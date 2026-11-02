Athletic Bilbao, 22 Kasım 2026 Pazar günü Espanyol'u Bilbao'daki San Mamés Stadyumu'nda ağırlayacak.

İki takımın 2025–26 LaLiga sezonundaki son lig karşılaşmalarında üstünlük Espanyol'daydı. Espanyol, Aralık 2025'te San Mamés'te 2-1 kazanarak deplasman galibiyeti elde etti. Bu galibiyetin ardından Mayıs 2026'da, sezonun son bölümünde Athletic Bilbao'yu sahasında 2-0 mağlup etti.

GOAL, Athletic Bilbao-Espanyol maçına bilet almak için bilmeniz gerekenleri, biletlerin nereden satın alınabileceğini ve fiyatlarını sizin için derledi.

Athletic Bilbao-Espanyol LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Athletic Bilbao-Espanyol maçı, 22 Kasım 2026 Pazar günü Bilbao'daki San Mamés Stadyumu'nda başlayacak.

La Liga - Hafta 13 20 Kas 2026 - 15:00 San Mames

Athletic Bilbao-Espanyol LaLiga maçı için bilet nasıl alınır?

Athletic Bilbao'nun bir LaLiga maçına bilet satın almak için genellikle şu seçenekler bulunur:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: En güvenli ve doğrudan yöntem, genel satış biletlerinin ve üyelere ayrılan biletlerin satışa sunulduğu Athletic Club'ın resmî internet sitesidir. Deplasman tribünü bileti almak isteyenler ise RCD Espanyol'un kanallarını kullanabilir.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Athletic Bilbao-Espanyol LaLiga maçı biletleri ne kadar?

San Mamés'teki Athletic Bilbao-Espanyol LaLiga maçı için tahmini bilet kategorileri ve fiyat aralıkları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Fondo üst tribün (kale arkası, üst kat): Yaklaşık 30 ila 50 € .

Yaklaşık . Fondo alt tribün (kale arkası, alt kat): Yaklaşık 45 ila 75 € .

Yaklaşık . Lateral / Tribuna üst tribün (uzun kenarlar, üst kat): Yaklaşık 60 ila 100 € .

Yaklaşık . Lateral / Tribuna alt tribün (uzun kenarlar, alt kat): Yaklaşık 100 ila 160 € ve üzeri.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHubb gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre belirlenen fiyatlarla listeler:

Standart yeniden satış / üst tribünler: Başlangıç fiyatları genellikle 65 ila 85 € civarındadır.

Başlangıç fiyatları genellikle civarındadır. Üst segment yeniden satış / uzun kenar koltukları: Fiyatlar rahatlıkla 150 ila 250 € ve üzerine çıkabilir.

Athletic Bilbao-Espanyol LaLiga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Athletic Bilbao ve Espanyol'un form durumu

Athletic Bilbao, son dört resmî maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. LaLiga'daki son maçında ise 21 Ekim'de Levante'ye 3-1 yenildi. Bundan önce Valencia deplasmanında 0-0 berabere kaldı ve sezonun daha önceki bölümünde Elche ile 1-1'lik beraberliği paylaştı. Bu süreçteki tek galibiyetini Real Sociedad'a karşı oynadığı hazırlık maçında aldı. Bilbao bazı maçlarda direnç gösterse de ligde düzenli olarak gol bulmakta zorlandı.

Espanyol, son beş LaLiga maçında bir galibiyet ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında Atletico Madrid'e 1-0 yenildi. Bu dönemdeki tek galibiyetini Osasuna deplasmanında 2-0 kazanarak elde ederken Elche'ye de 3-1 mağlup oldu. Espanyol, beş maçta beş gol atıp sekiz gol yedi. Bu tablo, takımın savunmadaki istikrarını korumakta zorlandığını gösteriyor.

Athletic Bilbao-Espanyol: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 13 Mayıs 2026'da karşılaştı. Espanyol, LaLiga'daki bu maçı sahasında 2-0 kazandı. Bundan önce Athletic Bilbao, Aralık 2025'te Espanyol deplasmanında 2-1 galip geldi. İki takım arasındaki son beş LaLiga maçında taraflar ikişer galibiyet aldı, bir maç berabere bitti ve toplam 12 gol atıldı.