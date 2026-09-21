Atletico Madrid - Osasuna maçının biletleri nasıl alınır: LaLiga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Atletico Madrid, 16 Eylül 2026 Çarşamba günü Madrid'deki Riyadh Air Metropolitano'da Osasuna ile karşı karşıya gelecek.

Tarihsel olarak Atletico Madrid, bu eşleşmede büyük bir üstünlüğe sahip ve Osasuna'ya karşı daha önce oynanan karşılaşmaların 20'sini kazandı. İki takımın en son Mayıs 2026'daki buluşması, Atletico Madrid'in El Sadar Stadyumu'nda 2-1'lik zorlu bir galibiyetiyle sonuçlandı.

GOAL, Atletico Madrid - Osasuna maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tutacağı dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Atletico Madrid - Osasuna LaLiga maçının başlama saati ne zaman?

Atletico Madrid - Osasuna maçı Madrid'deki Riyadh Air Metropolitano'da oynanacak ve resmi başlama saati bilgileri yukarıda yer alıyor.

La Liga - Hafta 6 16 Eyl 2026 - 13:00 Riyadh Air Metropolitano

Atletico Madrid - Osasuna LaLiga biletleri nasıl alınır?

Atletico Madrid - Osasuna LaLiga maçı için Riyadh Air Metropolitano'dan biletleri birkaç farklı yolla satın alabilirsiniz:

Resmi kulüp internet sitesi: İlk ve en güvenli seçenek, Atletico Madrid'in resmi internet sitesidir. Biletler genellikle socio üyelerine tanınan öncelikli satış döneminin ardından üye olmayanlar için satışa çıkar.

İkincil pazar yerleri ve toplayıcı platformlar: StubHub gibi platformlar, satıcılardan yeniden satışa çıkan biletleri bir araya getirir.

Yetkili seyahat acenteleri: P1 Travel gibi şirketler resmi maç günü bileti ve ağırlama paketleri sunar.

Stadyum gişesi: Maç günü, müsaitlik durumuna bağlı olarak, kalan biletler Madrid'deki Riyadh Air Metropolitano'da bulunan gişelerden doğrudan satın alınabilir.

Atletico Madrid - Osasuna LaLiga biletleri ne kadar?

Riyadh Air Metropolitano'da oynanacak Atletico Madrid - Osasuna LaLiga maçının bilet fiyatları, oturma kategorisine ve satın alma platformuna göre değişiklik gösteriyor:

Giriş seviyesi / üst tribün koltukları: Standart genel satış biletleri yaklaşık 30 € ile 45 € arasında başlıyor.

Orta kategori / köşe ve kale arkası koltukları: Orta kategori biletler genellikle 50 € ile 85 € arasında değişiyor.

Premium ve ana tribün koltukları: Alt yan tribün ve premium görüş açısına sahip yerler 90 € ile 160 €+ aralığında.

VIP ve ağırlama paketleri: Resmi maç günü ağırlama erişimi genellikle bilet başına 220 €+ seviyesinden başlıyor.

İkincil pazar yerleri ve toplayıcı platformlar

StubHub gibi başlıca ikincil bilet değişim platformları bulunuyor. Yeniden satış fiyatları piyasa talebine bağlıdır. Yüksek talep gören maçlarda bu platformlardaki fiyatlar, nominal değerin belirgin şekilde üzerine çıkabilir; ancak standart derbi olmayan karşılaşmalarda başlangıç seçenekleri genellikle 35 € ile 50 € civarında olur.

Atletico Madrid - Osasuna LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Atletico Madrid - Osasuna form durumu

Atletico Madrid son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı; bu sonuçların ikisi sezon öncesi hazırlık maçlarında geldi. Takımın son maçı 23 Ağustos'ta Villarreal ile LaLiga'da 2-2 berabere kaldığı karşılaşma oldu, bir önceki lig sonucu ise 19 Ağustos'ta Malaga karşısında alınan 2-0'lık galibiyetti. Atletico, hazırlık maçında Marseille'i 2-1 yenerken sezon öncesinde Manchester City'ye 3-1, Manchester United'a ise 2-1 kaybetti. Bu beş maçta sekiz gol attı ve yedi gol yedi.

Osasuna son beş maçında iki galibiyet, iki mağlubiyet ve bir beraberlik aldı. Son sonucu, 24 Ağustos'ta Levante ile LaLiga'da oynadığı 0-0'lık beraberlik oldu. Hazırlık maçlarında Al-Ain'e 0-2 ve SSC Napoli'ye 2-1 kaybetti, ancak sezon öncesi hazırlık sürecinde Norwich City ve Ipswich Town'a karşı art arda galibiyetler elde etti. Osasuna bu beş maçta üç gol attı ve dört gol yedi.

Atletico Madrid - Osasuna: Son kafa kafaya maçlar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma 12 Mayıs 2026'da LaLiga'da oynandı; Osasuna, Atletico Madrid'i ağırladı ve maçtan 1-2 mağlup ayrıldı. Ondan önce Atletico, Ekim 2025'te sahasında Osasuna'yı 1-0 mağlup etti. LaLiga'daki son beş buluşmada Atletico Madrid üç kez kazandı; Osasuna ise bir galibiyet aldı ve Mayıs 2025'te sahasında Atletico'yu 2-0 yendiği maçla bir galibiyet daha elde etti. Atletico'nun bu serideki en ağır yenilgisi Mayıs 2024'te geldi; Osasuna, Metropolitano'da 4-1 kazandı.