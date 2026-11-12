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Athletic Bilbao-Real Madrid maçına bilet nasıl alınır? LaLiga bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Athletic Bilbao
Real Madrid
La Liga

Athletic Bilbao, La Liga'da Real Madrid'le karşılaşıyor. İşte maç için biletinizi nasıl alabileceğiniz.

Athletic Bilbao, 6 Aralık 2026 Pazar günü Real Madrid'i Bilbao'daki San Mames'te ağırlayacak.

İki takımın ligdeki son karşılaşması Mayıs 2026'da oynandı ve Real Madrid'in 4-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Son karşılaşmalarda üstünlük Real Madrid'de olsa da bu köklü rakipler arasındaki maçlar genellikle çekişmeli ve bol gollü geçiyor.

Athletic Bilbao-Real Madrid maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dahil bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatsın.

Athletic Bilbao-Real Madrid LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Athletic Bilbao-Real Madrid maçı, 6 Aralık 2026 Pazar günü Bilbao'daki San Mames'te oynanacak.

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La Liga - Hafta 15
San Mames

Athletic Bilbao-Real Madrid LaLiga maçının biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan Athletic Bilbao-Real Madrid LaLiga maçı için bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

  • Kulüplerin resmî bilet satışı: Ev sahibi tribünleri için biletleri doğrudan Athletic Bilbao'nun resmî internet sitesi veya bilet gişesinden satın alabilirsiniz. Deplasman tribünü için bilet arıyorsanız Real Madrid'in resmî kanallarını kullanabilirsiniz.

2. İkincil bilet satış platformları

  • İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse standart giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Athletic Bilbao-Real Madrid LaLiga maçının biletleri ne kadar?

San Mamés'te oynanacak Athletic Bilbao-Real Madrid LaLiga maçı için bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

  • Standart giriş (normal kategoriler): Fiyatlar genellikle yaklaşık 50 ila 130 € arasında değişiyor.
  • VIP ve ağırlama paketleri: Fiyatlar genellikle 250 ila 500 € ve üzeri seviyelerinden başlıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasadaki talebe göre şu fiyatlardan listeliyor:

  • Standart yeniden satış / üst tribün koltukları: Fiyatlar genellikle 150 ila 250 € civarından başlıyor.
  • Uzun kenar / alt tribün / yüksek fiyatlı yeniden satış biletleri: Fiyatlar çoğu zaman 300 ila 500 € ve üzeri arasında değişiyor.

Athletic Bilbao-Real Madrid LaLiga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Athletic Bilbao ve Real Madrid'in form durumu

Athletic Bilbao, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında 1 Kasım'da Real Sociedad'ı LaLiga'da 2-1 yendi. Bu maçtan önce Getafe'yi 4-0, AE Prat'ı ise Copa del Rey'de 1-6 mağlup etti. Bu serideki tek yenilgisini 21 Ekim'de Levante karşısında 3-1'lik skorla aldı. Ev sahibi ekip, bu beş maçta 14 gol atarken beş gol yedi.

Real Madrid, tüm kulvarlardaki son beş maçının tamamını kazandı; 14 gol atıp yalnızca yedi gol yedi. Son maçında 4 Kasım'da AEK Athens'ı Şampiyonlar Ligi'nde 3-2 yendi. Bundan önce LaLiga'da Racing Santander karşısında 3-0'lık galibiyet aldı. Seride Barcelona deplasmanındaki 1-2'lik ve Sevilla karşısındaki 4-1'lik galibiyetler de bulunuyor. Bu sonuçlar, Mourinho'nun takımının hem yerel hem de Avrupa müsabakalarında gösterdiği istikrara işaret ediyor.

ATH

ATH - Form

LEV
K3-1
GET
K4-0
AEP
K1-6
RSO
K2-1
OSA
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
14/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
RMA

RMA - Form

RBL
K4-1
BAR
K1-2
SAN
K0-3
AEK
K2-3
VAL
K0-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
15/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Athletic Bilbao-Real Madrid: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 23 Mayıs 2026'da karşılaştı ve Real Madrid, LaLiga'daki maçı 4-2 kazandı. Son beş karşılaşmanın dördünü Real Madrid, birini Athletic Bilbao kazandı. Bask ekibinin tek galibiyeti, Aralık 2024'te sahasında aldığı 2-1'lik sonuçtu. Bu beş maçta Madrid 10, Athletic ise altı gol attı.

Kafa Kafaya

Athletic BilbaoÇizimReal Madrid
1
0
4
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
2
MS
La Liga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
MS
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
MS
La Liga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
2
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
MS
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
MS
4Attığı Gol11
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı2/5

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