Athletic Bilbao, 13 Eylül 2026 Pazar günü Bilbao'daki San Mames'te Elche ile karşı karşıya gelecek.
Athletic Bilbao, şubat 2026'daki son üst düzey lig karşılaşmasında Elche'yi evinde 2-1 mağlup ederek sahadan galip ayrıldı. Bu galibiyette forvet Gorka Guruzeta'nın attığı iki gol belirleyici oldu. İki takım arasındaki ilk dönem karşılaşma kayıtları Athletic Bilbao'nun lehine; takım, LaLiga tarihindeki genel rekabette Elche'nin 3 galibiyetine karşılık 5 galibiyet elde etti.
GOAL, Athletic Bilbao - Elche maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınacağını ve ne kadar tuttuğunu sizin için derledi.
Athletic Bilbao - Elche LaLiga maçı ne zaman başlayacak?
Athletic Bilbao - Elche maçı, Bilbao'daki San Mames'te oynanacak. Bu LaLiga karşılaşmasının başlama saati resmî listelerde daha sonra doğrulanacak.
Athletic Bilbao - Elche LaLiga biletleri nasıl alınır?
San Mamés Stadyumu'nda oynanacak bir Athletic Bilbao - Elche maçı için bilet satın almak ve resmî yerinizi garantilemek adına şu adımları izleyin:
1. Resmî kulüp satış kanalı
- Athletic Club Resmî Biletleri: Genel satış biletleri, maçtan 2 ila 4 hafta önce doğrudan kulübün resmî bilet platformunda açılır.
- Club Athletic ön satışı: Club Athletic programına kayıtlı üyeler, standart genel satıştan önce koltuklara erken erişim hakkı elde eder.
- San Mamés gişesi (Taquillas): Stadyumda bulunan gişede, satılmamış kalan biletler maçtan 1-2 gün önce ve maç günü fiziksel olarak satışa çıkar.
2. İkincil ve hospitality satıcıları
- Resmî VIP hospitality: VIP Area paketleri, premium koltuklar, özel lounge erişimi ve ikram dahil olmak üzere, Athletic Club Resmî Biletleri sitesi üzerinden çok önceden rezerve edilebilir.
- İkincil pazar yerleri: Genel giriş biletleri tükenirse, biletler çoğu zaman StubHub gibi ikincil sağlayıcılarda listelenir.
Athletic Bilbao - Elche LaLiga biletleri ne kadar?
San Mamés'te oynanacak bir Athletic Bilbao - Elche maçı için bilet fiyatları; satın alma kanallarına, koltuk konumuna ve talebe göre değişiklik gösterir:
Standart bilet fiyatları (resmî kulüp satışı)
- Kale arkaları (Fondo Norte / Fondo Sur): yaklaşık 30 € ila 50 €
- Uzun kenar üst kat (Preferencial / Lateral High): yaklaşık 55 € ila 90 €
- Uzun kenar ana tribün (Tribuna Principal / Central): yaklaşık 85 € ila 140 £
Yeniden satış ve ikincil pazar yeri fiyatları
Standart biletler resmî kanallar üzerinden tükenirse, ikincil bilet değişim platformlarında StubHub gibi veya yetkili seyahat yeniden satıcılarında tipik fiyat aralıkları şu şekildedir:
- Giriş seviyesi / Kale arkası: yaklaşık 60 € ila 80 €
- Yan görüş / Ana tribün: yaklaşık 80 € ila 140 €
- VIP ve hospitality paketleri (premium koltuk ve lounge erişimi/ikram dahildir): bilet başına yaklaşık 250 € ila 450 €+
Athletic Bilbao - Elche LaLiga: Bilmeniz gereken her şey
Athletic Bilbao - Elche form durumu
Athletic Bilbao son beş maçının dördünü kaybetti. Tek galibiyetini ise sezon öncesi hazırlık maçında Burgos CF karşısında 3-0'lık skorla aldı. Takımın son maçı, 22 Ağustos'ta LaLiga'da Sevilla'ya karşı sahasında aldığı 1-3'lük yenilgi oldu. Ayrıca hazırlık maçlarında Real Zaragoza'ya 3-1 ve Atalanta'ya 1-0 kaybetti. Söz konusu beş maçta Bilbao altı gol atarken sekiz gol yedi.
Elche ise son beş maçının hiçbirini kazanamadı; LaLiga'da bir beraberlik ve sezon öncesi hazırlık maçlarında üç beraberlik aldı. Takımın son sonucu, 23 Ağustos'ta Barcelona'ya karşı aldığı 0-5'lik yenilgi oldu. Bu sonucun öncesinde, LaLiga'daki açılış maçında Deportivo de A Coruna ile 1-1 berabere kalmıştı. Elche, sezon öncesinde Cordoba ile 2-2, Al-Ain ile 2-2 ve Johor Darul Ta'zim ile 0-0 berabere kaldı. Bu beş maçta Elche beş gol atıp dokuz gol yedi.
Athletic Bilbao - Elche: Son maçların karşılıklı karnesi
Bu iki takım arasındaki son karşılaşma 20 Şubat 2026'da oynandı ve Athletic Bilbao, LaLiga'da sahasında 2-1 kazandı. Ondan önce ise ekipler Ekim 2025'te Elche deplasmanında 0-0 berabere kaldı. LaLiga'da iki takım arasındaki son beş karşılaşmada Athletic Bilbao üç kez, Elche ise bir kez kazandı; ayrıca kayıtlarda bir de beraberlik bulunuyor. Athletic Bilbao bu süreçte toplam 10 gol atarken 5 gol yedi.
Kafa Kafaya
Athletic Bilbao - Elche puan durumu
LaLiga 2026/27 sezonunun ilk bölümündeki puan durumunda Athletic Bilbao 18. sırada, Elche ise 15. sırada yer alıyor.
|#
|P
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|F
|A
|+/-
|Puan
|Form
|1
|7
|7
|0
|0
|31
|7
|+24
|21
K
K
K
K
K
|2
|7
|5
|1
|1
|16
|7
|+9
|16
K
K
K
K
K
|3
|7
|5
|1
|1
|9
|7
|+2
|16
B
K
K
K
K
|4
|7
|5
|0
|2
|18
|8
|+10
|15
K
K
K
K
K
|5
|7
|4
|1
|2
|10
|9
|+1
|13
K
K
K
B
K
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|2
|2
|11
|6
|+5
|11
B
K
K
K
K
|7
|7
|2
|4
|1
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B
K
B
K
K
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|1
|3
|9
|13
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K
K
B
K
|9
|7
|2
|2
|3
|13
|12
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K
K
K
K
K
|10
|6
|2
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|2
|7
|6
|+1
|8
B
B
K
K
K
|11
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|2
|2
|3
|4
|7
|-3
|8
K
K
B
B
K
|12
|7
|2
|2
|3
|11
|16
|-5
|8
B
K
K
K
K
|13
|7
|2
|2
|3
|6
|13
|-7
|8
B
K
K
K
K
|14
|7
|1
|4
|2
|8
|6
|+2
|7
K
B
B
B
K
|15
|7
|2
|1
|4
|10
|10
|0
|7
K
K
K
B
K
|16
|7
|2
|1
|4
|11
|21
|-10
|7
K
K
K
K
K
|17
|6
|1
|2
|3
|8
|12
|-4
|5
K
K
B
K
B
|18
|7
|1
|2
|4
|11
|17
|-6
|5
K
K
B
K
K
|19
|7
|1
|1
|5
|4
|13
|-9
|4
K
K
K
K
K
|20
|7
|0
|3
|4
|3
|12
|-9
|3
K
K
B
B
K