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Athletic Bilbao - Elche maçının biletleri nasıl alınır: LaLiga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Athletic Bilbao
Elche
La Liga

Athletic Bilbao, LaLiga'da Elche ile karşılaşıyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Athletic Bilbao, 13 Eylül 2026 Pazar günü Bilbao'daki San Mames'te Elche ile karşı karşıya gelecek.

Athletic Bilbao, şubat 2026'daki son üst düzey lig karşılaşmasında Elche'yi evinde 2-1 mağlup ederek sahadan galip ayrıldı. Bu galibiyette forvet Gorka Guruzeta'nın attığı iki gol belirleyici oldu. İki takım arasındaki ilk dönem karşılaşma kayıtları Athletic Bilbao'nun lehine; takım, LaLiga tarihindeki genel rekabette Elche'nin 3 galibiyetine karşılık 5 galibiyet elde etti.  

GOAL, Athletic Bilbao - Elche maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınacağını ve ne kadar tuttuğunu sizin için derledi.

Athletic Bilbao - Elche LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Athletic Bilbao - Elche maçı, Bilbao'daki San Mames'te oynanacak. Bu LaLiga karşılaşmasının başlama saati resmî listelerde daha sonra doğrulanacak.

crest
La Liga - Hafta 5
San Mames

Athletic Bilbao - Elche LaLiga biletleri nasıl alınır?

San Mamés Stadyumu'nda oynanacak bir Athletic Bilbao - Elche maçı için bilet satın almak ve resmî yerinizi garantilemek adına şu adımları izleyin:

1. Resmî kulüp satış kanalı

  • Athletic Club Resmî Biletleri: Genel satış biletleri, maçtan 2 ila 4 hafta önce doğrudan kulübün resmî bilet platformunda açılır.
  • Club Athletic ön satışı: Club Athletic programına kayıtlı üyeler, standart genel satıştan önce koltuklara erken erişim hakkı elde eder.
  • San Mamés gişesi (Taquillas): Stadyumda bulunan gişede, satılmamış kalan biletler maçtan 1-2 gün önce ve maç günü fiziksel olarak satışa çıkar.

2. İkincil ve hospitality satıcıları

  • Resmî VIP hospitality: VIP Area paketleri, premium koltuklar, özel lounge erişimi ve ikram dahil olmak üzere, Athletic Club Resmî Biletleri sitesi üzerinden çok önceden rezerve edilebilir.
  • İkincil pazar yerleri: Genel giriş biletleri tükenirse, biletler çoğu zaman StubHub gibi ikincil sağlayıcılarda listelenir.

Athletic Bilbao - Elche LaLiga biletleri ne kadar?

San Mamés'te oynanacak bir Athletic Bilbao - Elche maçı için bilet fiyatları; satın alma kanallarına, koltuk konumuna ve talebe göre değişiklik gösterir:

Standart bilet fiyatları (resmî kulüp satışı)

  • Kale arkaları (Fondo Norte / Fondo Sur): yaklaşık 30 € ila 50 €
  • Uzun kenar üst kat (Preferencial / Lateral High): yaklaşık 55 € ila 90 €
  • Uzun kenar ana tribün (Tribuna Principal / Central): yaklaşık 85 € ila 140 £

Yeniden satış ve ikincil pazar yeri fiyatları

Standart biletler resmî kanallar üzerinden tükenirse, ikincil bilet değişim platformlarında StubHub gibi veya yetkili seyahat yeniden satıcılarında tipik fiyat aralıkları şu şekildedir:

  • Giriş seviyesi / Kale arkası: yaklaşık 60 € ila 80 €
  • Yan görüş / Ana tribün: yaklaşık 80 € ila 140 €
  • VIP ve hospitality paketleri (premium koltuk ve lounge erişimi/ikram dahildir): bilet başına yaklaşık 250 € ila 450 €+

Athletic Bilbao - Elche LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Athletic Bilbao - Elche form durumu

Athletic Bilbao son beş maçının dördünü kaybetti. Tek galibiyetini ise sezon öncesi hazırlık maçında Burgos CF karşısında 3-0'lık skorla aldı. Takımın son maçı, 22 Ağustos'ta LaLiga'da Sevilla'ya karşı sahasında aldığı 1-3'lük yenilgi oldu. Ayrıca hazırlık maçlarında Real Zaragoza'ya 3-1 ve Atalanta'ya 1-0 kaybetti. Söz konusu beş maçta Bilbao altı gol atarken sekiz gol yedi.

Elche ise son beş maçının hiçbirini kazanamadı; LaLiga'da bir beraberlik ve sezon öncesi hazırlık maçlarında üç beraberlik aldı. Takımın son sonucu, 23 Ağustos'ta Barcelona'ya karşı aldığı 0-5'lik yenilgi oldu. Bu sonucun öncesinde, LaLiga'daki açılış maçında Deportivo de A Coruna ile 1-1 berabere kalmıştı. Elche, sezon öncesinde Cordoba ile 2-2, Al-Ain ile 2-2 ve Johor Darul Ta'zim ile 0-0 berabere kaldı. Bu beş maçta Elche beş gol atıp dokuz gol yedi.

ATH

ATH - Form

RZA
K3-1
SEV
K1-3
BAR
K2-0
CEL
K0-2
ATM
K3-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5
ELC

ELC - Form

COR
B2-2
COR
B1-1
BAR
K0-5
SAN
K3-2
RSO
K2-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/14
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Athletic Bilbao - Elche: Son maçların karşılıklı karnesi

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma 20 Şubat 2026'da oynandı ve Athletic Bilbao, LaLiga'da sahasında 2-1 kazandı. Ondan önce ise ekipler Ekim 2025'te Elche deplasmanında 0-0 berabere kaldı. LaLiga'da iki takım arasındaki son beş karşılaşmada Athletic Bilbao üç kez, Elche ise bir kez kazandı; ayrıca kayıtlarda bir de beraberlik bulunuyor. Athletic Bilbao bu süreçte toplam 10 gol atarken 5 gol yedi.

Kafa Kafaya

Athletic BilbaoÇizimElche
3
1
1
La Liga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
2
Elche badge
Elche
ELC
1
MS
La Liga
Elche badge
Elche
ELC
0
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
MS
La Liga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
Elche badge
Elche
ELC
1
MS
La Liga
Elche badge
Elche
ELC
1
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
4
MS
La Liga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
2
Elche badge
Elche
ELC
1
MS
8Attığı Gol4
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı3/5

Athletic Bilbao - Elche puan durumu

LaLiga 2026/27 sezonunun ilk bölümündeki puan durumunda Athletic Bilbao 18. sırada, Elche ise 15. sırada yer alıyor.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
K
K
K
K
K
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
K
K
K
K
K
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
B
K
K
K
K
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
K
K
K
K
K
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
K
K
K
B
K
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
B
K
K
K
K
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
B
K
B
K
K
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
K
K
K
B
K
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
K
K
K
K
K
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
B
B
K
K
K
11
GetafeGetafeGET
722347-38
K
K
B
B
K
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
B
K
K
K
K
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
B
K
K
K
K
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
K
B
B
B
K
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
K
K
K
B
K
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
K
K
K
K
K
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
K
K
B
K
B
18
ElcheElcheELC
71241117-65
K
K
B
K
K
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
K
K
K
K
K
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
K
K
B
B
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

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