Athletic Bilbao, 25 Ekim 2026 Pazar günü Getafe'yi Bilbao'daki San Mamés'te ağırlayacak.

İki takım arasındaki karşılaşmalar tarih boyunca oldukça çekişmeli geçti. İspanya'nın en üst ligindeki tüm maçlarında en sık görülen sonuç beraberlik oldu. Nisan 2026'daki son lig karşılaşmalarında Getafe CF, Estadio Coliseum'da Athletic Club'ı 2-0 mağlup etti.

Athletic Bilbao-Getafe maçının biletlerini nereden ve ne kadara alabileceğiniz de dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Athletic Bilbao-Getafe LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Athletic Bilbao-Getafe maçı, 25 Ekim 2026 Pazar günü Bilbao'daki San Mamés'te başlayacak.

La Liga - Hafta 10 25 Eki 2026 - 09:00 San Mames

Athletic Bilbao-Getafe LaLiga maçının biletleri nasıl alınır?

San Mamés'teki Athletic Bilbao-Getafe maçına bilet almak için tercihlerinize ve biletlerin bulunup bulunmamasına bağlı olarak çeşitli resmî ve ikincil seçenekleriniz var:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Genel satış: Genel giriş biletleri doğrudan Athletic Club'ın resmî internet sitesinden ve San Mamés stadının bilet gişelerinden satılıyor. Genel satış genellikle maç gününden yaklaşık 3 ila 4 hafta önce başlıyor.

Club Athletic / üye ön satışı: Kulübün resmî üyeleri veya “Club Athletic” taraftar kartı sahipleri, genellikle genel satış başlamadan 3 ila 4 gün önce, taraftar başına en fazla iki bilet satın almak için öncelikli erişim hakkı elde ediyor.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçları için bilet alıp satmasına olanak tanıyor.

Athletic Bilbao-Getafe LaLiga maçının biletleri ne kadar?

San Mamés'teki Athletic Bilbao-Getafe maçının bilet fiyatları, tribün bölümüne ve satış kanalına göre değişiyor:

1. Kulübün resmî bilet fiyatları

Üst tribün ve kale arkaları (Fondos): 30 € ila 55 €

Alt tribün ve yan tribünler (Tribuna Principal / Este): 60 € ila 110 €

VIP ve ağırlama hizmetleri: 180 € ila 300 € ve üzeri

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHubgibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeliyor:

En düşük fiyatlı / genel giriş biletleri: 73 € ila 85 €

Orta kategorideki yan tribün koltukları: 90 € ila 150 €

1. kategori ve premium ikinci el biletler: 160 € ila 250 € ve üzeri

Athletic Bilbao-Getafe LaLiga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Athletic Bilbao ve Getafe'nin form durumu

Athletic Bilbao, son beş LaLiga maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında 19 Eylül'de evinde Deportivo Alaves ile 0-0 berabere kaldı; Elche ile de 1-1 berabere kaldı. Bu serinin öne çıkan sonucu, 5 Eylül'de Atletico Madrid karşısında evinde aldığı 3-0'lık galibiyetti. Bilbao'nun tek yenilgisi, ağustos ayında Barcelona karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyetti.

Getafe, son beş LaLiga maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında 20 Eylül'de Malaga'yı 1-0 yenerek üst üste iki maçlık mağlubiyet serisine son verdi. Bundan önce Bordalas'ın ekibi, Deportivo de A Coruna ve Celta Vigo ile 1-1 berabere kalırken Real Betis ve Osasuna'ya 1-0 yenildi.

Athletic Bilbao-Getafe: Son karşılaşmalar

İki takım en son 5 Nisan 2026'da LaLiga'da karşılaştı ve Getafe, Athletic Bilbao'yu evinde 2-0 yendi. Bundan önce Athletic, Ekim 2025'te Getafe deplasmanında 1-0 kazandı. Kayıtlardaki son beş karşılaşmada Athletic Bilbao üç, Getafe ise bir galibiyet aldı. Bu maçlardan biri de Ağustos 2024'te San Mamés'te 1-1 sona erdi.