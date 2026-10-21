24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
La Liga
team-logoAtletico Madrid
Riyadh Air Metropolitano
team-logoBarcelona
Book Atletico Madrid vs Barcelona TicketsAtletico Madrid vs Barcelona Premium
GOAL-e
Yardımcı:

Atletico Madrid-Barcelona maçına bilet nasıl alınır: LaLiga bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Atletico Madrid
Barcelona
La Liga

Atletico Madrid, La Liga'da Barcelona ile karşılaşıyor. İşte maç biletlerini nasıl alabileceğiniz.

Tüm kulvarlardaki son beş karşılaşmalarında Barcelona, Atlético Madrid'in iki galibiyetine karşılık üç galibiyetle az farkla önde.

İki takımın son resmî karşılaşması 14 Nisan 2026'da Şampiyonlar Ligi'nde oynandı. Barcelona, Riyadh Air Metropolitano'da zorlu mücadeleyi 2-1 kazandı.

Atlético Madrid-Barcelona LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Atlético Madrid-Barcelona maçı, 8 Kasım 2026 Pazar günü Madrid'deki Riyadh Air Metropolitano'da oynanacak.

crest
La Liga - Hafta 12
Riyadh Air Metropolitano

Atlético Madrid-Barcelona LaLiga maçı için bilet nasıl alınır?

Riyadh Air Metropolitano'da oynanacak Atlético Madrid-Barcelona LaLiga maçı için bilet almanın, biletlerin bulunabilirliğine ve tercihinize bağlı olarak birkaç farklı yolu var:

1. Kulübün resmî satış kanalları

  • Resmî kulüp bilet satışı: Standart maç biletlerini veya üyelere ayrılan biletleri satın almanın en doğrudan yolu, karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Atlético Madrid'in resmî internet sitesini ya da bilet gişesini kullanmak.

2. İkincil bilet satış platformları

  • İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Atlético Madrid-Barcelona LaLiga maçının biletleri ne kadar?

Atlético Madrid-Barcelona LaLiga maçının bilet fiyatları, satış kanalına ve koltuğun konumuna göre değişiyor. Kulübün resmî satış kanalları ile ikincil bilet platformlarındaki avro cinsinden tahmini fiyatlar şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

  • Genel satış / üst tribün koltukları: Üst tribünlerdeki koltukların ne kadar geride olduğuna bağlı olarak fiyatlar genellikle yaklaşık 50 € ile 130 € arasında değişiyor.
  • Alt tribün ve yan tribünler: Alt tribünlerde ve sahanın uzun kenarlarında yer alan standart biletler genellikle 140 € ile 280 € arasında değişiyor.
  • VIP ve ağırlama paketleri: Kulübün üst düzey ağırlama seçenekleri yaklaşık 340 € seviyesinden başlıyor; fiyatlar, pakete dâhil yiyecek-içecek hizmetlerine ve özel salon kullanım haklarına göre yükseliyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırarak satışa sunuyor:

  • Üst tribün koltukları: Yoğun talep gören maçlarda bilet fiyatları genellikle 110 € ile 140 € civarından başlıyor.
  • Orta tribün ve köşe koltukları: Orta bölümlerdeki standart koltukların fiyatları, anlık piyasa talebine bağlı olarak genellikle 220 € ile 450 € arasında değişiyor.
  • Alt tribün ve saha kenarındaki seçkin koltuklar: Taç çizgisi boyunca ve alt tribün bloklarında yer alan, iyi görüş açısına sahip koltukların fiyatları sıklıkla 500 € ile 900 €'nun üzerine çıkıyor. Yeniden satış platformlarındaki özel VIP ağırlama yükseltmeleri ise çoğu zaman 1.000 €'yu aşıyor.

Atlético Madrid-Barcelona LaLiga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Atlético Madrid ve Barcelona'nın form durumu

Atlético Madrid, son beş maçının üçünü kazanıp ikisini kaybetti; bu süreçte dokuz gol atıp altı gol yedi. Son maçında 20 Eylül'de LaLiga'da Real Madrid'i 2-1 yenmesi, büyük maçlarda iyi performans gösterebildiğini ortaya koydu. Osasuna'ya da gol yemeden dört gol attı. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a ve LaLiga'da Athletic Bilbao'ya aldığı yenilgiler, Simeone'nin takımının kulvarlar arasındaki istikrarsızlığını gösteriyor.

Barcelona, son beş maçının tamamını kazanırken hiç yenilmedi; bu dönemde 20 gol atıp yalnızca dokuz gol yedi. Flick'in takımı son olarak 19 Eylül'de LaLiga'da Sevilla'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti. Üç gün önce Racing Santander'i 7-2 yenmesi de bu maça taşıdığı hücum tehdidini ortaya koyuyor. LaLiga ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı beş maçtan beş galibiyet çıkarması, Barcelona'yı şu anda İspanya'nın öne çıkan takımı hâline getiriyor.

ATM

ATM - Form

RMA
K2-1
ALA
K1-2
MUN
K2-0
ESP
K0-1
VFB
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5
BAR

BAR - Form

SEV
K1-3
GET
K3-0
GAL
K1-4
BET
K2-5
PSG
K4-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
17/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Atlético Madrid-Barcelona: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 14 Nisan'da Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştı ve Barcelona, Riyadh Air Metropolitano'da 2-1 kazandı. Tüm kulvarlardaki son beş karşılaşmada Barcelona üç, Atlético Madrid ise iki galibiyet aldı. Takımlar 2026'nın önceki aylarında Kral Kupası ve LaLiga'da da karşı karşıya geldi. Bu beş maçta Barcelona 11, Atlético Madrid ise sekiz gol attı. Böylece konuk ekip, son karşılaşmalardaki sonuçlar ve gol sayısı bakımından az farkla öne geçti.

Kafa Kafaya

Atletico MadridÇizimBarcelona
2
0
3
Şampiyonlar Ligi
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
MS
Şampiyonlar Ligi
Barcelona badge
Barcelona
BAR
0
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
2
MS
La Liga
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
MS
Kupa Del Rey
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
0
MS
Kupa Del Rey
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
4
Barcelona badge
Barcelona
BAR
0
MS
8Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı2/5
#PKBKFA+/-PuanForm
1
BarcelonaBarcelonaBAR
9900399+3027
K
K
K
K
K
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
9711198+1122
K
K
K
K
K
3
Real MadridReal MadridRMA
9702239+1421
K
K
K
K
K
4
Real BetisReal BetisBET
96121614+219
K
K
B
K
K
5
Real SociedadReal SociedadRSO
95131717016
K
K
K
K
K
6
SevillaSevillaSEV
94231416-214
K
B
K
K
K
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
93241310+311
K
K
B
K
K
8
Celta VigoCelta VigoCEL
9252107+311
K
B
K
B
B
9
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
B
K
B
K
B
10
OsasunaOsasunaOSA
93241018-811
K
K
B
K
K
11
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
723276+19
B
B
B
K
K
12
VillarrealVillarrealVIL
9234131309
B
K
K
K
K
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
82331217-59
B
B
K
K
K
14
GetafeGetafeGET
9234511-69
B
K
K
K
B
15
EspanyolEspanyolESP
92251112-18
K
B
K
K
K
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
92251325-128
K
B
K
K
K
17
LevanteLevanteLEV
81431216-47
B
B
K
K
B
18
ElcheElcheELC
91441117-67
B
B
K
K
B
19
ValenciaValenciaVAL
9135615-96
B
B
K
K
K
20
MalagaMalagaMAL
9045618-124
K
B
K
K
B
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin