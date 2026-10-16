Athletic Bilbao, 1 Kasım 2026 Pazar günü Real Sociedad'ı Bilbao'daki San Mamés Stadyumu'nda ağırlayacak.

Bu iki takım arasındaki rekabetin tarihinde, Bask Bölgesi genelinde gurur, bölgesel üstünlük mücadelesi ve tutkulu taraftarların şekillendirdiği çekişmeli bir bilanço var. 2025-26 Copa del Rey yarı finallerindeki son resmi karşılaşmalarında Real Sociedad, iki maç sonunda toplamda 1-0 kazanarak üstünlük sağladı.

GOAL, Athletic Bilbao ile Real Sociedad maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve biletlerin ne kadar olduğu dahil, bilmeniz gereken her şeyi anlatıyor.

Athletic Bilbao - Real Sociedad LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Athletic Bilbao ile Real Sociedad arasındaki maç, 1 Kasım 2026 Pazar günü Bilbao'daki San Mamés Stadyumu'nda başlayacak.

La Liga - Hafta 11 1 Kas 2026 - 15:00 San Mames

Athletic Bilbao - Real Sociedad LaLiga maçının biletleri nasıl alınır?

Athletic Bilbao ile Real Sociedad arasındaki LaLiga maçının biletlerini almak için kulübün resmi satış kanalları ve ikincil bilet piyasasındaki çeşitli seçeneklerden yararlanabilirsiniz:

1. Kulübün resmi kanalları

Athletic Club'ın resmi internet sitesi: Genel giriş veya VIP ağırlama biletlerini doğrudan Athletic Club'ın resmi internet sitesinden satın alabilirsiniz. Club Athletic üyeleri ayrıca erken ön satışlara erişebilir.

Resmi bilet gişesi: Maç günü öncesinde Bilbao'daki San Mamés Stadyumu'nun bilet gişelerinden bazen fiziksel bilet alınabilir veya maç gününe ilişkin yardım istenebilir.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmi kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Athletic Bilbao - Real Sociedad LaLiga maçının biletleri ne kadar?

San Mamés Stadyumu'nda oynanacak Athletic Bilbao - Real Sociedad LaLiga maçının bilet fiyatları, biletleri kulübün resmi kanallarından mı yoksa ikincil satış platformlarından mı aldığınıza göre değişiyor.

1. Kulübün resmi kanalları

Genel giriş: Doğrudan kulüpten alınan standart biletler, tribün kategorisine ve San Mamés Stadyumu'ndaki tam konumuna göre genellikle 30 ila 240 avro arasında değişiyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışında resmi biletler tükenirse StubHubgibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar piyasa talebine göre belirleniyor:

Standart yeniden satış koltukları: Üst tribün veya standart görüş açısına sahip koltuklarda fiyatlar yaklaşık 150 ila 260 avro seviyesinden başlıyor. Bask Derbisi'ne yönelik yoğun talep nedeniyle ilanlardaki ortalama fiyatlar daha yüksek.

Premium ve 1. kategori yeniden satış biletleri: Alt tribündeki avantajlı koltuklar ve merkezi görüş açısına sahip yerler için bilet başına fiyatlar 270 ila 500 avro ve üzeri arasında değişiyor.

Yeniden satışa sunulan VIP ağırlama paketleri: Yeniden satışa sunulan ağırlama ve VIP paketlerinin fiyatları genellikle yaklaşık 340 ila 370 avro seviyesinden başlıyor ve bulunabilirliğe göre yükseliyor.

Athletic Bilbao - Real Sociedad LaLiga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Athletic Bilbao ve Real Sociedad'ın form durumu

Athletic Bilbao, son beş LaLiga maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında sahasında Deportivo Alaves ile 0-0 berabere kalan takım, bundan önce de Elche ile 1-1 berabere kalmıştı. Bu dönemin öne çıkan sonucu, San Mamés'te Atletico Madrid karşısında alınan 3-0'lık galibiyetti. Celta Vigo deplasmanındaki 2-0'lık galibiyet de dikkat çekti. Bu süreçteki tek yenilgisini Barcelona karşısında 2-0'lık skorla alan Bilbao, beş maçta altı gol atıp üç gol yedi.

Real Sociedad, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında LaLiga'da Valencia'yı deplasmanda 3-2 yendi; Elche'yi de deplasmanda aynı skorla mağlup etti. Ligde Atletico Madrid'e 3-0 yenilen takım, Avrupa Ligi'nde AFC Bournemouth'a 2-1 kaybetti. Sociedad bu beş maçta dokuz gol atıp sekiz gol yedi.

Athletic Bilbao - Real Sociedad: Son karşılaşmalar

Bu iki kulüp son olarak 4 Mart 2026'da Copa del Rey'de karşılaştı ve Real Sociedad, Athletic Bilbao'yu 1-0 yendi. Takımlar aynı sezonun Şubat 2026 döneminde yine aynı turnuvada karşı karşıya gelmiş, Sociedad San Mamés'te 1-0 kazanmıştı. Aralarındaki son beş maçta Real Sociedad'ın üç galibiyeti, Athletic Bilbao'nun ise galibiyeti yok; iki maç da berabere bitti. Bununla birlikte Bilbao, Kasım 2025'te LaLiga'da Sociedad'ı deplasmanda 3-2 yenmişti. Bu da iki takım arasındaki rekabetin çekişmeli geçmeyi sürdürdüğünü gösteriyor.