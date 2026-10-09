Atletico Madrid - Manchester United biletleri nasıl alınır: Şampiyonlar Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Atletico Madrid - Manchester United Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Atletico Madrid, Madrid'deki Riyadh Air Metropolitano'da Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Maçın başlama saati ET ile 15.00 olarak planlandı.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 2 13 Eki 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

Atletico Madrid - Manchester United Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Atletico Madrid - Manchester United form durumu

Atletico Madrid, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son maçında LaLiga'da Real Sociedad'ı 3-0 mağlup etti, ancak bu sonucun öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a ve ligde Athletic Bilbao'ya art arda kaybetmişti. Atletico, bu beş maçlık süreçte dokuz gol atıp sekiz gol yedi. Bu tablo, hücum üretkenliği olan ancak son haftalarda savunmada zaaflar gösteren bir takıma işaret ediyor.

Manchester United son beş maçının ikisini kazandı, birinde berabere kaldı ve ikisini kaybetti. Son sonucu, Premier League derbisinde Manchester City'ye karşı alınan 1-0'lık yenilgiydi; bu maç ciddi VAR tartışmalarıyla çevriliydi. United'ın son dönemdeki en iyi performansı, Ipswich Town karşısında alınan 5-2'lik galibiyetti ve takım ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde Sabah FK'yi 4-0 mağlup etti. Bu süreçte 11 gol atıp beş gol yediler, ancak kulvarlar genelindeki istikrarsızlık açık bir örüntü olarak öne çıkıyor.

Atletico Madrid - Manchester United: Yakın dönem ikili rekabet karnesi

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma, Ağustos 2026'daki sezon öncesi hazırlık maçıydı ve Manchester United bu maçı 2-1 kazandı. Resmî maçlarda ise üstün olan taraf Atletico Madrid oldu; takım, 2021-22 Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki eşleşmenin iki ayağını da kazandı. Buna Metropolitano'daki 1-1'lik beraberlik ve Old Trafford'daki 1-0'lık galibiyet de dahildi. Kayıtlara geçen son dört karşılaşmada Atletico'nun üç, United'ın ise bir galibiyeti bulunuyor; iki takım da toplamda beşer gol attı.

Atletico Madrid - Manchester United puan durumu

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