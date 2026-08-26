Athletic Bilbao, 13 Eylül 2026 Pazar günü Bilbao'daki San Mames'te Elche ile karşı karşıya gelecek.

Athletic Bilbao, şubat 2026'daki son üst düzey lig karşılaşmasında Elche'yi evinde 2-1 mağlup ederek sahadan galip ayrıldı. Bu galibiyette forvet Gorka Guruzeta'nın attığı iki gol belirleyici oldu. İki takım arasındaki ilk dönem karşılaşma kayıtları Athletic Bilbao'nun lehine; takım, LaLiga tarihindeki genel rekabette Elche'nin 3 galibiyetine karşılık 5 galibiyet elde etti.

GOAL, Athletic Bilbao - Elche maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınacağını ve ne kadar tuttuğunu sizin için derledi.

Athletic Bilbao - Elche LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Athletic Bilbao - Elche maçı, Bilbao'daki San Mames'te oynanacak. Bu LaLiga karşılaşmasının başlama saati resmî listelerde daha sonra doğrulanacak.

La Liga - Hafta 5 12 Eyl 2026 - 12:30 San Mames

Athletic Bilbao - Elche LaLiga biletleri nasıl alınır?

San Mamés Stadyumu'nda oynanacak bir Athletic Bilbao - Elche maçı için bilet satın almak ve resmî yerinizi garantilemek adına şu adımları izleyin:

1. Resmî kulüp satış kanalı

Athletic Club Resmî Biletleri: Genel satış biletleri, maçtan 2 ila 4 hafta önce doğrudan kulübün resmî bilet platformunda açılır.

Club Athletic ön satışı : Club Athletic programına kayıtlı üyeler, standart genel satıştan önce koltuklara erken erişim hakkı elde eder.

San Mamés gişesi (Taquillas) : Stadyumda bulunan gişede, satılmamış kalan biletler maçtan 1-2 gün önce ve maç günü fiziksel olarak satışa çıkar.

2. İkincil ve hospitality satıcıları

Resmî VIP hospitality : VIP Area paketleri, premium koltuklar, özel lounge erişimi ve ikram dahil olmak üzere, Athletic Club Resmî Biletleri sitesi üzerinden çok önceden rezerve edilebilir.

İkincil pazar yerleri : Genel giriş biletleri tükenirse, biletler çoğu zaman StubHub gibi ikincil sağlayıcılarda listelenir.

Athletic Bilbao - Elche LaLiga biletleri ne kadar?

San Mamés'te oynanacak bir Athletic Bilbao - Elche maçı için bilet fiyatları; satın alma kanallarına, koltuk konumuna ve talebe göre değişiklik gösterir:

Standart bilet fiyatları (resmî kulüp satışı)

Kale arkaları (Fondo Norte / Fondo Sur) : yaklaşık 30 € ila 50 €

Uzun kenar üst kat (Preferencial / Lateral High) : yaklaşık 55 € ila 90 €

Uzun kenar ana tribün (Tribuna Principal / Central) : yaklaşık 85 € ila 140 £

Yeniden satış ve ikincil pazar yeri fiyatları

Standart biletler resmî kanallar üzerinden tükenirse, ikincil bilet değişim platformlarında StubHub gibi veya yetkili seyahat yeniden satıcılarında tipik fiyat aralıkları şu şekildedir:

Giriş seviyesi / Kale arkası : yaklaşık 60 € ila 80 €

Yan görüş / Ana tribün : yaklaşık 80 € ila 140 €

VIP ve hospitality paketleri (premium koltuk ve lounge erişimi/ikram dahildir): bilet başına yaklaşık 250 € ila 450 €+

Athletic Bilbao - Elche LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Athletic Bilbao - Elche form durumu

Athletic Bilbao son beş maçının dördünü kaybetti. Tek galibiyetini ise sezon öncesi hazırlık maçında Burgos CF karşısında 3-0'lık skorla aldı. Takımın son maçı, 22 Ağustos'ta LaLiga'da Sevilla'ya karşı sahasında aldığı 1-3'lük yenilgi oldu. Ayrıca hazırlık maçlarında Real Zaragoza'ya 3-1 ve Atalanta'ya 1-0 kaybetti. Söz konusu beş maçta Bilbao altı gol atarken sekiz gol yedi.

Elche ise son beş maçının hiçbirini kazanamadı; LaLiga'da bir beraberlik ve sezon öncesi hazırlık maçlarında üç beraberlik aldı. Takımın son sonucu, 23 Ağustos'ta Barcelona'ya karşı aldığı 0-5'lik yenilgi oldu. Bu sonucun öncesinde, LaLiga'daki açılış maçında Deportivo de A Coruna ile 1-1 berabere kalmıştı. Elche, sezon öncesinde Cordoba ile 2-2, Al-Ain ile 2-2 ve Johor Darul Ta'zim ile 0-0 berabere kaldı. Bu beş maçta Elche beş gol atıp dokuz gol yedi.

Athletic Bilbao - Elche: Son maçların karşılıklı karnesi

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma 20 Şubat 2026'da oynandı ve Athletic Bilbao, LaLiga'da sahasında 2-1 kazandı. Ondan önce ise ekipler Ekim 2025'te Elche deplasmanında 0-0 berabere kaldı. LaLiga'da iki takım arasındaki son beş karşılaşmada Athletic Bilbao üç kez, Elche ise bir kez kazandı; ayrıca kayıtlarda bir de beraberlik bulunuyor. Athletic Bilbao bu süreçte toplam 10 gol atarken 5 gol yedi.

Athletic Bilbao - Elche puan durumu

LaLiga 2026/27 sezonunun ilk bölümündeki puan durumunda Athletic Bilbao 18. sırada, Elche ise 15. sırada yer alıyor.