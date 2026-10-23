Atletico Madrid

İki takım arasındaki son beş karşılaşmada üç galibiyet alan Bayern Münih, bir galibiyet ve bir beraberliği bulunan Atlético Madrid'e karşı üstünlüğe sahip.

Atlético Madrid bu maça ligde ve Avrupa'da farklı sonuçlar alarak gelirken Bayern Münih, tüm kulvarlarda üstün bir performans sergiledi ve son maçlarında çok sayıda gol attı.

Atlético Madrid ile Bayern Münih maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve bilet fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Atlético Madrid ile Bayern Münih arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Atlético Madrid ile Bayern Münih arasındaki maç, 3 Kasım 2026 Salı günü Madrid'deki Riyadh Air Metropolitano'da başlayacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 4 3 Kas 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

Atlético Madrid ile Bayern Münih arasındaki Şampiyonlar Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

Atlético Madrid ile Bayern Münih arasında Madrid'deki Riyadh Air Metropolitano'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçına bilet almak için başvurabileceğiniz başlıca kanallar şunlar:

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Ev sahibi Atlético Madrid'in çevrim içi resmî bilet satış portalını veya Bayern Münih'in resmî bilet satış platformunu kontrol edebilirsiniz. Kulüplerin doğrudan sattığı biletler genellikle önce üyelere sunulur ve nominal fiyatlarından satılır. Ancak bu maç gibi yoğun talep gören karşılaşmaların biletleri çoğu zaman hızla tükenir veya bilet almak için kulüp üyeliği gerekir.

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir.

Atlético Madrid ile Bayern Münih arasındaki Şampiyonlar Ligi maçının biletleri ne kadar?

Atlético Madrid ile Bayern Münih arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları, biletleri kulüplerin resmî kanallarından mı yoksa ikincil satış platformlarından mı aldığınıza göre değişiyor.

1. Kulüplerin resmî kanalları

Kategori 1: 160 € ile 300 € arası

Kategori 2: 150 € ile 280 € arası

Kategori 3: 140 € ile 250 € arası

Kategori 4: 140 € ile 250 € arası

VIP koltuklar / ağırlama: 500 € ile 1.000 € arası

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılır:

Üst tribün / genel satış: 130 € ile 145 € arası

Orta tribün / kategori 2 ve 3 koltukları: 180 € ile 250 € arası

Alt tribündeki iyi konumlu koltuklar: 250 € ile 400 € üzeri

VIP ve ağırlama paketleri: 320 € ile 500 € üzeri

Atlético Madrid ile Bayern Münih arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Atlético Madrid ve Bayern Münih'in form durumu

Atlético Madrid, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyet alarak bu karşılaşmaya çıkıyor. Son maçında 20 Eylül'de Real Madrid'i La Liga'da 2-1 yendi. Bu galibiyetten önce Osasuna'yı 4-0, Real Sociedad'ı da deplasmanda 3-0 mağlup etti. Üç galibiyetin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a 2-1, La Liga'da ise Athletic Bilbao'ya 3-0 yenildi. Atlético Madrid bu beş maçta 10 gol atıp yedi gol yedi.

Bayern Münih son beş maçının dördünü kazanıp birinde berabere kalarak üstün bir form sergiledi. Son maçında 18 Eylül'de Union Berlin'i Bundesliga'da 7-0 yendi; ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde Bodoe/Glimt karşısında 5-0'lık galibiyet aldı. Puan kaybettiği tek maç, Bundesliga'da Schalke 04 deplasmanındaki 0-0'lık beraberlikti. Bayern bu beş maçta 15 gol attı ve hiç gol yemedi.

Atlético Madrid ile Bayern Münih: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak 1 Aralık 2020'de Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geldi ve Metropolitano'daki maç 1-1 berabere bitti. Son beş karşılaşmada Bayern, Atlético'nun bir galibiyetine karşılık üç galibiyet aldı; bir maç da berabere sonuçlandı. Ekim 2020'de Atlético'yu Şampiyonlar Ligi'nde 4-0 yendiği maç da dâhil olmak üzere Bayern, bu karşılaşmalarda sekiz gol atıp üç gol yedi.