1-0 yendikten sonra La Liga'da Malaga karşısında 2-1 kazandı. Beş maçta toplam altı gol atarken dokuz gol yedi.

Atletico Madrid - Real Betis: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 8 Şubat 2026'da La Liga'da karşılaştı ve Real Betis, Riyadh Air Metropolitano'da 1-0 kazandı. Son beş karşılaşmada Atletico Madrid, Betis'in iki galibiyetine karşılık üç kez kazanarak belirgin bir üstünlük kurdu. Bu galibiyetler arasında Şubat 2026'da Kral Kupası'nda Betis'i 5-0 yendiği maç ve Mayıs 2025'te evinde aldığı 4-1'lik La Liga galibiyeti de yer alıyor. Betis ise bu dönemde, Ekim 2024'te evinde aldığı 1-0'lık galibiyet dâhil iki kez kazandı.