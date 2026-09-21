Athletic Bilbao - Elche maçının biletleri nasıl alınır: LaLiga fiyatları, fikstür bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Athletic Bilbao, 13 Eylül 2026 Pazar günü Bilbao'daki San Mames'te Elche ile karşı karşıya gelecek.

Athletic Bilbao, iki takımın daha önceki üst düzey lig karşılaşmasında üstün gelen taraf olmuş, Şubat 2026'da sahasında Elche'yi forvet Gorka Guruzeta'nın attığı iki gol sayesinde 2-1 mağlup etmişti. İlk karşılaşmalara ait kayıtlarda Athletic Bilbao önde görünüyor; takım, LaLiga tarihindeki genel rekabette Elche'nin 3 galibiyetine karşılık 5 galibiyet elde etti.

Bırakın GOAL Athletic Bilbao - Elche maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, onları nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları da dahil olmak üzere size sunsun.

Athletic Bilbao - Elche LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Athletic Bilbao - Elche maçı Bilbao'daki San Mames'te oynanacak, bu LaLiga karşılaşmasının başlama saati ise resmi listelerde daha sonra teyit edilecek.

La Liga - Hafta 5 12 Eyl 2026 - 12:30 San Mames

Athletic Bilbao - Elche LaLiga biletleri nasıl alınır?

San Mamés Stadyumu'nda oynanacak bir Athletic Bilbao - Elche maçı için bilet satın almak adına, resmi koltukları güvence altına almak için şu adımları izleyin:

1. Resmi kulüp satış kanalı

Athletic Club Resmi Biletleri: Genel satış biletleri, maçtan 2 ila 4 hafta önce doğrudan kulübün resmi bilet platformunda açılır.

Club Athletic ön satışı : Club Athletic programına kayıtlı üyeler, standart genel satıştan önce koltuklara erken erişim elde eder.

San Mamés gişesi (Taquillas) : Stadyumda bulunan gişede, satılmamış kalan biletler maçtan 1-2 gün önce ve maç günü fiziki olarak satışa çıkar.

2. İkincil ve hospitality satıcıları

Resmi VIP hospitality : VIP Area paketleri, premium koltuklar, özel lounge erişimi ve ikram da dahil olmak üzere, Athletic Club Resmi Biletleri sitesi üzerinden çok önceden rezerve edilebilir.

İkincil pazar yerleri : Genel giriş biletleri tükenirse, biletler genellikle StubHub gibi ikincil sağlayıcılarda listelenir.

Athletic Bilbao - Elche LaLiga biletleri ne kadar?

San Mamés'te oynanacak bir Athletic Bilbao - Elche maçının bilet fiyatları, satın alma kanallarına, koltuk konumuna ve talebe göre değişiklik gösterir:

Standart bilet fiyatları (resmi kulüp satışı)

Kale arkaları (Fondo Norte / Fondo Sur) : yaklaşık €30 ila €50

Uzun kenar üst kat (Preferencial / Lateral High) : yaklaşık €55 ila €90

Uzun kenar ana tribün (Tribuna Principal / Central) : yaklaşık €85 ila £140

Yeniden satıcı ve ikincil pazar yeri fiyatları

Standart biletler resmi kanallar üzerinden tükenirse, ikincil bilet değişim platformlarında (StubHub gibi) veya yetkili seyahat yeniden satıcılarında tipik fiyat aralığı şöyledir:

Giriş seviyesi / kale arkası : yaklaşık €60 ila €80

Yan görüş / ana tribün : yaklaşık €80 ila €140

VIP ve hospitality paketleri (premium koltuklar ve lounge erişimi/ikram dahildir): bilet başına yaklaşık €250 ila €450+

Athletic Bilbao - Elche LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Athletic Bilbao - Elche form durumu

Athletic Bilbao son beş maçının dördünü kaybetti, tek galibiyetini ise sezon öncesi hazırlık maçında Burgos CF'yi 3-0 yenerek aldı. Takımın son maçı, 22 Ağustos'ta LaLiga'da sahasında Sevilla'ya 1-3 yenildiği karşılaşma oldu; ayrıca hazırlık maçlarında Real Zaragoza'ya 3-1 ve Atalanta'ya 1-0 kaybetti. Bu beş maçlık süreçte Bilbao altı gol attı ve sekiz gol yedi.

Elche son beş maçının hiçbirini kazanamadı; LaLiga'da bir beraberlik ve sezon öncesi hazırlık karşılaşmalarında üç beraberlik aldı. Takımın en son sonucu, 23 Ağustos'ta Barcelona'ya 0-5 yenildiği maç oldu; bu sonucun öncesinde sezonun açılış LaLiga fikstüründe Deportivo de A Coruna ile 1-1 berabere kalmıştı. Elche, sezon öncesi süreçte Cordoba ile 2-2, Al-Ain ile 2-2 ve Johor Darul Ta'zim ile 0-0 berabere kaldı. Bu beş maçta Elche beş gol attı ve dokuz gol yedi.

Athletic Bilbao - Elche: Son karşılaşmaların kaydı

Bu takımlar arasındaki en son karşılaşma 20 Şubat 2026'da oynandı ve Athletic Bilbao, LaLiga'da sahasında 2-1 kazandı. Ondan önce taraflar, Ekim 2025'te Elche deplasmanında 0-0 berabere kaldı. LaLiga'daki son beş karşılaşmada Athletic Bilbao üç kez, Elche ise bir kez kazandı; kayıtlarda ayrıca bir beraberlik bulunuyor. Athletic Bilbao bu süreçte toplam 10 gol atarken 5 gol yedi.

Athletic Bilbao - Elche puan durumu

LaLiga 2026/27 sezonunun ilk dönem puan durumunda Athletic Bilbao 18. sırada, Elche ise 15. sırada yer alıyor.