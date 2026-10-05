Athletic Club ile Real Sociedad arasındaki Bask Derbisi, dünya futbolunun en tutkulu ve en özel rekabetlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bilbao’daki ikonik San Mamés Stadyumu’nda oynanan bu karşılaşma, köklü geçmişlere, derin kültürel bağlara ve güçlü bölgesel gurura sahip iki kulübü karşı karşıya getiriyor. Bu iki takım karşılaştığında, sahada elektrik yüklü bir atmosfer, yüksek tempo ve unutulmaz anlar bekleyin.

GOAL, şu anda maçta yerinizi almanızı sağlayacak tüm temel bilgileri sizler için derledi.

Athletic Bilbao - Real Sociedad LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

La Liga - Hafta 11 1 Kas 2026 - 15:00 San Mames

Bask Derbisi biletleri nereden alınır?

Athletic Club maçlarının resmî biletleri doğrudan kulübün resmî bilet satış portalı üzerinden satışa sunuluyor. Kulüp üyeleri ve kombine sahiplerinden gelen yoğun talep nedeniyle, resmî internet sitesindeki genel satış kontenjanı yüksek profilli karşılaşmalarda çoğu zaman hızla tükeniyor.

Resmî satış döneminde bilet bulamazsanız, StubHub, resmî sitedeki ilanlar tükendiyse başvurabileceğiniz seçeneklerden biri.

Bask Derbisi biletleri ne kadar?

Kulübün açıkladığı resmî bilet fiyatları genellikle tribünlerin üst bölümlerindeki kategoriler için yaklaşık 45 €’dan başlıyor, karşılaşmanın kategorisine bağlı olarak alt kat merkez bölümlerindeki koltuklarda ise 150 € ve üzerine çıkıyor.

StubHub gibi ikincil platformlarda ise standart koltuklar için giriş seviyesi seçenekler yaklaşık 70 €’dan başlıyor ve fiyatlar talep ile konuma göre değişiklik gösteriyor.

Athletic Bilbao - Real Sociedad LaLiga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Athletic Bilbao - Real Sociedad form durumu

Athletic Bilbao, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet alarak derbiye geliyor; bu süreçte altı gol atıp dört gol yedi. Takımın son maçı, 2 Ekim’de Real Sociedad karşısında hazırlık karşılaşmasında aldığı 1-0’lık galibiyet oldu ve LaLiga’da Atletico Madrid’e karşı elde ettiği 3-0’lık zafer de son dönemin öne çıkan sonucu olmayı sürdürüyor. Ligde Deportivo Alaves ve Elche ile alınan iki beraberlik ise, kazanması beklendiği iç saha maçlarında puan kaybettiğini de gösteriyor. Real Sociedad’ın son beş maçında ise iki galibiyet, beraberlik yok ve üç mağlubiyet var. Takım, LaLiga’da deplasmanda Valencia’yı 2-3 mağlup etti ve Elche deplasmanında da 2-3 kazandı, ancak Atletico Madrid’e, Avrupa Ligi’nde AFC Bournemouth’a ve son hazırlık maçında Athletic Bilbao’ya yenildi. Matarazzo’nun ekibi bu beş maçta sekiz gol atarken dokuz gol yedi; bu da Athletic’in değerlendirmeye çalışacağı savunma zaaflarına işaret ediyor.

Athletic Bilbao - Real Sociedad: Son karşılaşmalar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, 2 Ekim 2026’da oynanan hazırlık maçında Athletic Bilbao’nun 1-0’lık galibiyetiyle sonuçlandı. Kulüpler arasındaki son beş buluşmada Athletic Bilbao, Real Sociedad’ın iki galibiyetine karşılık üç galibiyetle üstün durumda. LaLiga’daki son resmî karşılaşma ise Şubat 2026’da San Mamés’te 1-1 sona erdi. Real Sociedad aynı ayın daha erken bir bölümünde San Mames’te oynanan Copa del Rey eşleşmesini 1-0 kazanmıştı; bu da iki tarafı ayıran farkların çok ince olduğu, gerçekten çekişmeli bir rekabete işaret ediyor.



