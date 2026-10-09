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Atletico Madrid - Manchester United biletleri nasıl alınır: Şampiyonlar Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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M. United
Atletico Madrid
Şampiyonlar Ligi

Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl temin edebileceğiniz

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Atletico Madrid - Manchester United Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Atletico Madrid, Madrid'deki Riyadh Air Metropolitano'da Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Maçın başlama saati ET ile 15.00 olarak planlandı.

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 2
Riyadh Air Metropolitano

Atletico Madrid - Manchester United Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Atletico Madrid - Manchester United form durumu

Atletico Madrid, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son maçında LaLiga'da Real Sociedad'ı 3-0 mağlup etti, ancak bu sonucun öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a ve ligde Athletic Bilbao'ya art arda kaybetmişti. Atletico, bu beş maçlık süreçte dokuz gol atıp sekiz gol yedi. Bu tablo, hücum üretkenliği olan ancak son haftalarda savunmada zaaflar gösteren bir takıma işaret ediyor.

Manchester United son beş maçının ikisini kazandı, birinde berabere kaldı ve ikisini kaybetti. Son sonucu, Premier League derbisinde Manchester City'ye karşı alınan 1-0'lık yenilgiydi; bu maç ciddi VAR tartışmalarıyla çevriliydi. United'ın son dönemdeki en iyi performansı, Ipswich Town karşısında alınan 5-2'lik galibiyetti ve takım ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde Sabah FK'yi 4-0 mağlup etti. Bu süreçte 11 gol atıp beş gol yediler, ancak kulvarlar genelindeki istikrarsızlık açık bir örüntü olarak öne çıkıyor.

ATM

ATM - Form

ATH
K3-0
LIV
K2-1
RSO
K0-3
OSA
K4-0
RMA
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
2/5
MUN

MUN - Form

EVE
B2-2
SAB
K4-0
MCI
K0-1
BHA
K2-3
FUL
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Atletico Madrid - Manchester United: Yakın dönem ikili rekabet karnesi

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma, Ağustos 2026'daki sezon öncesi hazırlık maçıydı ve Manchester United bu maçı 2-1 kazandı. Resmî maçlarda ise üstün olan taraf Atletico Madrid oldu; takım, 2021-22 Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki eşleşmenin iki ayağını da kazandı. Buna Metropolitano'daki 1-1'lik beraberlik ve Old Trafford'daki 1-0'lık galibiyet de dahildi. Kayıtlara geçen son dört karşılaşmada Atletico'nun üç, United'ın ise bir galibiyeti bulunuyor; iki takım da toplamda beşer gol attı.

Kafa Kafaya

Atletico MadridÇizimM. United
2
1
1
Club Friendlies
M. United badge
M. United
MUN
2
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
MS
Club Friendlies
M. United badge
M. United
MUN
0
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
MS
Şampiyonlar Ligi
M. United badge
M. United
MUN
0
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
MS
Şampiyonlar Ligi
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
M. United badge
M. United
MUN
1
MS
4Attığı Gol3
Maç 2.5 üstü golle bitti1/4
Her iki takım da gol attı2/4

Atletico Madrid - Manchester United puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
K
2
Bayern MünihBayern MünihFCB
110050+53
K
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
K
4
M. UnitedM. UnitedMUN
110040+43
K
5
ComoComoCOM
110041+33
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
K
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
K
8
M.CityM.CityMCI
110020+23
K
9
LensLensRCL
110032+13
K
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
K
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
K
12
DortmundDortmundBVB
110032+13
K
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
K
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
K
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
K
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
K
17
RomaRomaROM
10101101
B
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
B
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
B
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
B
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PragSlavia PragSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
1/8 Turuna Yükselme

Atle

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