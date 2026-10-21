Tüm kulvarlardaki son beş karşılaşmalarında Barcelona, Atlético Madrid'in iki galibiyetine karşılık üç galibiyetle az farkla önde.

İki takımın son resmî karşılaşması 14 Nisan 2026'da Şampiyonlar Ligi'nde oynandı. Barcelona, Riyadh Air Metropolitano'da zorlu mücadeleyi 2-1 kazandı.

Atlético Madrid-Barcelona LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Atlético Madrid-Barcelona maçı, 8 Kasım 2026 Pazar günü Madrid'deki Riyadh Air Metropolitano'da oynanacak.

La Liga - Hafta 12 8 Kas 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

Atlético Madrid-Barcelona LaLiga maçı için bilet nasıl alınır?

Riyadh Air Metropolitano'da oynanacak Atlético Madrid-Barcelona LaLiga maçı için bilet almanın, biletlerin bulunabilirliğine ve tercihinize bağlı olarak birkaç farklı yolu var:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Resmî kulüp bilet satışı: Standart maç biletlerini veya üyelere ayrılan biletleri satın almanın en doğrudan yolu, karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Atlético Madrid'in resmî internet sitesini ya da bilet gişesini kullanmak.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Atlético Madrid-Barcelona LaLiga maçının biletleri ne kadar?

Atlético Madrid-Barcelona LaLiga maçının bilet fiyatları, satış kanalına ve koltuğun konumuna göre değişiyor. Kulübün resmî satış kanalları ile ikincil bilet platformlarındaki avro cinsinden tahmini fiyatlar şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Genel satış / üst tribün koltukları: Üst tribünlerdeki koltukların ne kadar geride olduğuna bağlı olarak fiyatlar genellikle yaklaşık 50 € ile 130 € arasında değişiyor.

Alt tribün ve yan tribünler: Alt tribünlerde ve sahanın uzun kenarlarında yer alan standart biletler genellikle 140 € ile 280 € arasında değişiyor.

VIP ve ağırlama paketleri: Kulübün üst düzey ağırlama seçenekleri yaklaşık 340 € seviyesinden başlıyor; fiyatlar, pakete dâhil yiyecek-içecek hizmetlerine ve özel salon kullanım haklarına göre yükseliyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırarak satışa sunuyor:

Üst tribün koltukları: Yoğun talep gören maçlarda bilet fiyatları genellikle 110 € ile 140 € civarından başlıyor.

Orta tribün ve köşe koltukları: Orta bölümlerdeki standart koltukların fiyatları, anlık piyasa talebine bağlı olarak genellikle 220 € ile 450 € arasında değişiyor.

Alt tribün ve saha kenarındaki seçkin koltuklar: Taç çizgisi boyunca ve alt tribün bloklarında yer alan, iyi görüş açısına sahip koltukların fiyatları sıklıkla 500 € ile 900 €'nun üzerine çıkıyor. Yeniden satış platformlarındaki özel VIP ağırlama yükseltmeleri ise çoğu zaman 1.000 €'yu aşıyor.

Atlético Madrid-Barcelona LaLiga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Atlético Madrid ve Barcelona'nın form durumu

Atlético Madrid, son beş maçının üçünü kazanıp ikisini kaybetti; bu süreçte dokuz gol atıp altı gol yedi. Son maçında 20 Eylül'de LaLiga'da Real Madrid'i 2-1 yenmesi, büyük maçlarda iyi performans gösterebildiğini ortaya koydu. Osasuna'ya da gol yemeden dört gol attı. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a ve LaLiga'da Athletic Bilbao'ya aldığı yenilgiler, Simeone'nin takımının kulvarlar arasındaki istikrarsızlığını gösteriyor.

Barcelona, son beş maçının tamamını kazanırken hiç yenilmedi; bu dönemde 20 gol atıp yalnızca dokuz gol yedi. Flick'in takımı son olarak 19 Eylül'de LaLiga'da Sevilla'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti. Üç gün önce Racing Santander'i 7-2 yenmesi de bu maça taşıdığı hücum tehdidini ortaya koyuyor. LaLiga ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı beş maçtan beş galibiyet çıkarması, Barcelona'yı şu anda İspanya'nın öne çıkan takımı hâline getiriyor.

Atlético Madrid-Barcelona: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 14 Nisan'da Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştı ve Barcelona, Riyadh Air Metropolitano'da 2-1 kazandı. Tüm kulvarlardaki son beş karşılaşmada Barcelona üç, Atlético Madrid ise iki galibiyet aldı. Takımlar 2026'nın önceki aylarında Kral Kupası ve LaLiga'da da karşı karşıya geldi. Bu beş maçta Barcelona 11, Atlético Madrid ise sekiz gol attı. Böylece konuk ekip, son karşılaşmalardaki sonuçlar ve gol sayısı bakımından az farkla öne geçti.