Athletic Bilbao - Deportivo Alaves maçının biletleri nasıl alınır: LaLiga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Athletic Bilbao, 20 Eylül 2026 Çarşamba günü Bilbao'daki San Mames'te Deportivo Alaves ile karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Mayıs 2026'daki son resmi karşılaşmada Athletic Bilbao, Deportivo Alavés deplasmanında 4-2 kazandı. İki Bask kulübü de 2026-27 LaLiga sezonunda erkenden ivme yakalamak amacıyla bu maça çıkıyor.

GOAL, Athletic Bilbao - Deportivo Alaves maçının biletlerini nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil olmak üzere sizler için derledi.

Athletic Bilbao - Deportivo Alaves LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Athletic Bilbao - Deportivo Alaves maçı, Bilbao'daki San Mames'te oynanacak. Bu LaLiga karşılaşmasının resmi başlama saati ve yayın bilgisi henüz açıklanmadı.

La Liga - Hafta 7 19 Eyl 2026 - 10:15 San Mames

Athletic Bilbao - Deportivo Alaves LaLiga biletleri nasıl alınır?

Athletic Bilbao - Deportivo Alavés maçı için biletleri birkaç standart kanal üzerinden satın alabilirsiniz:

Resmi kulüp bilet satışı

Athletic Bilbao resmi portalı: Maç Bilbao'daki San Mamés'te oynanacağı için, genel satış ve VIP biletler için ana kaynak Athletic Club'ın resmi online bilet portalıdır. Biletler genellikle maç gününden 2 ila 3 hafta önce genel satışa çıkar.

San Mamés bilet gişesi: Fiziksel biletler, San Mamés'teki stat gişesinden doğrudan satın alınabilir. Gişe genellikle maçtan bir gün önce ve maç günü açılır. Bu durum koltuk durumuna bağlıdır.

Deplasman taraftarı bölümü

Deportivo Alavés'in resmi kanalları: Alavés'i destekliyorsanız ve ayrılan deplasman tribününde oturmak istiyorsanız, biletler doğrudan Deportivo Alavés tarafından resmi kulüp üyeleri ve abonelerine dağıtılır.

İkincil bilet platformları

Resmi genel satış biletleri kulüp kanalları üzerinden tükenirse, StubHub gibi bilet yeniden satış platformlarında da LaLiga maçları için yeniden satış biletleri listelenir.

Athletic Bilbao - Deportivo Alaves LaLiga biletleri ne kadar?

San Mamés'te oynanacak Athletic Bilbao - Deportivo Alavés LaLiga maçı için standart bilet fiyatları, kategoriye ve koltuk seçimine bağlı olarak resmi ve genel satışlarda bilet başına genellikle 30 € ile 150 €+ arasında değişir.

Standart genel satış biletleri (resmi satış): Normal lig maçlarında üst halka, kale arkası veya yan tribün koltukları için 35 € ile 80 € arasında değişir.

Premium ve alt kat koltukları: Yüksek görüş açısı sunan ana tribün alt bölümü veya orta yan tribün koltukları için 85 € ile 150 € arasında değişir.

VIP ve ağırlama biletleri: Premium koltuklar, lounge erişimi ve maç öncesi ikramlar sunan bu biletler 180 € ile 350 €+ arasında değişir.

İkincil piyasa / yeniden satış platformları: StubHub gibi ikincil bilet platformlarında, maç gününe yaklaşırken talep ve müsaitlik durumuna bağlı olarak yeniden satış bilet fiyatları giriş seviyesi koltuklar için genellikle 68 € ile 79 € civarında başlar ve üst seviye koltuklar için ortalama 120 € ile 140 €+ seviyelerine çıkabilir.

Athletic Bilbao - Deportivo Alaves LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Athletic Bilbao - Deportivo Alaves form durumu

Athletic Bilbao son beş maçının sadece birini kazandı ve bu tek galibiyet, sezon öncesi hazırlık maçında Burgos CF karşısında alınan 3-0'lık sonuç oldu. Takımın son maçı, 22 Ağustos'ta LaLiga açılış karşılaşmasında Sevilla'ya sahasında 3-1 kaybetmesiyle sonuçlandı. Ayrıca hazırlık maçlarında Real Zaragoza'ya 3-1, Atalanta'ya 1-0 yenildiler ve sezon öncesinin daha erken bölümünde de Marsilya'ya 3-1 mağlup oldular. Bu beş maçta Bilbao altı gol atarken sekiz gol yedi.

Deportivo Alaves ise çok daha iyi bir form grafiğiyle geliyor ve son beş maçının dördünü tüm kulvarlarda kazandı. Takımın son resmi sonucu, 20 Ağustos'ta Rayo Vallecano deplasmanında alınan 1-1'lik beraberlikti. Bu sonucun öncesinde ise sezonun açılış haftasında Getafe karşısında 3-0'lık LaLiga galibiyeti gelmişti. Alaves ayrıca sezon öncesinde Castellon'u 3-0 ve Girona'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Beş maçlık bu seride sekiz gol attılar, iki gol yediler ve bu maçların ikisinde gol yemeden sahadan ayrıldılar.

Athletic Bilbao - Deportivo Alaves: Son karşılaşmalar

Bu takımlar arasındaki son maç 2 Mayıs 2026'da oynandı ve Athletic Bilbao, LaLiga'da Deportivo Alaves deplasmanında 4-2 kazandı. Ondan önce ise Eylül 2025'teki ilk maçta Alaves, San Mames'te 1-0 galip geldi. Kayıtlardaki son beş karşılaşmaya bakıldığında sonuçlar iki takım arasında paylaşılmış durumda; her iki kulüp de LaLiga'da galibiyet aldı ve veri setinde bir sezon öncesi hazırlık maçı da yer alıyor.