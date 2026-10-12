Atlético Madrid, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü Deportivo de La Coruña’yı Madrid’deki Riyadh Air Metropolitano’da ağırlayacak.

İki takım son olarak Ocak 2026’da Kral Kupası’nda karşılaştı. Antoine Griezmann’ın belirleyici golüyle Atlético, mücadeleyi 1-0 kazandı. Riyadh Air Metropolitano’daki La Liga maçı, iki kulübün de 2026-27 sezonunda kritik puanlar aradığı bu köklü rekabette yeni bir sayfa açacak.

GOAL, Atlético Madrid ile Deportivo de La Coruña arasındaki maçın biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dâhil, bilmeniz gereken her şeyi anlatıyor.

Atlético Madrid ile Deportivo de La Coruña arasındaki La Liga maçı ne zaman başlayacak?

La Liga - Hafta 10 24 Eki 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

Atlético Madrid ile Deportivo de La Coruña arasındaki La Liga maçına bilet nasıl alınır?

Riyadh Air Metropolitano’daki Atlético Madrid ile Deportivo de La Coruña maçına bilet almak için başlıca seçenekler şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Atlético Madrid’in resmî internet sitesi: En güvenli ve en doğrudan seçenek. Kulübün socio üyeleri genellikle bilet alımında öncelik hakkına sahip oluyor. Kalan koltuklar daha sonra genel satışa açılıyor.

Stadyum gişeleri (Taquillas): Genel satışta kalan biletleri maç gününe kadar Madrid’deki Riyadh Air Metropolitano’nun gişelerinden doğrudan satın alabilirsiniz.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan La Liga maçları için bilet alıp satmasına imkân tanıyor.

Atlético Madrid ile Deportivo de La Coruña arasındaki La Liga maçının biletleri ne kadar?

Riyadh Air Metropolitano’daki bu maçın bilet fiyatları, koltuğun konumuna ve biletin nereden alındığına göre değişiyor:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Genel giriş (ilk satış fiyatı): Tek maçlık standart biletler, kale arkalarındaki üst tribün koltukları (Fondo Norte / Fondo Sur) için genellikle 35 ila 45 avro civarından başlıyor.

Orta fiyat aralığındaki koltuklar: Yan tribünlerin üst ve alt bölümlerindeki (Lateral Este / Lateral Oeste) koltuklar genellikle 60 ila 110 avro arasında değişiyor.

Premium koltuklar: Saha kenarına yakın, alt tribünün orta bölümlerindeki sıraların fiyatları 120 ila 180 avro arasında değişiyor.

Kulübün socio üyelerine indirim: Resmî socio üyeleri, genel satıştaki ilk satış fiyatları üzerinden genellikle %10 ila %20 indirim alıyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulübün ilk satış kanalındaki resmî biletler tükenirse StubHubgibi ikincil bilet platformları biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırıyor:

Başlangıç seviyesi (en ucuz biletler): İkincil platformlarda başlangıç fiyatları genellikle 40 ila 75 avro arasında değişiyor.

Ortalama fiyat: VIP olmayan standart bilet ilanlarında ortalama fiyat 150 ila 185 avro arasında.

VIP ve ağırlama hizmetleri: Resmî ağırlama hizmetleri ve özel salonlara erişim seçenekleri yaklaşık 250 ila 450 avro ve üzeri fiyatlardan başlıyor.

Atlético Madrid ile Deportivo de La Coruña arasındaki La Liga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Atlético Madrid ve Deportivo de La Coruña’nın form durumu

Atlético Madrid, tüm kulvarlardaki son beş maçının üçünü kazanarak bu karşılaşmaya ligde iyi bir form grafiğiyle geliyor. Son maçında La Liga derbisinde Real Madrid’i zorlu bir mücadelenin ardından 2-1 yenmesi, kritik anlarda ortaya koyduğu kaliteyi gösterdi. Bu süreçte Simeone’nin takımı, Osasuna’ya dört gol atıp gol yemeden kazanırken Real Sociedad deplasmanından da 3-0’lık galibiyetle döndü. Derbi sonucunun iki yanında yer alan bu üst üste lig galibiyetleri, takımın gol yollarında gerçek bir istikrar yakaladığına işaret ediyor. Bu dönemdeki tek yenilgilerini Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’a ve La Liga’da Athletic Bilbao’ya karşı alan Atlético, beş maç boyunca hem çok gol atabildiğini hem de en üst düzeyde rekabetçi kalabildiğini gösterdi.

Deportivo ise son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi alarak bu karşılaşmaya daha inişli çıkışlı bir form grafiğiyle geliyor. Son maçında Real Betis deplasmanından 1-1’lik beraberlikle ayrılması, farklı galibiyetler almak yerine zorlu mücadelelerden puan çıkarma eğilimini sürdürdü. Son dönemdeki en dikkat çekici sonucu, Villarreal deplasmanında aldığı 3-2’lik galibiyetti. Bu sonuç, kontra ataklarda tehlike yaratabildiğini gösterdi. Bu süreçte Sevilla’ya 1-0 yenilip Getafe ile 1-1 berabere kalması da oyuna hükmetmekte zorlanan ancak kolay yenilmeyen bir takım görüntüsü çizdi.

Atlético Madrid ile Deportivo de La Coruña: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Ocak 2026’da Kral Kupası’nda karşılaştı ve Atlético Madrid, Deportivo de La Coruña deplasmanında 1-0 kazandı. Kayıtlardaki son beş karşılaşmada üstün taraf Atlético oldu: Dört galibiyet, bir beraberlik ve sıfır yenilgi. Deportivo, bu beş maçlık kayıtta Atlético’yu henüz yenemedi. Karşılaşmaların toplam skoru da iki takım arasındaki kalite farkını yansıtıyor.