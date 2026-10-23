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Atletico Madrid-Bayern Münih maçı biletleri nasıl alınır? Şampiyonlar Ligi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Atletico Madrid
Bayern Münih
Şampiyonlar Ligi

Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile karşılaşıyor. Biletlerinizi nasıl temin edebileceğinizi öğrenin.

İki takım arasındaki son beş karşılaşmada üç galibiyet alan Bayern Münih, bir galibiyet ve bir beraberliği bulunan Atlético Madrid'e karşı üstünlüğe sahip.

Atlético Madrid bu maça ligde ve Avrupa'da farklı sonuçlar alarak gelirken Bayern Münih, tüm kulvarlarda üstün bir performans sergiledi ve son maçlarında çok sayıda gol attı.

Atlético Madrid ile Bayern Münih maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve bilet fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Atlético Madrid ile Bayern Münih arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Atlético Madrid ile Bayern Münih arasındaki maç, 3 Kasım 2026 Salı günü Madrid'deki Riyadh Air Metropolitano'da başlayacak.

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 4
Riyadh Air Metropolitano

Atlético Madrid ile Bayern Münih arasındaki Şampiyonlar Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

Atlético Madrid ile Bayern Münih arasında Madrid'deki Riyadh Air Metropolitano'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçına bilet almak için başvurabileceğiniz başlıca kanallar şunlar:

  • Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Ev sahibi Atlético Madrid'in çevrim içi resmî bilet satış portalını veya Bayern Münih'in resmî bilet satış platformunu kontrol edebilirsiniz. Kulüplerin doğrudan sattığı biletler genellikle önce üyelere sunulur ve nominal fiyatlarından satılır. Ancak bu maç gibi yoğun talep gören karşılaşmaların biletleri çoğu zaman hızla tükenir veya bilet almak için kulüp üyeliği gerekir.
  • İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir.

Atlético Madrid ile Bayern Münih arasındaki Şampiyonlar Ligi maçının biletleri ne kadar?

Atlético Madrid ile Bayern Münih arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları, biletleri kulüplerin resmî kanallarından mı yoksa ikincil satış platformlarından mı aldığınıza göre değişiyor.

1. Kulüplerin resmî kanalları

  • Kategori 1: 160 € ile 300 € arası
  • Kategori 2: 150 € ile 280 € arası
  • Kategori 3: 140 € ile 250 € arası
  • Kategori 4: 140 € ile 250 € arası
  • VIP koltuklar / ağırlama: 500 € ile 1.000 € arası

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılır:

  • Üst tribün / genel satış: 130 € ile 145 € arası
  • Orta tribün / kategori 2 ve 3 koltukları: 180 € ile 250 € arası
  • Alt tribündeki iyi konumlu koltuklar: 250 € ile 400 € üzeri
  • VIP ve ağırlama paketleri: 320 € ile 500 € üzeri

Atlético Madrid ile Bayern Münih arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Atlético Madrid ve Bayern Münih'in form durumu

Atlético Madrid, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyet alarak bu karşılaşmaya çıkıyor. Son maçında 20 Eylül'de Real Madrid'i La Liga'da 2-1 yendi. Bu galibiyetten önce Osasuna'yı 4-0, Real Sociedad'ı da deplasmanda 3-0 mağlup etti. Üç galibiyetin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a 2-1, La Liga'da ise Athletic Bilbao'ya 3-0 yenildi. Atlético Madrid bu beş maçta 10 gol atıp yedi gol yedi.

Bayern Münih son beş maçının dördünü kazanıp birinde berabere kalarak üstün bir form sergiledi. Son maçında 18 Eylül'de Union Berlin'i Bundesliga'da 7-0 yendi; ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde Bodoe/Glimt karşısında 5-0'lık galibiyet aldı. Puan kaybettiği tek maç, Bundesliga'da Schalke 04 deplasmanındaki 0-0'lık beraberlikti. Bayern bu beş maçta 15 gol attı ve hiç gol yemedi.

ATM

ATM - Form

RMA
K2-1
ALA
K1-2
MUN
K2-0
ESP
K0-1
VFB
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5
FCB

FCB - Form

FCU
K7-0
FCA
B2-2
VIK
B3-3
RBL
K6-1
ARS
B2-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
20/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Atlético Madrid ile Bayern Münih: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak 1 Aralık 2020'de Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geldi ve Metropolitano'daki maç 1-1 berabere bitti. Son beş karşılaşmada Bayern, Atlético'nun bir galibiyetine karşılık üç galibiyet aldı; bir maç da berabere sonuçlandı. Ekim 2020'de Atlético'yu Şampiyonlar Ligi'nde 4-0 yendiği maç da dâhil olmak üzere Bayern, bu karşılaşmalarda sekiz gol atıp üç gol yedi.

Kafa Kafaya

Atletico MadridÇizimBayern Münih
1
1
3
Şampiyonlar Ligi
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
1
MS
Şampiyonlar Ligi
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
4
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
0
MS
Şampiyonlar Ligi
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
1
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
0
MS
Şampiyonlar Ligi
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
0
MS
Şampiyonlar Ligi
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
2
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
MS
3Attığı Gol8
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı2/5
#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
K
K
K
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
K
K
K
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
K
K
K
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
K
K
K
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
K
K
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
B
K
K
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
B
K
K
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
K
K
K
9
ComoComoCOM
3201105+56
K
K
K
10
M.CityM.CityMCI
320195+46
K
K
K
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
K
K
K
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
K
K
K
13
DortmundDortmundBVB
320154+16
K
K
K
14
Bayern MünihBayern MünihFCB
3120105+55
B
B
K
15
RomaRomaROM
311185+34
K
K
B
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
B
K
K
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
K
K
B
18
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
K
K
B
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
K
K
K
20
InterInterINT
310256-13
K
K
K
20
M. UnitedM. UnitedMUN
310256-13
K
K
K
22
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
K
K
K
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
K
K
K
24
LASKLASKLAS
310269-33
K
K
K
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
K
K
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
K
K
K
27
LensLensRCL
310237-43
K
K
K
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
K
K
K
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
K
K
K
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
K
K
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
B
K
B
32
Slavia PragSlavia PragSLP
301247-31
B
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
B
K
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
35
LilleLilleLIL
3003410-60
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
K
K
K
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